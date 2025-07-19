Brussels Airlines розширює можливості подорожей для відвідувачів Tomorrowland 2025

Понад 25 000 людей прибудуть до Бельгії цього тижня на Tomorrowland 2025, який розпочнеться 18 липня. Незважаючи на нещодавню пожежу, що пошкодила частину головної сцени, рейси, пов’язані з фестивалем, почали прибувати 16 липня, доставляючи учасників із більш ніж 160 країн за розкладом транспортних маршрутів. Організатори фестивалю підтвердили, що програма відбуватиметься без змін, а інфраструктура була адаптована, щоб забезпечити безперебійний доступ відвідувачів і рух натовпу.

Перший тематичний рейс вилетів з Ібіци та включав живий виступ діджея під час польоту. Додаткові рейси з Відня та Копенгагена курсують протягом тижня, забезпечуючи пряміший доступ для європейських мандрівників, які прибувають на подію. Ці рейси є частиною ширшої транспортної програми, створеної для того, щоб учасники фестивалю могли уникнути складних пересадок, пропонуючи спрощені транспортні варіанти, які безпосередньо з’єднуються з проживанням на території фестивалю або центральними вузлами в Бельгії.

Учасники з понад 160 країн прибувають. Джерело: Brussels Airlines

Нові фестивальні рейси з Копенгагена та Відня прибувають до Бельгії, з маршрутами, які також дозволяють відвідати інші міста по дорозі. Рейси через Копенгаген часто включають Антверпен, де мандрівники можуть прогулятися набережною річки Шельда або зупинитися біля літніх продуктових яток на площі Гроенплаатс. Рейси через Відень можуть проходити через Мехелен, де кафе-тераси навколо Вісмаркту та набережна річки оживають у теплі місяці.

Рейси з Барселони та Праги також почали курсувати, надаючи мандрівникам більше варіантів для планування маршруту. Після прибуття деякі обирають відвідати район Граслай і Коренлай у Генті, де літні поп-апи вишиковуються вздовж набережної, а вечірні виконавці збираються вздовж каналу. Мандрівники, які прибувають із Праги, можуть провести час у Левені, де дворики на площі Оуде Маркт приймають живу музику, а сезонні продуктові ятки заповнюють площі під час фестивальних тижнів.

Кафе на площі Оуде Маркт у Левені. Джерело: unsplash

Додавання нових прямих рейсів і необов’язкових зупинок розширює доступ до фестивалю, пропонуючи більше гнучкості для міжнародних подорожей. Пасажири, які використовують програму Global Journey, можуть планувати маршрути, що включають відвідування інших бельгійських міст без необхідності бронювання окремих сполучень. Нинішня модель відображає зростаючий попит на подорожі, пов’язані з культурними подіями, де як подорож, так і пункт призначення мають цінність для мандрівника.