Найкращі бранчі в Амстердамі: Топ-10 місць для бранчу в місті

Амстердам відомий своїми мальовничими каналами, затишними кафе та різноманітною гастрономічною пропозицією. Якщо ви шукаєте найкращі місця для бранчу в місті, ви потрапили за адресою. У цій статті ми розглядаємо топ-10 бранчів в Амстердамі, де ви зможете насолодитися смачним сніданком і чудовим обслуговуванням. Почніть свій день правильно з нашим гідом по найкращих місцях для бранчу в Амстердамі.

Bakers & Roasters

Bakers & Roasters – одне з найкращих місць для бранчу в Амстердамі. Розташоване на межі районів Де Піпет і Де Пайде, це популярне місце як для місцевих, так і для туристів.

Популярні страви в Bakers & Roasters включають млинці з гуакамоле та стейк з авокадо. Також варто згадати випічку, зокрема свіжоспечені круасани та хліб.

Bakers & Roasters пропонує різноманітні сніданки. Популярні страви включають:

American Breakfast – американський сніданок із яєчнею, грибами, беконом, ковбасками, смаженими помідорами та кукурудзяним тостом;

– американський сніданок із яєчнею, грибами, беконом, ковбасками, смаженими помідорами та кукурудзяним тостом; Pancakes – млинці зі свіжими фруктами, тертим кокосом, кленовим сиропом і шоколадною стружкою;

– млинці зі свіжими фруктами, тертим кокосом, кленовим сиропом і шоколадною стружкою; Smoothie Bowl – страва із сезонних фруктів, ягід, кунжуту та граноли.

У Bakers & Roasters ви можете насолодитися першокласним сніданком із широким вибором страв. Середній чек на одну особу становить приблизно 20–25 євро.

Адреса: Jacob van Lennepkade 157, 1054 ZJ Amsterdam, Нідерланди.

Вебсайт: https://www.bakersandroasters.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,6 (з 5) на Google.

Bakers & Roasters в Амстердамі – найкращий бранч на будь-який смак.

Upstairs Pancakes

Upstairs Pancakes – чарівний ресторан і одне з найкращих місць для бранчу в центрі Амстердама. Ресторан відомий своїми незвичайними сніданками та різноманітними варіантами млинців на будь-який смак, включаючи вегетаріанські.

Відомі млинці Амстердама. Джерело: Pixabay

Одна з головних особливостей закладу – розташування на другому поверсі, звідки відкривається чудовий вид на канали Амстердама та мальовничу площу.

Upstairs Pancakes славиться традиційними голландськими млинцями – поффертьєс, а також американськими млинцями, які готуються зі свіжих інгредієнтів без додавання штучних ароматизаторів і барвників.

Популярні сніданки в Upstairs Pancakes включають:

Stacks of Fluffy Pancakes – пухкі американські млинці з м’якими скибочками апельсина та медовим соусом;

– пухкі американські млинці з м’якими скибочками апельсина та медовим соусом; Savory Saumon Pancakes – млинці з копченим лососем, вершковим сиром і зеленою цибулею;

– млинці з копченим лососем, вершковим сиром і зеленою цибулею; Poffertjes – традиційні голландські млинці, подані з порцією солодкого масла та цукровою пудрою.

Середній чек на одну особу становить приблизно 15–20 євро залежно від вибору страв.

Адреса: Grimburgwal 2, 1012 GA Amsterdam, Нідерланди.

Вебсайт: https://upstairspannenkoeken.nl/

Години роботи: щодня з 12:00 до 18:00

. Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,6 (з 5) на Google.

Upstairs Pancakes – чудове місце для бранчу в Амстердамі та один із найкращих сніданків у місті.

Pluk

Pluk – затишна крамниця сніданків в Амстердамі, відома своїми смачними та стильними місцями для бранчу. Вона пропонує широкий вибір страв, включаючи смузі, млинці, гранолу, фрукти та йогурт.

