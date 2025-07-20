Найкращий двотижневий маршрут поїздом по Японії

Подорожуєте до Японії на два тижні? Це буде незабутньо. Японія – країна, де неможливо занудьгувати. Вона настільки різноманітна, але водночас гармонійна, що щоразу відкриває нові грані. Два тижні в Японії навряд чи вистачить, щоб повністю пізнати країну, але ви все одно зможете зануритися в її багату культуру, побачити численні пам’ятки та відвідати відомі міста й приховані цікаві місця. Найкращий спосіб максимально зануритися в Японію – скористатися знаменитою залізницею та вирушити в справжню подорож країною з Japan Rail Pass. Насолоджуйтесь вогнями чудового й хаотичного Токіо, а потім подорожуйте від північних міст на південь головним островом Хонсю, завітайте на острів Кюсю та побачте рисові поля й гірські храми. Найкраща двотижнева подорож Японією відкриє те, що не покаже жоден путівник.

Який квиток обрати для подорожі Японією?

Залізнична мережа в Японії дуже розвинена, сучасна та комфортна, тому це найзручніший спосіб пересування країною. Щоб зробити подорож бюджетною, варто придбати залізничний абонемент. Japan Rail Pass надає доступ до майже всіх поїздів у країні, включно з високошвидкісними.

Вартість такого абонементу на 14 днів у 2025 році становить близько:

Звичайний абонемент (Ordinary Pass) на 14 днів : 80,000 єн ≈ $533 .

: 80,000 єн ≈ . Green Car (перший клас) на 14 днів : 110,000 єн ≈ $733 .

: 110,000 єн ≈ . Дитячий звичайний абонемент (6–11 років) : 40,000 єн ≈ $267 .

: 40,000 єн ≈ . Дитячий Green Car: 55,000 єн ≈ $367.

Попри це, такий спосіб двотижневої відпустки в Японії залишається вигідним для мандрівників. Варто придбати Japan Rail Pass заздалегідь, оскільки доставка абонементу займає певний час. Зверніть увагу, що скористатися абонементом можуть лише іноземні туристи, які відвідують країну зі статусом "тимчасових відвідувачів" для огляду визначних пам’яток. Також він доступний для громадян Японії, які проживають за кордоном понад 10 років, за умови підтвердження цього факту певними документами.

Якщо Japan Rail Pass підходить для двотижневої подорожі Японією, то для поїздки в конкретний регіон краще обрати регіональний абонемент. Він забезпечує необмежені поїздки на певному маршруті чи в регіоні за значно нижчою ціною, ніж Japan Rail Pass. Такі абонементи також доступні для іноземних мандрівників і мають різну тривалість залежно від типу. Існує понад 20 видів таких абонементів, включно з Хоккайдо, Ісе-Кумано-Вакамая, Північний Кюсю тощо.

Двотижневий маршрут по Японії

Ми пропонуємо програму двотижневої подорожі Японією з Japan Rail Pass та опис міст, де ви зупинитесь і оглянете пам’ятки. Ми також дамо рекомендації, як зробити вашу подорож до Країни Висхідного Сонця зручною, бюджетною та захоплюючою. Ви можете вносити зміни до запропонованого маршруту, додаючи місця, які хочете відвідати.

Дні 1–3: Знайомство з Токіо

Життя в Токіо кипить цілодобово. Джерело: Pixabay

Розпочати двотижневу подорож Японією зручніше з Токіо, тож будьте готові, що початок вашої поїздки буде бурхливим і динамічним. У вас буде кілька днів, щоб провести в столиці Японії. Найкращий спосіб пересування Токіо – метро, яке охоплює більшу частину центру міста. Japan Rail Pass не включає цей вид транспорту, тому поки що не активуйте його. Додайте до свого маршруту гамірний район Сібуя для дослідження столиці. Це центр моди та нічного життя Токіо. Прогуляйтеся парком Йойоґі, популярним місцем відпочинку місцевих жителів, які приходять сюди, щоб провести час на свіжому повітрі, влаштувати пікнік, прогулятися серед фонтанів, клумб і ставків, практикувати бойові мистецтва, кататися на велосипедах і займатися спортом. Тут ви можете відвідати найбільший синтоїстський храм Токіо – святилище Мейдзі. Зупиніться за сувенірами в торговельному районі Акіхабара. Не забудьте повечеряти в ресторані, відзначеному зіркою Мішлен, і спробувати незвичайну вуличну їжу: обов’язково скуштуйте страви в кіосках із локшиною та чарівну цукрову вату від Momi & Toys.

