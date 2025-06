Где остановиться на Миконосе: лучшие отели с потрясающими видами на Эгейское море

Среди многочисленных островов Греции есть несколько причин, почему Миконос особенно достоин посещения и очень популярен среди путешественников. Это направление часто сравнивают с известным испанским островом Ибица из-за его громких вечеринок до рассвета, роскошных пляжных клубов, многочисленных ресторанов и эклектичных кафе. Кроме того, Миконос славится своей культовой кикладской архитектурой – минималистическими снежно-белыми зданиями, украшенными яркими цветными окнами и тесно примыкающими друг к другу дверями. Вы также откроете для себя очаровательные улочки, прекрасные песчаные пляжи и широкий выбор вариантов размещения, включая роскошные заведения. Еще одним преимуществом для туристов является доступность острова благодаря наличию международного аэропорта, не на всех греческих островах.

Несмотря на популярность Миконоса, он относительно невелик, площадью менее ста квадратных километров. Поэтому, независимо от того, где вы решите остановиться, вы можете рассчитывать на удобную близость к развлечениям и пляжам (одним из самых популярных является Орнос на юго-западе). Остров также предлагает большое разнообразие, что позволяет семьям с детьми, молодоженам или группам друзей легко найти лучший вариант размещения в соответствии с их предпочтениями и стилем путешествия. Греция, как одна из древнейших стран мира, может похвастаться многочисленными уникальными достопримечательностями, включая холмы, украшенные прекрасными часовнями, многовековыми семейными тавернами и исторически значимыми местами – все это делает ваш отпуск по-настоящему особенным и незабываемым. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь в выборе следующего места для отпуска, мы рекомендуем выбрать один из прекрасных отелей Миконоса из следующей подборки.

Santa Marina, a Luxury Collection Resort

Роскошь и лучшие удобства. Источник: https://santa-marina.gr/

Несмотря на то, что Миконос ассоциируется прежде всего с громкими вечеринками, Santa Marina, Luxury Collection Resort предлагает спокойное убежище от чрезмерного шума и толп. Основанная более 40 лет назад, гостиница остается в собственности одной семьи, что обеспечивает теплую атмосферу и искреннее гостеприимство. Настоящая привлекательность Santa Marina заключается в простых радостях, таких как наслаждение бокалом освежающего вина Assyrtiko в тени развесистых деревьев, наблюдая за роскошными яхтами, плывущими вдоль побережья.

Расположенный в Кикладах, отель предлагает 101 номер и 13 роскошных вилл. Заведение чрезвычайно популярно благодаря своим увлекательным пейзажам, аутентичному миконскому дизайну, разнообразным активностям и продуманным вариантам питания. Кроме того, эта ведущая гостиница Миконоса имеет собственный участок девственного песчаного пляжа, защищенного от ветров благодаря уникальному расположению. Для тех, кто ищет уединение и максимальной приватности, пары или семьи с детьми могут выбрать различные конфигурации вилл.

Отель предлагает несколько ресторанных концепций, позволяющих гостям наслаждаться разнообразным кулинарным опытом в течение всего пребывания. Рестораны на территории включают:

Buddha-Bar Beach

Oasis Pool and Lounge

Mykonos Social под руководством Джейсона Атертона

Эти рестораны предлагают широкий выбор блюд – от классических греческих таверн до суши и азиатской фьюжн-кухни.

Не упустите возможность побаловать себя в роскошном спа-центре Gingko Spa, который предлагает широкий выбор процедур – от индивидуальных массажей и ароматерапии до криотерапии и сеансов в сауне.

Mykonos Theoxenia

Основанный в 1960 году как первый отель на острове, состоящий исключительно из люксов, Mykonos Theoxenia предлагает 50 роскошных номеров, гармонично сочетающих современный стиль с ретро-элементами. Люксы оснащены мраморными ванными комнатами, мебелью на заказ и мягкими стенами. Заведение излучает шарм середины века, с живописной террасой у бассейна, украшенной кактусами, создающей атмосферу, похожую на Палм-Спрингс.

Спроектированный Арисом Константинидисом, которого часто называют отцом современной греческой архитектуры, Mykonos Theoxenia пережил возрождение в 2021 году после масштабной реконструкции под руководством Vois Architects. Обновленная гостиница сохранила аутентичные деревянные фасады и мраморные акценты, расширив общие просторы с минималистическим декором, античными скульптурами и греческой керамикой.

