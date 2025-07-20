Понсе отримає новий готель Spark by Hilton поблизу місцевих визначних пам’яток

Новий готель під брендом Spark by Hilton планується відкрити в Понсе до кінця 2025 року. Розташований поблизу міжнародного аеропорту Мерседіта та шосе 52, він стане першим об’єктом цього бренду в Карибському басейні та Латинській Америці. Звідси легко вирушити в дорогу та дістатися до інших частин острова, не проїжджаючи через звичні туристичні центри.

Цей готель відображає ширший рух до розширення пропозицій житла в менш центральних містах. У Понсе мандрівники матимуть доступ до:

Розташування поза курортними зонами, але поруч із ключовими міськими маршрутами

Зручностей, придатних для ночівлі або короткострокових візитів

Зони для сніданків

Відкритого басейну для базового відпочинку

Конференц-зали для невеликих зборів або робочих зупинок

Ці особливості спрямовані на підтримку практичних подорожей без додаткових надмірностей.

Спільна лаунж-зона для гостей короткострокового перебування. Джерело: Hilton

За кілька хвилин від готелю Ла-Гуанча приведе вас прямо до моря, де ряди продуктових кіосків змішуються з місцями для риболовлі та лавками, які заповнюються на заході сонця. Поруч розташований спортивний комплекс Понсе, який пропонує громадські спортивні майданчики та доріжки для прогулянок, які часто використовують місцеві жителі для вправ та неформальних ігор. Вам не потрібні квитки чи таксі. Просто приходьте, гуляйте та насолоджуйтесь відкритою атмосферою, як це роблять місцеві.

Ближче до центру міста Пласа дель Меркадо Ісабель II функціонує як громадський ринок, де ранкові години приносять кіоски з фруктами, місцевими закусками та свіжими квітами. За кілька кварталів розташований Кальйон Трухільйо, пішохідна алея, відома своїми муралами та тихою атмосферою, де відвідувачі можуть зупинитися в невеликих кафе або просто прогулятися серед місцевого вуличного мистецтва без великих натовпів чи шуму.

Пішохідні міські вулиці з’єднують місцеві пам’ятки. Джерело: unsplash

Відкриття цього готелю може зробити південний Пуерто-Рико більш доступним для мандрівників, які хочуть досліджувати регіон поза звичними курортними зонами. Завдяки розміщенню поблизу повсякденних міських просторів, а не туристичних зон, проєкт підтримує неквапливий туризм і заохочує дослідження менш відомого міського життя в Пуерто-Рико.