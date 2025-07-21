Автоподорожі Шотландією: стародавні замки, легендарні озера та найкращі віскікурні

Типові шотландські пейзажі з дзеркальними озерами, зеленими долинами та суворими горами хвилюють серця багатьох мандрівників, обіцяючи чудові перспективи для автоподорожей Шотландією. У країні безліч пам’яток і місць, які варто відвідати, щоб скласти загальне враження про неї. Невеликий розмір Шотландії є перевагою для туристів, адже головні міста знаходяться на відстані кількох годин їзди одне від одного, що дозволяє відвідати їх за короткий час. А дорогою можна насолоджуватися красою мальовничого узбережжя, пагорбів, вкритих вересом, і засніжених гір. Саме ідилічні природні пейзажі та спокійна сільська місцевість захоплюють серця мандрівників і змушують їх повертатися знову й знову.

Подорож Шотландією автомобілем дозволяє планувати перебування в містах, відвідуючи обрані локації за власним графіком. Дороги тут зазвичай добре доглянуті, тому водіння комфортне і є чудовим способом побачити барвисті шотландські міста та села, оцінити пам’ятки та відчути атмосферу цих місць. Автоподорожі Шотландією дають змогу побачити величні замки, які в минулому були резиденціями королів і могутніх кланів, стародавні церкви, відвідати місця, де відбувалися знамениті битви, та музеї, що розповідають про історію й культуру країни. Дорогою мандрівники можуть зупинятися в автентичних сільських пабах, спілкуватися з привітними місцевими жителями, досліджувати загадковий фольклор і заспокоювати розум у самотності вітряних пляжів. Ми поділимося кількома найкращими ідеями та захопливими маршрутами, які ви зможете втілити в незабутні автоподорожі прекрасною, автентичною Шотландією.

1. North Coast 500

Одна з головних зупинок маршруту – вражаючий замок Данробін. Джерело: Pixabay

Ця найвідоміша автоподорож Шотландією охоплює 516 миль магічних прибережних пейзажів. Вона є однією з найновіших, адже була започаткована лише у 2015 році, але видання Condé Nast назвало її однією з найвизначніших автоподорожей у світі. На маршруті ви зустрінете чарівні рибальські села, які чергуються з довгими смугами золотистого піску, історичні міста та знакові пейзажі.

Для цієї подорожі рекомендується виділити від п’яти до семи днів. Стартовий пункт – культовий замок Інвернесс. Звідти за трохи більше години ви дістанетеся до замку Данробін, який завдяки своїм вежам і гострим шпилям нагадує казковий замок. Приділіть пару годин, щоб дослідити його кімнати (їх 189, але для відвідування доступні приблизно два десятки) та прогулятися прекрасним садом із фонтанами, виконаним у стилі садів Версаля. Далі тримайтеся узбережжя до Скрабстера, звідки ви візьмете пором до Стромнесса на Оркнейських островах. Під час водної частини подорожі уважно розгляньте Старий Маяк Хой – 137-метрову скелю з червоного пісковика.

Другий день присвячений місцям для відвідування на Оркнейських островах: насолоджуйтесь приголомшливими пейзажами та руїнами кам’яного віку, досліджуйте добре збережене неолітичне поселення Скара Брей. Проведіть цілий день на цих об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та завершіть день розслабленим перебуванням в атмосферному Кіркволлі. Наступного ранку повертайтеся поромом до Скрабстера і вирушайте до Аллапула. На вас чекають прекрасні краєвиди золотих пляжів, скель і гір. Відвідайте унікальну печеру Сму, найбільшу в Британії, яка також примітна тим, що містить як морську, так і прісну воду. Відвідувачам рекомендується пройти стежкою навколо природного заповідника Нокан Крег, щоб насолодитися приголомшливими гірськими пейзажами.

Четвертий день маршруту розпочинається з дослідження ущелини Коррісхаллох, а потім прямує західним узбережжям до саду Інвер’ю. Там ви побачите 2500 екзотичних квітів та інших рослин, які приваблюють до берега тепло Гольфстріму. Дорогою до Скай варто зупинитися в селі Плоктон – там багато місць для фотографій і пам’ятних локацій, від замку Данкайг до знімальних майданчиків популярних телесеріалів, таких як "Хеміш Макбет" із Робертом Карлайлом.