Благодаря выгодному расположению в центре города Mykonos Theoxenia обеспечивает легкий доступ к культовым достопримечательностям, в частности ветрякам. Гости, ищущие покоя, могут расслабиться в баре у бассейна, наслаждаясь фирменными коктейлями в расслабленной атмосфере, как это делали когда-то такие знаменитости, как Брижит Бардо и Джеки Онассис. Для изысканного обеда посетите ресторан высокой кухни Apanemi.

"Once Upon a Time in Mykonos"

Относительно новое заведение на острове, Once Upon a Time in Mykonos, предлагает потрясающие виды на Миконос с его расположения на тихом западном заливе. Этот современный отель имеет бассейн на крыше с баром и плавающими шезлонгами. 59 элегантных номеров с террасами и панорамными видами на море идеально подходят для вечернего отдыха. Особенно впечатляют ванные комнаты, оборудованные просторными душами Hamman. Отель подходит как для молодых семей, так и для стильных гостей, обеспечивая спокойный отдых после громких торжеств. Внимательный персонал, лично знакомый со всеми гостями, гарантирует индивидуальный сервис, даже запоминая, какой кофе вы любите утром.

Ресторан отеля, управляемый талантливым молодым шеф-поваром из Крита Марионом Тунтзоглу, предлагает инновационные блюда, сочетающие традиционные греческие вкусы с глобальными влияниями. Для незабываемого обеда выберите террасу на закате, когда окружающие пейзажи окутываются теплым золотым светом.

Cali Mykonos

Cali Mykonos вызвал много ажиотажа за последние несколько лет, став одним из самых рейтинговых отелей острова. Расположенный в Калафате, с видом на скалистое побережье и пудровый песчаный пляж, Cali Mykonos отражает сдержанную роскошь. Принадлежит 27-летнему предпринимателю Кириакосу Муркакосу, отель отличается приглушенной роскошью в 40 просторных виллах, каждая из которых украшена теплым средиземноморским декором и мебелью ручной работы, собранной со всего мира. Элегантные люксы совмещают приглушенные оттенки с греческим мрамором, предлагая просторные террасы с фантастическими видами.

Гости могут насладиться широким спектром удобств.

огромный пейзажный бассейн длиной более 400 футов;

доступ к приватному пляжу;

оздоровительный центр с частными тренировками и индивидуальными занятиями пилатесом;

вертолетная площадка;

спа-центр Cali Mykonos Spa с хамамом, сауной и криотерапевтическими кабинами;

с хамамом, сауной и криотерапевтическими кабинами; услуги аренды яхт и т.д.

Кулинарная сцена в Cali Mykonos не менее впечатляющая, с блюдами, созданными под руководством известного шеф-повара Лефтериса Лазару, владельца ресторана Varoulko Seaside, отмеченного звездой Мишлен. Используя местные ингредиенты, в том числе свежие морепродукты, кулинарные предложения обещают гастрономический опыт.

Калесма

Расположенный вдали от шумной ночной жизни острова, Kalesma состоит из 17 люксов, восьми вилл с одной спальней и двух больших поместий, гнездящихся среди пышных склонов. Идеальный для молодоженов или семей с маленькими детьми, частные люксы отличаются стильными белыми зданиями с увлекательными видами на море и частными бассейнами, окружающими спальни. Принадлежит бизнес-партнерам Аби Салтиэля, Макису и Софии Кусатанас, Kalesma предлагает спокойный отдых среди ухоженных садов с лавандой и бугенвилиями.

Характеризуется натуральными материалами и вниманием к деталям, Kalesma гармонично вписывается в живописное окружение. От мебели природных оттенков до плетеных деревянных потолков и керамики – каждый элемент подчеркивает стремление к совершенству. Примечательно, что Kalesma стала убежищем для ищущих вдохновения писателей благодаря своим открытым террасам с живописными видами восхода солнца над заливом Орнос.

Для незабываемого обеда посетите ресторан Pere Ubu, наслаждаясь вкусной кухней на спокойной террасе.

Bohemia

Виды с кровати. Источник: https://www.bohememykonos.com/

По прибытии в один из лучших отелей Миконоса гостей приветствуют освежающим и вкусным лимонадом, приготовленным из ингредиентов, выращенных в саду отеля, где ночью свечи в банках освещают воздух ароматами розмарина и других трав. Среди оливковых деревьев на территории расположен уютный массажный домик рядом с зоной для йоги. Выше гости найдут роскошный бар у большого бассейна, оборудованный делюкс-шезлонгами и пуфами в тени. Кроме того, Bohème имеет выгодное расположение, всего в двух минутах ходьбы от города Миконос, известного своим разнообразием ресторанов, кафе и клубов.

