Спочатку сенатор Грем повідомив 29 червня, що Трамп готовий запустити процес ухвалення закону про 500% мита для тих країн, які торгують із РФ і не допомагають Україні. Потім Келлог відповів піскову 1 червня у соцмережі: США вимагають від РФ терміново перестати стріляти та розпочати переговори на трьох, а Макрон зателефонував "путіні". До цього була резолюція саміту НАТО в Гаазі про те, що РФ – це терорист, який становить загрозу миру та демократії.

Коли Республіканська партія запустить до Конгресу затвердження закону Ліндсі Грема, то глобально порушить питання екзистенційного вибору: якщо засуджуєте напад на Україну і ті бомбардування, на які її зазнають рашисти, то чому четвертий рік торгуєте з РФ?

Закон Грема – це, перш за все, про смисли та цінності, і лише потім про торгівлю, стратегії та інше. Це удар по лицемірству формули "Підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", але при цьому не розривати торговельні, дипломатичні та інші контакти з РФ. Цим республіканці почнуть підбиття підсумків усієї стратегії Обами – Байдена в російсько-українській війні, чим змусять моралістів з Демпартії пояснювати, чому у них все йшло так коряво, незважаючи на терміни і високу ціну кров'ю, сплачену Україною, і ті не зможуть позбутися фрази, що Трамп агент кремля.

Для республіканців такий хід має не лише геополітичний, а й передвиборний зміст. Причому дуже глибокий, тому що демократія – це не лише вибори, а й право ставити держменеджерам питання про результати їхньої діяльності та про відповідальність. У США можна, але складно відповідати в радянській манері – не на годині, начальству видніш, ти хто, солдат, так іди й копай, або пред'явіть конструктивну критику.

У США не прийнято говорити виборцю, що він лох і ні в чому не розуміється, оскільки він може образитися. Саме це багато в чому визначило результат президентських виборів. Демпартія так нав'язливо довго кричала, що за Трампа голосують лише тупі й ріденьки, невдахи, особи з низькими доходами та малоосвічені, що врешті-решт докричалася.

При цьому з'ясувалося, що половина громадян США - це "тупі", які проголосували за Трампа, а інша половина - "сатаністи", за російськими поняттями, що йшли весь час на приводі у Байдена. "Простий американський народ", до якого дуже люблять апелювати з кремля, безвісти розчинився між "сатаністами" і "тупими". Ймовірно, він і є 36%, які не прийшли на вибори. Але третина громадян всіх країнах, де вибори – це право, а чи не обов'язок, не користуються ним, із чого можна дійти невтішного висновку: "простий народ" – це скрізь лише третину населення.

Можна не сумніватися, політтехнологи та кандидати від республіканців розкрутять такі сюжети на виборах на повну. "Агент кремля" Трамп дав цьому "зелене світло", коли говорив, що у війні винна не тільки РФ, але також Обама, Байден та Зеленський. Трамп завжди лаконічний, і не пише статті про половців та печенігів, але партія розвине та поглибить його тези.

Це внутрішньоамериканський аспект, але його можна спроектувати і на Європу у форматі моралі та цінностей. Якщо слідувати їм, то Польщі та країнам Балтії доведеться після ухвалення закону сенатора Грема закрити кордон із РФ та Білоруссю. Зовсім закрити, а не лише для вибраних груп товарів.

Обговорення закону Грема йтиме в Європі гостріше, ніж у Конгресі, де під ним уже підписалися 82 сенатори зі 100. У Палаті представників буде більше заперечень, ніж у Сенаті, але вони не зрівняються з розпалом, який виникне в Європарламенті та в національних парламентах. Багатьом, а не тільки Орбану з Фіцо, доведеться підтверджувати, що вони не роботи, і наслідують людські цінності, або як мінімум християнські. Інакше новий Папа Римський скаже, Орбан шахрай, а не істинний провідник християнської моралі і в якійсь формі відлучить його від церкви.

Обговорення закону Грема у Конгресі запустить ланцюгову реакцію по всій планеті, а не лише у Європі. Навіть країни Африки, Ізраїль та китайські комуністи не відсидяться осторонь. Уряду Ізраїлю доведеться розповісти, як воно допомагає Україні, і звичайна відмовка "Допомагаємо, але дуже непомітно, майже невидимо", явно не влаштує Трампа, у якого Нетаньяху у великих боржниках за підсумками історії з Іраном, а борг платежем червоний.

Тому думка: "агент" Трамп гальмує закон Грема, так само помилкова, як і думка, що Конгрес затвердить закон за два-три дні і після цього всі автоматично відключать РФ від усього. Насправді обговорення їх у Конгресі лише запустить глобальні дебати про російську агресію і її припинити.

Заодно постає питання, що таке росія і кому і навіщо вона потрібна. До 1721 світ цілком обходився без Росії/Росії. Московити і самі були не дуже впевнені, що вони великороси чи росіяни. Просто називали себе "людьми російської віри" і для стислості - російськими. Майже мормони в штаті Юта, називали себе окремим народом.

По суті, Трамп і Грем запропонують і навіть зобов'яжуть усі держави висловитися, що вони думають про росію та ту політику геноциду, яку вона системно проводить по відношенню до українців. Це та екзистенційна бомба, яку Трамп, Грем, Блюменталь та інші висадять у повітря, якщо РФ не припинить стріляти і не відмовиться від імперських амбіцій. Саме про це Москву і попередили 1 червня Келлог і Макрон, зажадавши розпочати переговори на трьох.

Макрон на них буде третім як неформальний представник Європи, а США так і залишаться в ролі посередника стояти осторонь. Макрон є автором ідеї про введення миротворців в Україну, тому логічно, що він береться за роль неформального представника Європи і дзвонить "путіну". Якщо кремлівцям не підходить Еммануель Макрон і вони хочуть мандатів та формальностей, то вестимуть переговори з Каєю Каллас, а вона згадає їм про все. Навіть для "гарячих естонських чоловіків". У Трампа в цій бомбі роль запобіжника і тому в кремлі ставляться до нього з пієтетом, щоб ненароком не викликати вибуху.