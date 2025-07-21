Лучшие места для послеобеденного чая в Лондоне, чтобы раскрыть тайны британского гостеприимства.

Послеобеденный чай – это уникальная английская традиция, берущая начало с середины 19 века. Ее основательницей считается герцогиня Анна Бедфордская, которая всегда пила чай между обедом и ужином, чтобы утолить легкое чувство голода. Этот ритуал стал настолько популярен, что и сегодня многие пьют послеобеденный чай в Лондоне и других британских городах с аппетитными сэндвичами и пирожными. Многие кафе и рестораны в столице Англии поддерживают эту традицию, предлагая посетителям лучшие послеобеденные чаи Лондона.

Если вы планируете поездку в Лондон, обязательно посетите одно из лучших мест для послеобеденного чая в Лондоне, чтобы получить уникальный опыт. Богатый выбор десертов и подаваемые к чаю выпечки приятно вас удивит.

Обязательно попробуйте десертные тапасы с разными ингредиентами, чтобы почувствовать гармонию тонких вкусов и ароматов. Не забудьте заказать оригинальные пирожные с нежной начинкой к чаю. Единственное, будьте готовы к тому, что такое наслаждение стоит от 40 до 90 фунтов. Однако это оправдано.

Важно! Столики в местах для послеобеденного чая в Лондоне лучше забронировать заранее, поскольку эта церемония очень популярна среди туристов и местных жителей.

Mayfair Restaurant

Топ-10 мест для послеобеденного чая в Лондоне возглавляет ресторан Mayfair, гармонично сочетающий королевскую роскошь и великолепную кухню. Гостей поражает бархатный интерьер галереи Sketch Mayfair и эффектная выставочная зона.

Наслаждайтесь лондонским чаем в шикарном ресторане, и вы отлично проведете время. Обязательно побалуйте себя такими кулинарными шедеврами:

Шаг с трюфелем;

Аппетитные сэндвичи с нежным мясом и овощами;

Божественный чизкейк с грушей и гранатом;

Известный бисквит Виктория с фруктами.

Живая музыка добавляет волнение при посещении одного из лучших мест для послеобеденного чая в Лондоне.

Fortnum and Mason Salon

Продолжим нашу прогулку по лучшим местам для чая в Лондоне. Салон Fortnum and Mason представляет традиционный напиток с 1926 года и имеет изящную атмосферу. Спокойно оформленный зал расположен на 4-м этаже престижного универмага St. James's. Здесь вы можете насладиться разными видами традиционного послеобеденного чая в Лондоне со сладкими или необычными солеными вкусами. Салон имеет долгую историю. Раньше это была квартира Fortnum. Позже она стала торговым пространством с оригинальной мебелью и ценными антикварными вещами.

Салон Fortnum and Mason приглашает гостей ощутить магическую атмосферу лондонского гостеприимства. Источник: Freepik

Будьте готовы войти в зал с ярким освещением и классическим декором с эффектными винтажными элементами. Уютную атмосферу создает бирюзовый ковер и успокаивающая музыка, позволяющая забыть все заботы и погрузиться в мир счастья и блаженства.

Здесь вы можете попробовать лучший послеобеденный чай в Лондоне с отличными кулинарными блюдами:

Мягкие сконсы на привлекательном подносе с изысканным сыром и красной рыбой в пикантном укропном соусе;

Потрясающие эклеры из нежного заварного теста с копченым лососем;

Шоколадный мусс;

Ароматный пирог с нежным сочетанием лимонных нот и вкуса маракуи;

Аппетитные сэндвичи, идеально дополняющие знаменитый послеобеденный чай.

Вы точно будете в восторге от вкуса фисташкового торта из тележки. Салон чая Diamond Jubilee назван в честь королевы Елизаветы Английской, так что вспомните знаменитого монарха за чашкой лучшего чая в Лондоне.

Grill Room at Café Royal

Лучшее время для чая в Лондоне – в помпезном зале The Grill Room отеля Café Royal. Это заведение со статусом Grade II поражает своим оформлением. Здесь также подают крутой послеобеденный чай, поддерживая давнюю традицию Туманного Альбиона.

Гости заведения приятно удивлены богатым выбором напитков, удовлетворяющих вкусам самых требовательных гурманов. Игра на пианино, хрустящая выпечка и другие гастрономические наслаждения дополняют теплую атмосферу заведения:

Трюфельный мусс;

Нежный творожный заварной крем;

Жареное мясо и копченая красная рыба;

Какао-сабле;

Цитрусовый сорбет;

Вкусные сконсы из легкого теста;

Фисташковый пралине.

The Grill Room at Café Royal предлагает не только ошеломляющие классические блюда, но и роскошные веганские и вегетарианские варианты.