Наступний день проведіть на острові Скай. Відвідайте барвисте село Портрі, яке Condé Nast Traveller включив до списку "20 найгарніших сіл Британії та Ірландії". Потім вирушайте досліджувати північну частину острова – півострів Троттерніш, скелю Старий Маяк Сторр і чарівні водоспади Кілт Рок. Шостий день розпочинає "закриття петлі" маршруту. Але спочатку відвідайте барвистий замок Ейлен Донан, який часто з’являвся на великому екрані, наприклад, у фільмах "Горець" (1986) або 19-й частині фільмів про Бонда "І цілого світу замало". Потім ви відвідаєте легендарне озеро Лох-Несс і замок Аркхарт на його березі.

2. Southwest Coast 300

Маяки є однією з визначних пам’яток Шотландії. Джерело: Pixabay

Ця 300-мильна автоподорож Шотландією змусить вас відчути єдність із природою. Маршрут проведе вас через один із малодосліджених регіонів країни – Ейршир, Дамфріс і Галлоушир. Ви дослідите прекрасні узбережжя, затоки та півострови, відвідаєте найпівденнішу точку Шотландії та місце народження Пітера Пена.

Маршрут цієї автоподорожі Шотландією розрахований на 3–5 днів. Оскільки це кільцевий маршрут, ви можете почати з різних точок, але найчастіше стартовим пунктом є місто Дамфріс. Тут варто відвідати місцеві музеї історії та авіації, будинок і музей поета Роберта Бернса, а також відновлений танхаус у георгіанському стилі Moat Brae та сад навколо нього, які надихнули Дж. М. Баррі на створення персонажа Пітера Пена. Потім вирушайте до міста Кіркбрайд, дорогою оглянувши руїни абатства Світхарт 13 століття. У Кіркбрайді влітку працює великий фермерський ринок, а також можна скуштувати місцеву кухню в приємних кафе з видом на узбережжя, покататися на зіплайні або здійснити тур на сегвеї. Як альтернативу, відвідайте Музей християнства на острові Вітхорн.

Зробіть зупинку біля маяка Малл оф Галловей на півострові Рінс оф Галловей. Це найпівденніша точка Шотландії. Маяк закритий взимку, але приголомшливі краєвиди моря та острова Мен можна побачити цілий рік. Якщо є час, відвідайте також ботанічні сади Логан на півострові.

Прокатайтеся уздовж узбережжя до села Странрар, звідки наступного дня продовжите автоподорож Шотландією вздовж океану до невеликого міста Гірван. Перекусіть тут, перш ніж вирушити до монументального замку Калсін 18 століття. Він відомий кімнатою президента США Ейзенхауера, а також легендами про привидів, які тут живуть. Замок відкритий із кінця березня до кінця жовтня, але краще уточнити точну дату відвідування на сайті замку, де також можна дізнатися про програму розваг для відвідувачів. Звідси прямуйте до Ейра та чарівних сіл Стрейтон і Далмеллінгтон, перш ніж насолодитися романтичною вечерею під зірками в сусідній Шотландській обсерваторії темного неба. Ночівля можлива в Санкухарі. Це історичне місто, відоме найстарішою у світі поштою, а також сусіднім селом Ванлокхед, яке вважається найвищим у Шотландії.

З Санкухара маршрут прямує на північ до гірських хребтів. У наступному місті Моффат зупиніться в місцевих колоритних пабах, щоб випити пінту пива, відвідайте знаменитий магазин ірисок і прямуйте до міста Лотербі. Воно стало сумно відомим через вибух і катастрофу літака Pan Am у 1988 році, і ви побачите відгомони цієї трагедії в вітражах ратуші з прапорами країн загиблих пасажирів, у Саду пам’яті та меморіалі. З Локербі ви попрямуєте на захід, що завершить "кільце" в Дамфрісі.

3. North-East 250

Відвідайте замок Балморал, резиденцію британських монархів. Джерело: Pixabay

Цей маршрут пропонує автоподорож північно-східною Шотландією, яка славиться замком Балморал, Бремаром і віскікурнями. Він сповнений шотландської атмосфери. Натхненний успіхом North Coast 500, маршрут, запущений у 2017 році, включає знамениті пам’ятки та регіони з фотогенічними пейзажами суворих узбереж, долин і сільськогосподарських угідь. Його довжина становить 250 миль, і для огляду головних пам’яток потрібно приблизно 3 дні, або 5–7 днів, якщо ви плануєте затриматися в деяких містах. Під час цієї автоподорожі Шотландією ви повинні побачити віскікурні Спейсайду, величні перевали національного парку Кернгормс, знамениті замки Шотландії. І все це – на тлі приголомшливої природи.