Де зупинитися на ніч

У Токіо безліч варіантів розміщення на будь-який бюджет – від 3-зіркового Asakusa Kokono Club у самому центрі міста поблизу популярних пам’яток до мережі Toyoko Inn із невеликими апартаментами по всьому місту для більш бюджетних туристів.

Переїзд до Хіросакі

Час скористатися вашим Japan Rail Pass, адже ви вирушаєте в першу велику подорож. Активуйте його на вокзалі та забронюйте квиток на північ із вокзалу Токіо або Уено. Вирушайте до станції Сін-Аоморі на синкансені Тохоку, а там пересядьте на експрес Оу. Ви прибудете на станцію Хіросакі через 4 години.

Дні 3–4: Дослідження Хіросакі

Почніть із давньої японської архітектури. Джерело: Pixabay

Наступний етап двотижневої подорожі Японією – велике місто Хіросакі в префектурі Аоморі на острові Хонсю. Головна місцева пам’ятка – відновлений середньовічний замок. Прогуляйтеся його територією та парком, а потім відвідайте село Непута. Тут ви дізнаєтеся, як виготовляються величезні паперові ліхтарі, прикрашені зображеннями воїнів і богів. Вони є обов’язковою окрасою фестивалю Непута. Двотижнева відпустка в Японії не обійдеться без смачної та цікавої їжі, тож не відмовляйте собі в задоволенні скуштувати яблучну випічку міста та випити смачного міцного сидру.

Де зупинитися на ніч

Після прогулянки центром Хіросакі ви можете залишитися на ніч у районі в готелі Good Old Hotel. Ця будівля колись була домом для багатьох невеликих закладів харчування. Після повної реставрації приміщення перетворилися на прості номери з усіма необхідними зручностями. У готелі немає персоналу, і після онлайн-реєстрації ви отримаєте електронний лист із паролем до вашої кімнати.

Ви також можете зупинитися в Dormy Inn, що знаходиться в пішій доступності від замку Хіросакі. Це мережа готелів із гарячими джерелами. Вас пригостять безкоштовним рамени на ніч.

Переїзд на південь із зупинкою в Акіта

Варто вирушити в незвичайну мальовничу подорож на унікальному поїзді з Хіросакі. Він дозволяє поєднати подорож із оглядом визначних пам’яток. Забронюйте місце на курортному поїзді Сіракамі для п’ятигодинної поїздки вздовж Японського моря та величних гір Сіракамі. На борту поїзда проводяться різні заходи, такі як ляльковий театр і традиційні музичні виступи. Прибувши в Акіту, відвідайте місцевий художній музей і парк Сенсю, який входить до списку 100 найкращих місць Японії для спостереження за цвітінням сакури. Потім пересядьте на синкансен і проведіть 2 години 20 хвилин у дорозі до станції Сендай.

Дні 4–5: Самураї в Сендаї

Дізнайтесь більше про історію самураїв. Джерело: Pixabay

Ця зупинка у вашому двотижневому маршруті Японією буде присвячена історії самураїв. Ви можете дізнатися про подвиги засновника міста, самурая Масамуне Дате, і клану Дате, зустрічаючи статуї та мавзолеї, присвячені їм, повсюди. Ще одна популярна серед туристів пам’ятка – віскікурня Nikka та місцеві пивоварні саке. Відвідайте район онсену Сакунамі, щоб зануритися в культуру гарячих джерел. Тут ви також можете спостерігати за роботою традиційних ремісників, які виготовляють різьблені ляльки кокеші.

Де зупинитися на ніч

Плануючи подорож до Японії, легко знайти хороші варіанти розміщення на будь-який бюджет. Ми пропонуємо перевірити передові технології Японії на собі: забронюйте номер у 4-зірковому готелі Henn-na Hotel, де використовуються голограми та роботи на ресепшені.