Sri Lankan Afternoon Tea at Lyness Bar

Лучший традиционный послеобеденный чай в Лондоне подают в колоритном Lyness Bar. Каждую выходную здесь проводят праздничный послеобеденный чай из солнечного Шри-Ланки. Разнообразие блюд и напитков поражает гостей. Кроме приятного послеобеденного чая, вы можете заказать специалисты, приправленные любовью талантливых шеф-поваров:

Вкусные котлеты из баранины с острым индонезийским соусом;

Нежный ролл пандан;

Курица кукул;

Соблазнительные сэндвичи с экзотическими ингредиентами;

Баклажан в сочном маринаде.

Lyness Bar – одно из лучших мест для послеобеденного чая в Лондоне, где можно забыть о земных заботах.

Palm Court at The Ritz

Не упустите уникальную возможность посетить топовые места для послеобеденного чая в Лондоне, чтобы ощутить атмосферу старой доброй Англии. Palm Court в The Ritz – один из них. Высокие потолки, изысканно оформленный интерьер с искусным использованием декора создают торжественную атмосферу, типичную для популярных британских заведений.

Здесь вы можете отведать знаменитый чай в Лондоне с отличными сконсами и пирожными. Специалитет Palm Court – запеченное запеченное тесто с ревенем. Оказавшись здесь, обязательно закажите лимонный поссет со специями, чтобы почувствовать мерцание гармонических вкусов и ароматов.

Расслабленная атмосфера этого места, входящего в топ-5 мест для послеобеденного чая в Лондоне, подчеркивается музыкальными выступлениями. Какие замечательные выступления на пианино, струнных инструментах и арфе проводятся здесь! Меню заведения всегда включает сезонные фрукты, такие как груши и яблоки, малина и клубника. Palm Court расположен вблизи Грин-парка среди модных бутиков и роскошных парков столицы Туманного Альбиона. После приятного чаепития вы можете прогуляться по уютным улицам города.

Дресс-код здесь не слишком строг, но в джинсах и кроссовках вас не пропустят. Наденьте элегантный наряд и почувствуйте себя по-королевски в этом уютном месте с шикарной кухней. Кроме лучшего лондонского чая, вы можете заказать элитное шампанское с тортом, чтобы подарить себе порцию радости и хорошего настроения. Для этого не нужен повод, ведь жизнь – это праздник, который следует отмечать каждый день.

Drury Lane Theatre Royal

Места для чая в Лондоне могут быть как традиционными, так и неожиданными, как Drury Lane Theatre Royal. Это заведение с начала 17 века представляет изысканные постановки. Здесь вы можете насладиться крутейшей атмосферой послеобеденного чая с нежным десертом. Следует попробовать следующие блюда:

Маленькие пироги с аппетитным сливочным творогом;

Пирожные Мадлен с пикантным сырным вкусом;

Прекрасный ванильный торт с фруктовой начинкой;

Сэндвичи с клубничным мороженым.

Займитесь уютным местом и наслаждайтесь игрой тонких вкусов и ароматов.

The Cozy Lounge на Flemings Mayfair Hotel

Если вы хотите испытать весь спектр эмоций, отправляйтесь в одно из лучших мест для чая в Лондоне – просторной гостиной прекрасного отеля Flemings Mayfair. Здесь упор всегда делается на ярком вкусе и аромате напитков, предложенных гостям.

Посетители заведения с удовольствием балуют себя белым чаем с лавандой, обладающим успокаивающими свойствами, или мармеладным улунгом с нежными апельсиновыми цветами. Вкус легких сконсов и сэндвичей просто невозможно забыть.

Gatsby's Room at The Beaumont

Знаменитый лондонский послеобеденный чай подают в Gatsby's Room at The Beaumont. Это уникальное место, где готовят великолепные сэндвичи с мясом, яйцами или копченым лососем.

Изысканный вкус чая подчеркивают английские сладости. Источник: Freepik

Здесь вы можете побаловать себя удивительными сладостями и десертами, как ванильный пудинг, ириски или пироги с хрустящей корочкой. Если вы ассоциируете самый лучший традиционный чай в Лондоне с живой музыкой, это место даст вам то, что вы хотите.

Balthazar Canteen

Balthazar Canteen входит в список лучших чайных заведений Лондона не зря. Зал оформлен в стиле популярных французских пивных с высокими потолками, эффектными зеркалами и глянцевой плиткой. Заведение предлагает богатый ассортимент чаев и аппетитных закусок на любой вкус.

Сэндвичи с крабом и нежной курицей;

Гамбургеры с мясом и овощами;

Прекрасный яблочный пирог.

Здесь вы можете насладиться вкусами крем-брюле, шампанского и изысканных коктейлей, таких как French 75.

The Foyer at Claridge’s

Благодаря свежему интерьеру в стиле ар-деко, The Foyer at Claridge's приглашает гостей погрузиться в легкую атмосферу комфорта и британского гостеприимства. Все здесь продумано до мелочей, чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно. Цельную картину великолепного чаепития в Лондоне создают роскошные букеты роз и приятная живая музыка.