Оскільки це також кільцевий маршрут, ви можете почати з різних точок. Але ми пропонуємо стартувати з міста Абердин. Перша зупинка на маршруті – замок Драм, один із найстаріших у Шотландії, колишня резиденція клану Ірвін. Варто приділити час дослідженню його території, яка була облаштована в 18 столітті. Прогуляйтеся мальовничим Садом історичних троянд і стародавнім дубовим лісом поруч із замком, де можна побачити дуби, що датуються 1700-ми роками. Ще один замок поблизу, замок Крейтс, знаходиться за кілька хвилин їзди. Це пам’ятка 16 століття з лабіринтом веж, розписаними стелями та оригінальними дубовими панелями. Екскурсія тут також включає стародавній сад із живоплотами з тиса. Ви можете дослідити обидва замки або вибрати один, якщо часу недостатньо.

Наступна зупинка автоподорожі Шотландією – за 10 хвилин від Крейтса. Тут ви знайдете чудовий музей Банкорі, де отримаєте багато інформації про історичні події цього регіону, його традиції та культуру. З музею маршрут прямує до міста Баллатер на річці Ді. У вікторіанську епоху це був курорт, який часто відвідували люди з Балморалу, резиденції британської королівської сім’ї. Відвідайте місцевий інформаційний центр, щоб дізнатися більше, перекусіть у місцевих кафе та прогуляйтеся магазинами. Любителі мистецтва зацікавляться відвідуванням галерей Larks і McEwan. Остання велика зупинка цього дня – замок Балморал. Ви також можете змінити графік і приділити деяким місцям і пам’яткам більше часу, залишивши цілий день для дослідження цього замку. Балморал розташований у західній частині національного парку Кернгормс. Він є офіційною резиденцією британської королівської сім’ї з 1852 року. Територія навколо замку, а також деякі його кімнати доступні для відвідувачів. З Балморалу вирушайте до Бремару на ночівлю. У цьому селі можна побачити місцевий замок, церкву Святої Маргарити та відвідати паби. Також можна проїхати далі через Бремар до центру Гленші, щоб помилуватися гірськими пейзажами національного парку Кернгормс.

Наступний день автоподорожі Шотландією проведе вас через всесвітньо відомий регіон віскі Спейсайд, де розташована більшість віскікурень країни. Але перед цим, дорогою з Бремару, відвідайте замок Коргафф. Це вежа 16 століття з цікавою архітектурою: її зовнішня стіна має форму зірки. Вона використовувалася як резиденція для шляхетних сімей, а пізніше як військова база для солдатів британської армії. Ми радимо вибрати одну чи дві віскікурні для відвідування, а не намагатися охопити всі, інакше це займе дуже багато часу. Наприклад, це може бути Glenlivet, яка майже безперервно працює з 1824 року і виробляє 6 мільйонів пляшок односолодового віскі щороку. Це одна з найвідоміших марок цього напою у світі. Під час екскурсії ви можете відвідати саму віскікурню, шоурум, магазин і взяти участь у дегустації.

Звідси вирушайте на екскурсію до маєтку Балліндаллок, щоб побачити величний замок і прекрасно облаштовані сади навколо нього. Місця для відвідування в Аберлурі включають віскікурню, красивий двоярусний водоспад Лінн і музей на колишній залізничній станції, присвячений виробництву віскі та бочок для нього.

Якщо ви готові трохи відхилитися від стандартного маршруту, відвідайте вражаючий середньовічний собор Елгін і найстаріший незалежний музей Елгіна. Далі ваш маршрут проляже вздовж узбережжя затоки Морей Ферт із чарівними морськими пейзажами. У центрі спадщини Бакі ви можете дізнатися про історію рибальства в регіоні, побачити різні моделі човнів, перш ніж вирушити до скелі Боу Фіддл поблизу мальовничого села Портноккі. Скеля у формі унікальної арки – чудове місце, щоб завершити день красивим заходом сонця. Для ночівлі варто зупинитися в місті Каллен. Там є прекрасний пляж і чудовий віадук, а також затишні ресторани, де варто спробувати знаменитий суп Каллен скінк.

Наступний день подорожі проведе вас уздовж узбережжя затоки Морей Ферт. У місті Банф відвідайте величний георгіанський маєток Дафф Хаус, оцініть його архітектуру та колекцію картин і творів мистецтва, виставлених тут. Трохи далі від Банфа – мальовниче село Гарденстаун і чудовий невеликий пляж Калліхан. На цій ділянці також є цікаві музеї, зокрема Шотландський музей маяків, музей Фрейзерборо та музей в’язниці Пітерхед. Завершити подорож можна відвідуванням замку Слейнс і грою в гольф на одному з місцевих полів.