Переїзд на західне узбережжя Хонсю

Наступного дня вам доведеться скористатися двома синкансенами до Канадзави. Ви проведете близько години, пересідаючи на синкансені Тохоку або Акіта до Омія, а потім ще приблизно 2 години на синкансені Хокуріку.

Дні 5–7: Замок, ринок і золото в Канадзаві

Насолоджуйтесь красою традиційних японських садів. Джерело: Pixabay

Тут менше туристів, ніж у Кіото чи Токіо, але багато цікавих пам’яток, тож це ідеальне місце для зупинки. Прогуляйтеся замком Канадзава, який сотні років був резиденцією клану Маеда. Це чудова реконструкція замку, з оригінальних споруд залишилися лише ворота Ісікавамон і склепіння Сандзіккен Нагая. Прогуляйтеся територією, відвідайте музей замку та прекрасний сад Кенроку навпроти. Це один із трьох найвідоміших садів Японії, створений у період Едо, і чудовий приклад традиційного японського саду: ставки, бруковані кам’яні доріжки, водоспади та чайні будиночки. Зупиніться в районі чайних будиночків Хігасі Тая та Нісі Тая. Плануючи подорож до Японії, включіть місцеві ринки. Наприклад, префектура Ісікава відома своїми морепродуктами, а ринок Омітьо – одне з найкращих місць для покупки риби, а також фруктів і овочів. Тут також є популярні ресторани, де можна скуштувати свіжі суші та сашімі. Ще одна важлива частина культури цього регіону – мистецтво нанесення золотого листя. Це ремесло передається з покоління в покоління понад 700 років. Ви можете придбати сувеніри та предмети побуту, прикрашені цим дорогоцінним металом, і відвідати майстер-класи для туристів.

Де зупинитися на ніч

Відвідайте Музей сучасного мистецтва 21 століття, щоб віддати шану його незвичайній архітектурі та химерним галереям із незвичайними експонатами. Потім зупиніться в новому 4-зірковому бутік-готелі Omo5 Kanazawa Katamachi поруч із музеєм.

Виберіть маршрут до Кіото

Залізниці – найкращий спосіб дослідити Японію за два тижні. Розгалужена система дозволяє побудувати маршрут до багатьох різних напрямків. Наприклад, із Канадзави до Кіото є кілька варіантів. Ми рекомендуємо прямий експрес Thunderbird, який займе 2 години 15 хвилин.

Дні 7–10: Три міста за три дні. Кіото, Осака, Нара

Милуйтесь екстер’єром храмів і краєвидами, що їх оточують. Джерело: Pixabay

Кіото – головний туристичний центр, і в будні дні тут трохи менше людей. Якщо у вас два тижні в Японії, ваш маршрут має включати прогулянки цим містом і його знаменитими пам’ятками. Почніть із Кінкаку-дзі, або Золотого павільйону, реконструкції буддійського храму, побудованого наприкінці 14 століття. Оригінальний храм створив сьоґун Асікаґа Йосіміцу, який провів тут свої останні дні після зречення. Другий і третій поверхи покриті золотим листям, і ця чудова картина відбивається в дзеркалі озера, на березі якого стоїть храм. Його оточує вишуканий сад із доріжками, ставками та струмками. Після насолоди цим величним видом відвідайте пагоди та торговельні вулиці храмового комплексу Кійомідзу-дера та культову пам’ятку Кіото – кам’яний сад Рьоан-дзі. Потім ви можете подорожувати до інших сусідніх міст, які обов’язково варто побачити в Японії за два тижні. Наприклад, півгодинна поїздка на синкансені доставить вас до Осаки. Тут варто відвідати канал Дотонборі та однойменну вулицю з численними магазинами та ресторанами, традиційною японською архітектурою та храмами Намба Ясака і Хосендзі. Потім відвідайте історичний гастрономічний ринок Куромон і стародавню столицю Нара з багатьма красивими старими храмами. Прогуляйтеся в парках навколо них і погодуйте оленів, які вільно гуляють. Їжа для цієї активності продається всюди.