Особливість Pluk – ідеальне поєднання кулінарних смаків і дизайну. Інтер’єр закладу оформлений у яскравому та стильному стилі, а меню пропонує гастрономічні делікатеси з гарною подачею кожної страви.

П’ять популярних сніданків у Pluk включають:

Тост з авокадо;

Французький тост із медом і фруктами;

Боул із гранолою, йогуртом і фруктами;

Смузі "Зелений див";

Млинці з медом і сиропом.

Середній чек, залежно від обраних страв, становить від 10 до 20 євро на особу.

Адреса: Reestraat 19, 1016 DM Amsterdam.

Вебсайт: https://www.pluk-amsterdam.com/

Години роботи: понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00, субота–неділя з 9:00 до 18:30.

Рейтинг: ⭐ 3,5 (з 5) на TripAdvisor.

Pluk – найкраще місце для бранчу в Амстердамі. Воно дуже популярне серед туристів і місцевих. Заклад має високий рейтинг на популярних гастрономічних порталах. У Pluk ви можете насолодитися красивим дизайном інтер’єру та смачними стравами, що поєднують здорові та свіжі інгредієнти.

Vinnies

Vinnies – одне з чудових місць для бранчу в Амстердамі, яке пропонує затишну та дружню атмосферу, а також здорову та смачну їжу. Деякі особливості, що роблять Vinnies унікальним місцем у місті:

Найкращий бранч в Амстердамі. Джерело: Pixabay

Використання свіжих і натуральних продуктів із акцентом на здорове харчування;

Наявність вегетаріанських, веганських і безглютенових страв на вибір;

Досить затишна та неформальна атмосфера.

Меню Vinnies включає широкий вибір американських і європейських страв, серед яких:

Бекон і яйця;

Круасани з сиром;

Фріттата з овочами.

А також легші та здоровіші сніданки, включаючи мюслі, йогурт і страви з яєць.

Середній чек у кафе становить приблизно 15 євро на особу.

Адреси:

Scheldestraat 45, 1078 GG Amsterdam, Нідерланди

Haarlemmerstraat 46 HS, 1013 ES Amsterdam, Нідерланди

Вебсайт: https://vinnieshomepage.com/

Години роботи Vinnies на Scheldestraat:

Понеділок–п’ятниця: 08:00–17:00;

Субота–неділя: 09:00–17:00. Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на Google.

Vinnies – місце, яке рекомендують як туристи, так і місцеві жителі Амстердама. Завдяки якісному обслуговуванню та чудовому меню Vinnies став одним із найпопулярніших місць, де можна провести приємний і смачний місцевий бранч в Амстердамі в неформальній атмосфері.

Scandinavian Embassy

Scandinavian Embassy – затишний заклад із нордичним комфортом, який можна сміливо назвати одним із найкращих місць для бранчу в Амстердамі. Тут ви можете насолодитися автентичними північними стравами та традиційними сніданками.

Заклад відомий органічними продуктами та акцентом на сезонність і підтримку місцевих постачальників.

Scandinavian Embassy спеціалізується на скандинавській кухні. Найпопулярніші сніданки, які можна спробувати в кафе:

Skandi Breakfast – яєчня, фета, овочі, хумус, авокадо, тост, свіжовичавлений апельсиновий сік;

– яєчня, фета, овочі, хумус, авокадо, тост, свіжовичавлений апельсиновий сік; Finnish Breakfast – медовий йогурт із полуницею, тертий кокос, гранола з горіхами, домашній хліб із маслом, джемом і сиром;

– медовий йогурт із полуницею, тертий кокос, гранола з горіхами, домашній хліб із маслом, джемом і сиром; Danish Breakfast – данський житній хліб, свинина, домашній омлет із беконом і овочами, тост із копченим лососем, фруктовий салат і свіжовичавлений апельсиновий сік.

Обов’язково спробуйте норвезькі вафлі, сендвічі зі свіжим лососем і, звісно, вишукану каву в цьому кафе.

Scandinavian Embassy розташована в зручному та доступному місці в центрі Амстердама, поблизу туристичних пам’яток і транспортних маршрутів.