4. The A82

Дослідіть руїни замку Аркхарт на озері Лох-Несс. Джерело: Pixabay

A82 – це, по суті, головна шотландська автомагістраль від Глазго до Інвернесса. Її довжина становить 182 милі, але деякі туристи використовують лише частину маршруту для коротших автоподорожей Шотландією, наприклад, від Глазго до Обана або Гленко. Але ми рекомендуємо дослідити повний маршрут. Він включає відвідування знаменитих пам’яток, таких як озеро Лох-Несс і Лох-Ломонд, долина Глен Кое та замок Аркхарт. Маршрут популярний серед туристів завдяки приголомшливим пейзажам уздовж дороги. На шляху від Глазго до Обана ви пройдете через національний парк Троссахс, де можна затриматися, щоб дослідити мальовничі пішохідні стежки, побачити замки та чарівні села. Якщо вас цікавить історія, вирушайте до руїн замку Б’юкенен. Він розташований поблизу села Дрімен і датується початком 13 століття. Зараз він перебуває в жалюгідному стані: поступово руйнується і майже заріс плющем. Місце безлюдне й похмуре, наближатися до руїн або заходити всередину може бути небезпечно. Ще один історичний об’єкт у подібному стані – замок Кілберн на березі озера Лох Ю. Він був побудований у 15 столітті, але до наших днів збереглася лише невелика частина споруди. Руїни цього замку можна відвідувати лише влітку.

Любителі віскі можуть відвідати віскікурню Glengoyne у Глазго або замовити екскурсію до віскікурні Обан. Якщо ви подорожуєте з дітьми, відвідайте приголомшливий акваріум SEA LIFE на березі озера Лох-Ломонд. З 7 тематичними зонами, включно з інтерактивним басейном, де можна торкнутися морських зірок та інших водних мешканців, і тропічним тунелем із акулами та скатами, це чудова розвага для всієї родини.

Обан також варто відвідати заради дому всесвітньо відомого клану МакДугалл і разом із ним Шотландського центру культури та спадщини Даноллі, який пропонує екскурсію музеєм, замком і прилеглою територією. Завершіть день, досліджуючи район гавані та скуштувавши морепродукти в місцевих кафе. А якщо ви підніметеся до вежі МакКейга на вершині пагорба за головною вулицею Обана, ви станете свідком чудового заходу сонця.

З Обана ваш маршрут автоподорожі Шотландією прямує до міста Гленко. Дорогою ви побачите величні пейзажі долини Глен Кое, які, можливо, ви вже бачили у фільмах про Джеймса Бонда чи Гаррі Поттера (наприклад, хатину Хагріда побудували тут для третьої частини франшизи). Наступний пункт на вашій карті – Форт Вільям. З місцевого туристичного центру можна вирушити в похід, щоб підкорити найвищу вершину Британії, Бен Невіс. Як альтернативу, відвідайте водоспади Стіл і Лоуер. У цьому районі також варто скуштувати віскі в віскікурні Бен Невіс, оглянути руїни стародавнього замку Інверлохі, побудованого в 13 столітті, та інженерну пам’ятку – систему шлюзів на Каледонському каналі під назвою "Сходи Нептуна". Вона особливо красива ввечері завдяки підсвітці. Залишайтеся на ночівлю у Форт Вільямі, а вранці вирушайте вздовж озера Лох-Несс до замку Аркхарт. Його залишили в руїнах, що не дивно, враховуючи, скільки битв він пережив у своїй історії. Замок датується 13 століттям і є одним із найбільших у Шотландії. Але не лише історія замку приваблює сюди багато туристів, а й озеро Лох-Несс, на берегах якого він стоїть. Ця автоподорож Шотландією завершується в Інвернессі. Знайдіть час, щоб дослідити замок Інвернесс, собор Святого Андрія та Каледонський віадук.

5. Argyle Coastal Route

Вирушайте на екскурсію з дегустацією до однієї зі знаменитих віскікурень. Джерело: Pixabay

Хоча цей маршрут починається в Глазго і закінчується у Форт Вільямі, як частина попереднього A82, на вас чекає зовсім інша автоподорож Шотландією. Це приклад класичної автоподорожі вздовж узбережжя західного берега та Шотландського нагір’я. Ви відвідаєте кілька величних озер, дослідите цікаві музеї та замки і побачите найвищу гору Шотландії, Бен Невіс. Маршрут має довжину 208 км, і краще виділити 2–3 дні для нього.