Стильные апартаменты с полированными бетонными полами излучают модернистскую эстетику, тогда как детали, например лампы в виде ремней и яркие декоративные элементы, придают уютную атмосферу. Гости могут заказать завтрак в номере, наслаждаясь сытной трапезой на частном балконе, любуясь увлекательными греческими пейзажами.

Soho Roc House

Для тех, кто ищет воплощение стиля и эксклюзивности, Soho Roc House отличается ведущей гостиницей Миконоса. Будучи первым форпостом Soho House в Греции, это заведение предлагает элегантные апартаменты на склоне холма с панорамными видами на океан и живописное южное побережье Киклад. Отель имеет широкий спектр современных удобств высочайшего уровня, в частности:

большой бассейн с лаундж-зоной и близлежащим баром;

открытый тренажерный зал и фитнес-студию;

доступ к пляжу;

спа-центр Cowshed Spa с массажными кабинами на открытом воздухе и т.д.

Soho Roc House предлагает 45 тщательно спроектированных номеров, которые обеспечивают достаточно простора для отдыха после пляжных прогулок или ночных гуляний. Рядом находится пляжный клуб Scorpios, всего в 10 минутах ходьбы, который предлагает гостям отеля приоритетное бронирование и невероятную атмосферу, созданную известными диджеями со всего мира.

Katikies

Несомненно, заслуживающий места среди топ-9 отелей Миконоса, Katikies расположен на склоне холма с живописными видами на залив Агиос Иоаннис. Идеальное для путешественников, ищущих уединение подальше от шумных туристических зон, это заведение, первый греческий бутик-отель за пределами Санторини, открыл свои двери в 2018 году, отличаясь свежим и современным дизайном. Отражая традиционную кикладскую архитектуру, комплекс состоит из кубических белых построек, каскадом спускающихся вниз по склону, дополненных интерьерами в чистых белых тонах с глубокими синими акцентами и цветочными мотивами. Варианты размещения включают в себя 35 просторных номеров и люксов, многие из которых имеют частные бассейны или террасы с видом на Эгейское море.

Любители гастрономии будут в восторге от предложений ресторана Botrini's, управляемого Этторе Ботрини, который предлагает не только вкусные блюда, но и интерактивное меню и кулинарные шедевры. Также в зоне отдыха и шампанского бара Fleur de Miraval, а также пляжный клуб, несколько бассейнов и спа-центр с массажем и процедурами для тела. Для особого опыта гости могут насладиться ритуалом Hygeia, вдохновленным древнегреческими традициями, включающим очищение лица и тела.

Bill & Coo

В 2016 году отель Теодосис Какутис в сотрудничестве с архитекторами K-Studio из Афин начал радикальную реконструкцию оригинального Bill & Coo, превратив его из простого места для молодоженов в ведущую гостиницу Миконоса с уникальной, яркой атмосферой. Через несколько лет появился Bill & Coo Coast на полуострове Агиос Иоаннис, предлагающий исключительно люксы с видом на идиллический залив в форме полумесяца. Изготовлен из натурального необработанного камня, отбеленного дерева и чугуна, Bill & Coo Coast олицетворяет спокойную роскошь.

Каждый из 15 волшебных номеров имеет отдельные террасы и оформлен в успокаивающей палитре светло-серого и пудро-белого цвета, с контрастными черными цветочными горшками. Навесы у бассейна, один из которых служит открытым массажным палаткой, предлагают захватывающие виды на греческую православную церковь Агиос Иоаннис.

Гости могут наслаждаться традиционными блюдами таверны с легким современным акцентом, такими как сардины на хлебе или петушиная пастикада, тушеная с трюфелями и пастой. На ужин гости могут посетить оригинальный Bill & Coo Suites & Lounge с бесплатным пятиминутным трансфером. Здесь шеф-повар Нтинос Фотинакис предлагает дегустационное меню с выразительными греческими вкусами в рамках Gastronomy Project. Альтернативно, гости могут поужинать в Beefbar Mykonos, одном из ведущих ресторанов острова, после его полного редизайна.