Де зупинитися на Міконосі: найкращі готелі з приголомшливими видами на Егейське море

Серед численних островів Греції є кілька причин, чому Міконос особливо вартий відвідування та надзвичайно популярний серед мандрівників. Цей напрямок часто порівнюють із відомим іспанським островом Ібіца через його гучні вечірки до світанку, розкішні пляжні клуби, численні ресторани та еклектичні кафе. Крім того, Міконос славиться своєю культовою кікладською архітектурою – мінімалістичними сніжно-білими будівлями, прикрашеними яскравими кольоровими вікнами та дверима, що тісно прилягають одна до одної. Ви також відкриєте для себе чарівні вулички, прекрасні піщані пляжі та широкий вибір варіантів розміщення, включно з розкішними закладами. Ще однією перевагою для туристів є доступність острова завдяки наявності міжнародного аеропорту, що є не на всіх грецьких островах.

Незважаючи на популярність Міконоса, він відносно невеликий, із площею менше ста квадратних кілометрів. Тому, незалежно від того, де ви вирішите зупинитися, ви можете розраховувати на зручну близькість до розваг і пляжів (одним із найпопулярніших є Орнос на південному заході). Острів також пропонує велике розмаїття, що дозволяє сім’ям із дітьми, молодятам або групам друзів легко знайти найкращий варіант розміщення відповідно до їхніх уподобань і стилю подорожі. Греція, як одна з найдавніших країн світу, може похвалитися численними унікальними пам’ятками, включно з пагорбами, прикрашеними прекрасними каплицями, багатовіковими сімейними тавернами та історично значущими місцями – усе це робить вашу відпустку по-справжньому особливою та незабутньою. Тому, якщо ви все ще вагаєтесь із вибором наступного місця для відпустки, ми рекомендуємо обрати один із чудових готелів Міконоса з наступної добірки.

Santa Marina, a Luxury Collection Resort

Розкіш і найкращі зручності. Джерело: https://santa-marina.gr/

Незважаючи на те, що Міконос асоціюється передусім із гучними вечірками, Santa Marina, a Luxury Collection Resort пропонує спокійний притулок від надмірного шуму та натовпів. Заснований понад 40 років тому, готель залишається у власності однієї сім’ї, що забезпечує теплу атмосферу та щиру гостинність. Справжня привабливість Santa Marina полягає в простих радощах, як-от насолода келихом освіжаючого вина Assyrtiko в тіні розлогих дерев, спостерігаючи за розкішними яхтами, що пливуть уздовж узбережжя.

Розташований у Кікладах, готель пропонує 101 номер і 13 розкішних вілл. Заклад надзвичайно популярний завдяки своїм захоплюючим краєвидам, автентичному міконському дизайну, різноманітним активностям і продуманим варіантам харчування. Крім того, цей провідний готель Міконоса має власну ділянку незайманого піщаного пляжу, захищеного від вітрів завдяки унікальному розташуванню. Для тих, хто шукає усамітнення та максимальної приватності, пари або сім’ї з дітьми можуть обрати різні конфігурації вілл.

Готель пропонує кілька ресторанних концепцій, що дозволяють гостям насолоджуватися різноманітним кулінарним досвідом протягом усього перебування. Ресторани на території включають:

Buddha-Bar Beach

Oasis Pool and Lounge

Mykonos Social під керівництвом Джейсона Атертона

Ці ресторани пропонують широкий вибір страв – від класичних грецьких таверн до суші та азійської ф’южн-кухні.

Не пропустіть можливість побалувати себе у розкішному спа-центрі Gingko Spa, який пропонує широкий вибір процедур – від індивідуальних масажів і ароматерапії до кріотерапії та сеансів у сауні.

Mykonos Theoxenia

Заснований у 1960 році як перший готель на острові, що складався виключно з люксів, Mykonos Theoxenia пропонує 50 розкішних номерів, які гармонійно поєднують сучасний стиль із ретро-елементами. Люкси оснащені мармуровими ванними кімнатами, меблями на замовлення та навіть м’якими стінами. Заклад випромінює шарм середини століття, із мальовничою терасою біля басейну, прикрашеною кактусами, що створює атмосферу, схожу на Палм-Спрінгс.

Спроектований Арісом Константинідісом, якого часто називають батьком сучасної грецької архітектури, Mykonos Theoxenia пережив відродження у 2021 році після масштабної реконструкції під керівництвом Vois Architects. Оновлений готель зберіг автентичні дерев’яні фасади та мармурові акценти, розширивши спільні простори з мінімалістичним декором, античними скульптурами та грецькою керамікою.