Адреса: Sarphatipark 34, 1072 PB Amsterdam.

Вебсайт: https://scandinavianembassy.nl/

Години роботи: щодня з 9:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,4 (з 5) на Google.

Scandinavian Embassy – одне з найпопулярніших місць для сніданку не лише серед туристів, а й серед місцевих. Тут ви можете насолодитися автентичною скандинавською кухнею, органічними продуктами та затишною нордичною атмосферою. Якщо ви шукаєте чудове місце для бранчу в Амстердамі, Scandinavian Embassy – відмінний вибір.

The Corner Bakery

The Corner Bakery – затишне та стильне місце для бранчу в Амстердамі. The Corner Bakery відома своїм різноманітним меню сніданків і обідів із сучасним стилем і поєднанням здорових і свіжих інгредієнтів.

Пізній сніданок в Амстердамі. Джерело: Pixabay

The Corner Bakery в Амстердамі – популярне кафе, яке спеціалізується на свіжій випічці та американській кухні. Ось деякі з найпопулярніших сніданків, які варто спробувати:

Croissant with Cheese and Ham – круасан із сиром і шинкою, фруктовий салат і капучино;

– круасан із сиром і шинкою, фруктовий салат і капучино; American Pancakes – американські млинці з кленовим сиропом, маслом, свіжими ягодами та кавою латте;

– американські млинці з кленовим сиропом, маслом, свіжими ягодами та кавою латте; Yogurt with Granola and Fresh Fruit – йогурт із гранолою та свіжими фруктами, мюслі з мигдальним смаком і кавою американо.

Побалуйте себе смачним домашнім сніданком.

The Corner Bakery розташована в центрі Амстердама, в пішій доступності від туристичних пам’яток, таких як Королівський палац і Національний музей.

Адреса: Johannes Vermeerstraat 40, 1071 DT Amsterdam.

Вебсайт: https://cornerbakeryamsterdam.com/

Години роботи: щодня з 8:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor.

The Corner Bakery – популярне місце для бранчу, яке пропонує різноманітні страви та стильний інтер’єр, що створює приємну атмосферу для гостей. Якщо ви шукаєте топ-місце для бранчу в Амстердамі, The Corner Bakery – чудовий вибір.

Buffet van Odette

Buffet van Odette – затишне кафе, яке можна сміливо назвати одним із найкращих місць для бранчу в Амстердамі. Заклад відомий своїм затишним інтер’єром і смачними стравами з сезонних інгредієнтів.

У меню Buffet van Odette ви знайдете різноманітні сніданки та обіди, приготовані з найсвіжіших і натуральних продуктів.

Сніданки включають:

Круасани;

Сендвічі;

Омлети та млинці.

Обов’язково спробуйте грецький йогурт із медом, хрусткий сендвіч із сиром гауда та копченою куркою – неймовірне частування зранку.

Обіди пропонують овочеві салати, супи, пасту, рибні та м’ясні страви.

Кафе розташоване в чарівному районі Йордан, у пішій доступності від популярних туристичних пам’яток, таких як Дім Анни Франк і церква Вестеркерк.

Адреса: Prinsengracht 598, 1017 BM Amsterdam.

Вебсайт: http://buffet-amsterdam.nl/

Години роботи: щодня з 10:00 до 18:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,1 (з 5) на Google.

Buffet van Odette – одне з найкращих місць для бранчу в Амстердамі завдяки затишному інтер’єру, смачній кухні та зручному розташуванню в центрі міста.

Little Collins

Little Collins – затишне кафе в Амстердамі, яке вважається одним із найкращих місць для бранчу в місті. Тут ви знайдете різноманітні страви, від традиційних сніданків, таких як йогурт і вафлі, до більш ситних страв, таких як сендвічі з авокадо, тости з грибами та яйця-пашот.

Класичний бранч. Джерело: Pixabay

Кафе відоме своїм стильним інтер’єром і якісною кухнею. Меню Little Collins містить страви з місцевих продуктів, що поєднують здоров’я та смак.