Ваша подорож Шотландією автомобілем починається в місті Тарбет, трохи більше ніж за годину їзди від Глазго. Досліджуйте національний парк Троссахс і пам’ятки озера Лох-Ломонд, підніміться до оглядового майданчика Ан Сіанн Маур, щоб насолодитися панорамними краєвидами Арохарських Альп і озера, перш ніж вирушити до села Інверарей. Воно зачаровує своїми побіленими будинками та казковим середньовічним замком. Він чудово зберігся, тож відвідувачі можуть оцінити вишукане оздоблення його кімнат, вражаючу колекцію зброярні та прекрасну територію навколо нього. Ще одна пам’ятка Інверарея – історична в’язниця з інтерактивним музеєм. У наступному місті Аукіндрейн варто вирушити до місцевого музею, присвяченого останньому фермерському містечку нагір’я, та музею Кілмартин, стародавнього кам’яного утворення, яке називають "Шотландським Стоунхенджем".

Другий день вашої автоподорожі Шотландією розпочинається з екскурсії до руїн замку Кранассері 15 століття, після чого зробіть відхилення до острова Ісдейл. Це чудове місце для відвідування місцевої колонії тюленів і спостереження за китами. Наступна зупинка – місто Обан. Тут варто відвідати вежу МакКейга, музей Даноллі та віскікурню Обан. Обан відомий як столиця морепродуктів Шотландії, тож зазирніть до місцевих кафе та ресторанів.

Дорогою до кінцевої точки маршруту – Форт Вільяма – ви зробите ще кілька зупинок. Перша з них – середньовічний замок Сталкер, оточений водою. Вас спочатку перевезуть на човні до замку, а потім проведуть екскурсію його кімнатами. Очікуйте витратити щонайменше 2–3 години тут. Потім огляньте величний стародавній сад монастиря Ардхаттан, який існує понад 700 років і внесений до списку охоронюваних історичних пам’яток країни, а також Шотландський морський заповідник на березі озера Креран. Далі ви можете побачити вулканічні пейзажі долини Глен Ко та спробувати підкорити Бен Невіс. Підйом на найвищу вершину Шотландії (4413 футів) займе 7–8 годин. Також тут можна зайнятися пішим туризмом або катанням на гірських велосипедах. Наприкінці маршруту дослідіть місця для відвідування в Форт Вільямі та відвідайте знаменитий віадук Гленфіннан, відомий із фільмів про Гаррі Поттера.

6. Isle of Skye

Милуйтеся барвистою архітектурою Портрі. Джерело: Pixabay

Цей маршрут називають найкращим маршрутом автоподорожі Шотландією для фотографів і любителів природної краси. Острів Скай пропонує найкращі пейзажі, наче з іншого світу. Це одне з найвідвідуваніших місць у країні, тому подумайте про відвідування в міжсезоння після серпня. Острів з’єднаний із північно-західним узбережжям мостом Скай, але також доступний поромом із Маллайга. Для дослідження маршруту довжиною 300 миль навколо острова варто виділити приблизно 3–5 днів.

Після проходження мосту ви можете відвідати величний замок Ейлен Донан дорогою. "Закільцуйте" маршрут навколо острова, починаючи з великого міста Портрі з його красивим портом, яскраво забарвленими будинками та чудовими краєвидами навколишніх пагорбів. Поблизу можна прогулятися скелями Старий Маяк Сторр, озером Мілт і до водоспадів Кілт Рок. З Портрі вирушайте до Стаффіна до вулканічних скель петлі Троттерніш і Квірейнгу. Наступна зупинка на маршруті – півострів Двірніш для дикої прогулянки по зазубрених хребтах пагорбів Куіллін і одного з чудових місцевих ресторанів, або дослідіть руїни замку Дантулм на півночі півострова.

Другий день подорожі розпочинайте з екскурсії до замку. Данвеган довго був домом клану МакЛеод. Тут навіть можна розбити табір і взяти смаколики з місцевої пекарні, перш ніж вирушити далі за маршрутом. Поруч знаходиться Музей острівного життя Скай, який переносить відвідувачів у минуле острова через котеджі періоду та кімнати з автентичним обладнанням і старомодним декором. Наступним пунктом маршруту є місто Юіг із чудовими традиційними пабами, прекрасною Долиною Фей і каменями Ейр. У Дан Біг Брох ви побачите руїни вежі, побудованої приблизно 2000–2500 років тому.