Завдяки вигідному розташуванню в центрі міста, Mykonos Theoxenia забезпечує легкий доступ до культових пам’яток, зокрема вітряків. Гості, які шукають спокою, можуть розслабитися в барі біля басейну, насолоджуючись фірмовими коктейлями в розслабленій атмосфері, як це робили колись такі знаменитості, як Бріжит Бардо та Джекі Онассіс. Для вишуканого обіду відвідайте ресторан високої кухні Apanemi.

"Once Upon a Time in Mykonos"

Відносно новий заклад на острові, "Once Upon a Time in Mykonos", пропонує приголомшливі краєвиди на Міконос із його розташування на тихій західній затоці. Цей сучасний готель має пейзажний басейн на даху з баром і плаваючими шезлонгами. 59 елегантних номерів із терасами та панорамними видами на море ідеально підходять для вечірнього відпочинку. Особливо вражають ванні кімнати, обладнані просторими душами Hamman. Готель підходить як для молодих сімей, так і для стильних гостей, забезпечуючи спокійний відпочинок після гучних святкувань. Уважний персонал, який особисто знайомий із усіма гостями, гарантує індивідуальний сервіс, навіть запам’ятовуючи, яку каву ви любите вранці.

Ресторан готелю, керований талановитим молодим шеф-кухарем із Криту Маріоном Тунтзоглу, пропонує інноваційні страви, що поєднують традиційні грецькі смаки з глобальними впливами. Для незабутнього обіду оберіть терасу на заході сонця, коли навколишні пейзажі огортаються теплим золотим світлом.

Cali Mykonos

Cali Mykonos викликав багато ажіотажу протягом останніх кількох років, ставши одним із найрейтинговіших готелів острова. Розташований у Калафаті, з видом на скелясте узбережжя та пудровий піщаний пляж, Cali Mykonos відображає стриману розкіш. Належить 27-річному підприємцю Кіріакосу Муркакосу, готель вирізняється приглушеною розкішшю в 40 просторих віллах, кожна з яких прикрашена теплим середземноморським декором і меблями ручної роботи, зібраними з усього світу. Елегантні люкси поєднують приглушені відтінки з грецьким мармуром, пропонуючи просторі тераси з фантастичними краєвидами.

Гості можуть насолоджуватися широким спектром зручностей, зокрема:

величезний пейзажний басейн довжиною понад 400 футів;

доступ до приватного пляжу;

оздоровчий центр із приватними тренуваннями та індивідуальними заняттями пілатесом;

гелікоптерний майданчик;

спа-центр Cali Mykonos Spa із хамамом, сауною та кріотерапевтичними кабінами;

із хамамом, сауною та кріотерапевтичними кабінами; послуги оренди яхт тощо.

Кулінарна сцена в Cali Mykonos не менш вражаюча, із стравами, створеними під керівництвом відомого шеф-кухаря Лефтеріса Лазару, власника ресторану Varoulko Seaside, відзначеного зіркою Мішлен. Використовуючи місцеві інгредієнти, зокрема свіжі морепродукти, кулінарні пропозиції обіцяють гастрономічний досвід.

Kalesma

Розташований далеко від гамірного нічного життя острова, Kalesma складається з 17 люксів, восьми вілл із однією спальнею та двох більших маєтків, що гніздяться серед пишних схилів. Ідеальний для молодят або сімей із маленькими дітьми, приватні люкси вирізняються стильними білими будівлями з захоплюючими краєвидами на море та приватними басейнами, що оточують спальні. Належить бізнес-партнерам Абі Салтіелю, Макісу та Софії Кусатанас, Kalesma пропонує спокійний відпочинок серед доглянутих садів із лавандою та бугенвіліями.

Характеризується натуральними матеріалами та увагою до деталей, Kalesma гармонійно вписується в мальовниче оточення. Від меблів природних відтінків до плетених дерев’яних стель і кераміки – кожен елемент підкреслює прагнення закладу до досконалості. Примітно, що Kalesma стала притулком для письменників, які шукають натхнення, завдяки своїм відкритим терасам із мальовничими краєвидами сходу сонця над затокою Орнос.

Для незабутнього обіду відвідайте ресторан Pere Ubu, насолоджуючись смачною кухнею на спокійній терасі.

Bohemia

Види з ліжка. Джерело: https://www.bohememykonos.com/

Після прибуття до одного з найкращих готелів Міконоса гостей вітають освіжаючим і смачним лимонадом, приготованим із інгредієнтів, вирощених у саду готелю, де вночі свічки в банках освітлюють повітря ароматами розмарину та інших трав. Серед оливкових дерев на території розташований затишний масажний будиночок поруч із зоною для йоги. Вище гості знайдуть розкішний бар біля великого басейну, обладнаний делюкс-шезлонгами та пуфами в тіні. Крім того, Bohème має вигідне розташування, лише за дві хвилини пішки від міста Міконос, відомого своєю різноманітністю ресторанів, кафе та клубів.