Кафе розташоване на одній із найпопулярніших вулиць Амстердама, поблизу туристичних пам’яток, таких як Королівський палац і площа Дам.

Адреса: Eerste Sweelinckstraat 19F, 1073 CL Amsterdam.

Вебсайт: https://littlecollins.nl/

Години роботи: понеділок–п’ятниця з 7:30 до 16:00, субота–неділя з 9:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

Little Collins – гарний бранч в Амстердамі завдяки стильному інтер’єру, зручному розташуванню та смачній їжі.

CT Coffee & Coconuts

CT Coffee & Coconuts – унікальне та одне з найкращих місць для бранчу в Амстердамі. Тут ви можете насолодитися оригінальними та смачними стравами, приготованими з екзотичних продуктів у поєднанні з традиційними сніданками.

Кафе розташоване в старій будівлі, де раніше був кінотеатр, у районі Де Папе в Амстердамі. Інтер’єр прикрашений кокосовими пальмами, драпіруванням із солом’яного даху та яскравими кольорами, що створюють чудову тропічну атмосферу.

У меню CT Coffee & Coconuts ви знайдете традиційні сніданки, такі як:

Тост із авокадо та яйцями;

Класичний омлет із тостом і тертою морквою;

Йогурт із гранолою, сезонними ягодами та медом.

А також екзотичні страви, такі як:

Кокосові млинці;

Турецькі яйця з фетою;

Легкий овочевий сніданок із зеленим соком, кукурудзяними млинцями з кокосовим молочним соусом і ананасовим тостом з авокадо.

Кафе також пропонує свіжі соки, коктейлі та кавові напої.

Адреса: Ceintuurbaan 282-284, 1072 GK Amsterdam

. Вебсайт: https://www.coffeeandcoconuts.com/

Години роботи: щодня з 8:00 до 21:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,3 (з 5) на Google.

Якщо ви шукаєте найкращий бранч в Амстердамі, CT Coffee & Coconuts – чудовий вибір, який порадує вас атмосферою, їжею та обслуговуванням.

Staring at Jacob

Staring at Jacob – гарне місце для бранчу в Амстердамі. Тут ви насолодитеся багатим меню сніданків і бранчів, приготованих із якісних продуктів і поєднанням різноманітних смаків.

Смачний бранч в Амстердамі. Джерело: Pixabay

Кафе розташоване в мальовничому районі Де Баарс’єс в Амстердамі, де ви можете відчути подих міста. Інтер’єр Staring at Jacob затишний, стильний і створює приємну атмосферу для відвідувачів.

Меню Staring at Jacob включає страви, такі як:

Вівсянка з бананом і медом;

Американський тост із грибами та авокадо;

Сковорідні сніданки з яйцями та овочами.

А також безглютенові варіанти, такі як рисові рулети, манти та коржики. Ви також можете замовити фруктові та овочеві фреші, каву, чай та інші напої.

Кафе виготовляє власну лінійку спеціальних продуктів, і ви маєте можливість придбати свіжу випічку та інші смаколики для домашнього використання.

Адреса: Jacob Van Lennepstraat 215, 1053 JE Amsterdam.

Вебсайт: https://staringatjacob.nl/

Години роботи: середа–п’ятниця з 9:00 до 16:00, субота–неділя з 10:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

Staring at Jacob – чудовий вибір для тих, хто шукає найкращий бранч в Амстердамі. Тут ви можете замовити смачні та ситні сніданки й напої та насолодитися затишною атмосферою та стильним інтер’єром.

Амстердам пропонує багатий вибір чудових місць для бранчу. Ми розглянули 10 найкращих закладів, які пропонують різноманітне меню та затишну атмосферу. Серед них ви знайдете кафе з традиційними та екзотичними сніданками, професійною випічкою, свіжими соками та кавою. Незалежно від того, яке місце ви оберете, ви знайдете чудові варіанти бранчу в Амстердамі.