Мы рекомендуем попробовать хрустящую выпечку и замечательные сэндвичи. Меню заведения постоянно обновляется и пополняется кулинарными шедеврами. Особого внимания заслуживает козьий сыр с перцем и тыквой. Гости всегда довольны идеальным сервисом и идеальной чистотой.

J Sheekey Restaurant

Традиционное время для чая в Лондоне – пять часов вечера. Ресторан J Sheekey приглашает провести его в комфортабельной и расслабляющей атмосфере на летней террасе.

Здесь вы можете ощутить вкус настоящего английского чая в сочетании с роскошной выпечкой. Нежные сконсы с ягодно-фруктовыми джемами и взбитыми сливками, а также фирменные пирожные радуют посетителей ресторана. Кроме того, заведение предлагает богатый выбор морепродуктов – от устриц и мидий до крабов и лобстеров.

Thames Foyer, The Savoy

Время послеобеденного чая в Лондоне следует провести роскошно. Это хорошая и давняя британская традиция. Thames Foyer может это обеспечить, ведь здесь комфортно чувствуют себя как влюбленные пары, так и шумные компании друзей.

Thames Foyer приглашает посетителей отведать вкусные кулинарные творения:

Ароматные сэндвичи с разными начинками;

Хрустящие пироги со взбитыми сливками, джемом, заварным кремом и лимонным соком.

Здесь вы можете попробовать самый лучший лондонский чай с вкусным печеньем и пирожными. Это настоящее блаженство!

The Dalloway Terrace x Neal's Yard Remedies

The Dalloway Terrace x Neal's Yard Remedies – знаменитое место для чая в Лондоне, которое точно стоит посетить, когда у вас есть свободная минутка. Заведение приглашает ощутить божественный вкус разных видов чая с нежными десертами и кондитерскими изделиями. Здесь можно найти чёрный, зеленый и травяной чай элитных брендов.

Чай с лепестками роз с тарталетками и ягодами считается очень нежным и романтичным. Любимая выпечка посетителей – вкусные сконсы с малиновым джемом. Интересная особенность заведения состоит в том, что он отмечает защиту пчел как полезных насекомых Великобритании.

The Promenade, The Dorchester

Наиболее оцененные места для послеобеденного чая в Лондоне включают The Dorchester с его таинственной атмосферой. Интерьер заведения оформлен в стиле королевских спален. Здесь есть величественные мраморные колонны, роскошные мягкие ковры и, конечно, плотные шторы. Зал украшен овальным кожаным баром.

Это еще не всё. Обслуживающий персонал одет в элегантные фраки. Они приветливы, а не помпезны. Заведение посещают как коренные лондонцы, так и иностранцы.

Гостям предлагают 25 изысканных видов чая со сладкими или солеными деликатесами. Столовая The Dorchester выпекает вкусные пиццы с пикантными начинками и готовит сочное мясо на гриле. Роскошные закуски, включая нежные сэндвичи с разными начинками и вкусным хлебом с орехами и ароматными специями, идеально сочетаются с благородным английским чаем. Торжественную атмосферу лучшего места для чаепития в Лондоне успешно дополняет игра на пианино. Здешний Battenberg под дождем просто божественен.

Учтите, что посещать это место принято только в красивых одеждах, ведь рваные джинсы и бейсболки здесь неуместны. После чаепития вы можете прогуляться по променаду на Парк-лейн, который расположен неподалеку.

The Lanesborough

Ресторан Lanesborough предлагает богатый выбор лондонских чаев и соблазнительного лакомства. Источник: Freepik

Продолжим знакомство со знаменитыми чайными заведениями Лондона. Следующее место, которое стоит посетить – ресторан The Lanesborough с изысканной французской кухней. Он расположен в живописном уголке Гайд-парка. Изумрудные зеленые насаждения и цветущие сады Англии вдохновили его меню. В нем представлены сочные сэндвичи с красной рыбой и сыром, вкусные напитки из бузины и ромашки. Есть большой выбор сладких деликатесов, включая пирожные и белый и черный шоколад с удивительными вкусами.

Winter Garden на Landmark London Hotel

Рекомендации по послеобеденному чаю в Лондоне традиционно включают Winter Garden, расположенный в отеле Landmark. Опытные повара заведения готовят вкусные английские и средиземноморские блюда.

Живая музыка помогает создать особую ауру, способствующую размышлению о смысле жизни и вечных ценностях. К чаю можно заказать фирменные сэндвичи, сконсы и пирожные. Плохое настроение всегда можно исправить плиткой великолепного английского шоколада с шелковистым сливочным вкусом.

Мы подготовили рейтинг заведений, которые предлагают лучший послеобеденный чай в Лондоне, Великобритания именно для вас. Обязательно найдите время для такой церемонии, чтобы побаловать себя роскошным чаем с английскими сладостями и чтить прекрасную традицию во время посещения Великобритании.