Стильні апартаменти з полірованими бетонними підлогами випромінюють модерністську естетику, тоді як деталі, як-от лампи у вигляді ременів і яскраві декоративні елементи, додають затишної атмосфери. Гості можуть замовити сніданок у номер, насолоджуючись ситною трапезою на приватному балконі, милуючись захоплюючими грецькими пейзажами.

Soho Roc House

Для тих, хто шукає втілення стилю та ексклюзивності, Soho Roc House вирізняється як провідний готель Міконоса. Будучи першим форпостом Soho House у Греції, цей заклад пропонує елегантні апартаменти на схилі пагорба з панорамними краєвидами на океан і мальовниче південне узбережжя Кіклад. Готель має широкий спектр сучасних зручностей найвищого рівня, зокрема:

великий басейн із лаундж-зоною та прилеглим баром;

відкритий тренажерний зал і фітнес-студію;

доступ до пляжу;

спа-центр Cowshed Spa із масажними кабінами на відкритому повітрі тощо.

Характеризується богемною атмосферою та стриманим інтер’єром, Soho Roc House пропонує 45 ретельно спроектованих номерів, що забезпечують достатньо простору для відпочинку після пляжних прогулянок або нічних гулянь. Поруч розташований пляжний клуб Scorpios, лише за десять хвилин пішки, який пропонує гостям готелю пріоритетне бронювання та неймовірну атмосферу, створену відомими діджеями з усього світу.

Katikies

Безсумнівно, заслуговує місця серед топ-9 готелів Міконоса, Katikies розташований на схилі пагорба з мальовничими краєвидами на затоку Агіос Іоанніс. Ідеальний для мандрівників, які шукають усамітнення подалі від гамірних туристичних зон, цей заклад, перший грецький бутік-готель за межами Санторіні, відчинив свої двері у 2018 році, вирізняючись свіжим і сучасним дизайном. Відображаючи традиційну кікладську архітектуру, комплекс складається з кубічних білих будівель, що каскадом спускаються вниз схилом, доповнених інтер’єрами в чистих білих тонах із глибокими синіми акцентами та квітковими мотивами. Варіанти розміщення включають 35 просторих номерів і люксів, багато з яких мають приватні басейни або тераси з видом на Егейське море.

Любителі гастрономії будуть у захваті від пропозицій ресторану Botrini’s, керованого Етторе Ботріні, який пропонує не лише смачні страви, а й інтерактивне меню та кулінарні шедеври. Комплекс також має лаундж-зону та шампанський бар Fleur de Miraval, а також зручності, такі як пляжний клуб, кілька басейнів і спа-центр із масажами та процедурами для тіла. Для особливого досвіду гості можуть насолодитися ритуалом Hygeia, натхненним давньогрецькими традиціями, що включає очищення обличчя та тіла.

Bill & Coo

У 2016 році готельєр Теодосіс Какутіс у співпраці з архітекторами K-Studio з Афін розпочав радикальну реконструкцію оригінального Bill & Coo, перетворивши його з простого місця для молодят на провідний готель Міконоса з унікальною, яскравою атмосферою. Через кілька років з’явився Bill & Coo Coast на півострові Агіос Іоанніс, що пропонує виключно люкси з видом на ідилічну затоку у формі півмісяця. Виготовлений із натурального необробленого каменю, вибіленого дерева та чавуну, Bill & Coo Coast уособлює спокійну розкіш.

Кожен із 15 чарівних номерів має відокремлені тераси та оформлений у заспокійливій палітрі світло-сірого та пудрово-білого кольорів, із контрастними чорними квітковими горщиками. Навіси біля басейну, один із яких слугує відкритою масажною палаткою, пропонують захоплюючі краєвиди на грецьку православну церкву Агіос Іоанніс.

Гості можуть насолоджуватися традиційними стравами таверни з легким сучасним акцентом, такими як сардини на хлібі або півняча пастікада, тушкована з трюфелями та пастою. На вечерю гості можуть відвідати оригінальний Bill & Coo Suites & Lounge за допомогою безкоштовного п’ятихвилинного трансферу. Тут шеф-кухар Нтінос Фотінакіс пропонує дегустаційні меню з виразними грецькими смаками в рамках Gastronomy Project. Альтернативно, гості можуть повечеряти в Beefbar Mykonos, одному з провідних ресторанів острова, після його повного редизайну.