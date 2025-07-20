Нова служба Jet2.com з’єднує Единбург із гірськолижними курортами Північної Італії

Починаючи з лютого 2026 року, новий прямий рейс, який виконує Jet2.com, курсуватиме щотижня між Единбургом і Вероною протягом зимових сезонів 2025/26 та 2026/27 років. Рейс по суботах забезпечує безпересадковий доступ до альпійського регіону Північної Італії в період, коли попит на гірськолижний туризм традиційно досягає піку. Це єдиний прямий зимовий рейс, що з’єднує Единбург із Вероною, що робить подорож зручнішою для мандрівників, дозволяючи уникнути пересадок і переповнених аеропортів.

Ранні рейси означають, що мандрівники можуть замінити черги в аеропорту на лижні черевики вже до обіду, уникаючи затримок через пересадки та одразу переходячи до своїх зимових планів. Запуск рейсу незадовго до Зимових Олімпійських ігор 2026 року також робить його частиною зростаючої зимової мережі з Единбурга, яка включає кілька європейських альпійських напрямків. Додавання Верони до розкладу забезпечує мандрівникам легший доступ до регіону Доломітових Альп в Італії, з меншою кількістю затримок і більш передбачуваними часом прибуття під час найактивнішого періоду лижного сезону.

"Ми спостерігаємо постійний попит від лижників і сноубордистів, які прагнуть забронювати найкращі місця для цього та наступного зимового сезону, і наші лижні рейси продаються дуже добре. Верона забезпечує чудовий доступ до найкращих гірськолижних курортів Італійських Альп, незалежно від того, новачок ви чи експерт, адже кілька курортів знаходяться в межах легкої досяжності. Завдяки ідеально спланованим рейсам ми надаємо лижникам доступ до найкращих гірськолижних курортів по всій Європі, і ми знаємо, що наші нові лижні рейси до Верони з аеропорту Единбурга, разом із уже наявними, стануть великим хітом серед любителів зимових видів спорту". - Стів Хіпі, генеральний директор Jet2.com і Jet2holidays

З Верони мандрівники можуть дістатися до Мадонна-ді-Кампільйо, гірського селища, розташованого в Доломітах Бренти, де тихі ліси межують із лижними трасами, придатними як для новачків, так і для досвідчених лижників. Селище здається затишним скупченням вуличок, які можна пройти за лічені хвилини. Недалеко розташована долина Валь-ді-Фасса в Трентіно, де лижники можуть пересуватися між містечками за допомогою мережі підйомників, що з’єднують сотні кілометрів засніжених трас. Кожна траса відчувається як новий маршрут через гори, об’єднаний у величезний засніжений ігровий майданчик.

Ще одне місце неподалік – Кортіна-д’Ампеццо, де лижники мчать повз зубчасті гірські скелі, а старовинні підйомники поєднуються з мальовничими альпійськими краєвидами, схожими на листівки. Цей курорт має давню історію міжнародних змагань. За коротку поїздку від Верони розташований Монте-Бальдо, де тихі пагорби зустрічаються із зимовим холодом. Він пропонує краєвиди на озеро Гарда, канатну дорогу з Мальчезіне та пологі схили, які не відлякають новачків. Чудовий вибір для спокійних днів на снігу або сімейного відпочинку.

Монте-Бальдо пропонує краєвиди на озеро Гарда. Джерело: unsplash

Нова служба спрощує зимові подорожі для шотландських пасажирів, які раніше покладалися на довші маршрути з кількома пересадками, щоб дістатися до гірськолижних курортів Італії. Завдяки скороченню загального часу подорожі та покращенню розкладу, цей рейс також створює більше можливостей для коротких вихідних і планування відпусток. Мандрівники тепер мають кращий доступ до частини Альп, яку часто обходять увагою на користь відоміших курортів у Франції та Австрії.