Де зупинитися на ніч

Для двотижневої відпустки в Японії ви можете вибрати з широкого спектру варіантів розміщення. Наприклад, стандартний готель Rihga Royal Hotel Kyoto біля вокзалу. Ви також можете спробувати щось інше та зупинитися в традиційному рьокані з футоном, класичними меблями та татамі, наприклад, Kyomachiya Sakura Urushitei. Обов’язково замовте традиційний японський сніданок.

Переїзд до Хіросіми

Подорож із Кіото до Хіросіми займе 1 годину 40 хвилин. Під час двотижневої поїздки вам доведеться не раз подорожувати синкансеном. Бронювати квитки необов’язково для синкансена Токайдо з Кіото до Хіросіми, але краще перестрахуватися.

Дні 10–12: Меморіальні місця Хіросіми

Побачте всесвітньо відомі історичні пам’ятки Японії. Джерело: Pixabay

Центральні пам’ятки цього міста – Парк миру, Музей меморіалу миру та Купол атомного вибуху. Також варто відвідати острів Міядзіма. Дістатися туди можна за годину поїздом до станції Міядзімагуті, а потім пересісти на пором, який доставить вас на острів за 15–20 хвилин (проїзд покривається JR Pass). За два тижні в Японії ви відвідаєте багато храмів, один із найвражаючих розташований на цьому острові. Храмовий комплекс Іцукусіма має понад 14 століть. Основна частина будівлі стоїть на палях, тому під час відпливу здається, що вона пливе над землею. Найкращий вид на червоні торії, храмові ворота, що стоять у воді, відкривається під час відпливу, коли вони повністю оголюються. Під час двотижневої відпустки в Японії варто також відчути її гастрономічну культуру. У Хіросімі зверніть увагу на вуличну їжу та спробуйте знамените окономіякі – товстий смажений корж із різними начинками, такими як локшина, морепродукти або м’ясо.

Де зупинитися на ніч

Заселіться у стильний і доступний готель біля Парку миру The Knot Hiroshima або отримайте особливий досвід подорожі, зупинившись у бюджетному капсульному готелі (якщо, звісно, ви не страждаєте на клаустрофобію та не проти тісних приміщень). Наприклад, Sejour Inn Capsule пропонує компактні спальні місця, спільні ванні кімнати та шафки.

Наступна зупинка – Беппу

Ваша двотижнева подорож Японією продовжується 2,5-годинною поїздкою до станції Кокура на синкансені Токайдо, а потім на експресі Sonic Nichiren до станції Беппу.

Дні 12–14: Гарячий і розслабляючий Беппу

Ви обов’язково повинні відвідати Беппу. Тут у вас не виникне питань, чим зайнятися. Це місто розташоване на острові Кюсю, який має більш розслаблену атмосферу, ніж Хонсю. Курортне місто – чудове місце, щоб провести час у знаменитих гарячих джерелах. Асортимент послуг вражає: ви можете приймати звичайні термальні ванни, а також грязьові, парові та піщані ванни. Багато джерел вражають навколишніми пейзажами, які також варто побачити. Ви також можете спробувати сірчані басейни та гейзери або пролетіти над активним вулканом на канатній дорозі.

Де зупинитися в Беппу

Будь-який гід порадить мандрівнику зупинитися в традиційному рьокані хоча б раз. У цьому місті їх багато. Наприклад, ознайомтеся з Ryokan Sennari або Beppu Nagomitsuki, обидва розташовані навколо відкритих гарячих джерел.

Зупиніться на ніч у традиційному рьокані з гарячими джерелами. Джерело: Pixabay

Повернення до Токіо

Після кругової подорожі Японією ви повернетеся до Токіо через два тижні. Зворотна поїздка до столиці Японії займе близько 6 годин. Скористайтеся експресом Sonic Nichiren до Кокури, щоб пересісти на синкансен Токайдо до Токіо. Завершіть своє знайомство з Японією знаменитим бенто – привабливо упакованою їжею для дороги. Ви можете купити його на вокзалах або в самому поїзді. Насолоджуючись цими смачними ласощами, ви ще раз переконаєтеся, що це найкращий спосіб пізнати Японію за два тижні.