Найкращі маршрути автоподорожей Шотландією зачіпають історію шотландського віскі. Відвідайте знамениту віскікурню Talisker, щоб скуштувати його, і насолоджуйтесь мальовничою бухтою Таліскар. Наступна частина маршруту пропонує пригоди для досвідчених туристів. Є чудові пішохідні стежки, які приведуть вас до водоспадів Квіллін. Також є легші стежки з чудовими оглядовими майданчиками. Маршрут автоподорожей Шотландією на острові Скай пропонує красиві та незабутні міста, які варто побачити, але його головна привабливість полягає в природній красі. Ви постійно будете оточені високими гірськими вершинами, кришталевим морем і скелястим узбережжям. Є чудові місця для купання, такі як пляжі Клайган Корал і Таліскар, а також можливості для дикого купання в басейнах водоспадів. Восени та навесні також варто взяти пором до сусідніх Малих островів для чудових локацій для спостереження за птахами.

7. Historic Frontier Trail

Единбург має бути обов’язковим пунктом у вашому маршруті. Джерело: Pixabay

Цей маршрут проведе вас через чарівні села, знамениті пам’ятки, зелену сільську місцевість і вересові поля від Гретна Грін до Единбурга. Ця автоподорож Шотландією починається за межами Шотландії, поблизу Карлайла. У порівнянні з попередніми маршрутами, вона досить коротка – 88 миль, із зупинками в Гретна Грін, двох історичних вежах і Національному музеї нагір’я, перш ніж завершиться однією з найвідоміших пам’яток – замком Единбурга. Виділіть 2–3 дні, щоб приділити достатньо часу для дослідження цих локацій.

Оскільки маршрут починається в Карлайлі, тут також можна знайти цікаві місця для відвідування, наприклад, Вал Адріана, оборонну фортифікацію, побудовану римлянами в 122–128 роках. Потім вирушайте до першої пам’ятки маршруту автоподорожі Шотландією – вежі Гілнокі. Це будинок-вежа 16 століття, який пройшов глобальну реставрацію і тепер також є центром клану Армстронг. Далі ви можете вирушити до міста Хавік, щоб відвідати музей вежі Драмланріг, занедбаний замок Гермітаж і пасторальні пейзажі парку Вілтон Лодж. Для ночівлі можна зупинитися в місті Селкірк. Якщо ви готові витратити трохи часу на шопінг, зазирніть до культової текстильної фабрики Lochcarron of Scotland. Ви можете відвідати фабрику з екскурсією, а потім зайти до магазину, щоб переглянути асортимент трикотажу, кілтів і знаменитих картатих тартанів.

З Селкірка вирушайте до маєтку Абботсфорд поблизу Мелроуза, де жив письменник Вальтер Скотт. Маєток уособлює середньовічне минуле Шотландії з вітражами, що зображують шотландських королів, фонтаном, змодельованим за хрестом Единбурга, та алебастровими копіями гаргуйль Мелроузького абатства. Тут є музей Вальтера Скотта, а після екскурсій можна перекусити в приємному недорогому кафе. До Единбурга залишилося небагато, тож варто зробити відхилення до сусіднього міста Галасхілс.

На подальшій дорозі у вас буде ще кілька причин зупинитися. Наприклад, ви можете відвідати пивоварню Stewart. Місцеві екскурсії для туристів дозволяють зазирнути за лаштунки та дізнатися більше про виробництво пива, а також скуштувати кілька сортів пінного напою. Після "сп’янілої" екскурсії варто провітрити голову на свіжому повітрі, для чого ідеально підійде заміський парк Далкейт. Це мальовниче місце, де можна покататися на велосипедах або конях, зіграти в гольф або влаштувати пікнік. Посеред прекрасних пейзажів дикої природи з унікальними видами рослин і домом для різноманітної дикої природи ви чудово відпочинете від міської метушні та часу, проведеного за кермом. Якщо ви подорожуєте взимку, зробіть зупинку в Зимовому спортивному центрі Мідлотіан.

Кінцевою точкою цього маршруту відвідування Шотландії є вражаючий Единбург. Дослідіть пам’ятки Старого міста, відвідайте замок Единбурга та Королівську милю з послідовністю середньовічних вулиць, унікальними музеями та сувенірними магазинами.