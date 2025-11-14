Трагедія в небі Грузії: падіння турецького С-130 породжує багато запитань

Удень 11 листопада в повітряному просторі Грузії, в регіоні Кахетія, поблизу грузино-азербайджанського кордону, недалеко від міста Сігнагі, зазнав аварії турецький військово-транспортний літак С-130, який повертався з Азербайджану. На борту літака був екіпаж і пасажири, 20 турецьких військовослужбовців.

У зв'язку з цією трагедією Туреччині були висловлені слова співчуття від братніх і дружніх країн.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Азербайджану висловило найглибші співчуття у зв'язку з трагедією, а між президентами двох країн, Ільхамом Алієвим і Реджепом Таїпом Ердоганом відбулася термінова телефонна розмова.

Варто зазначити, що в той час як братні і дружні країни відкрито висловили підтримку Туреччині у зв'язку з цією трагедією, Росія повела себе гранично стримано.

Наприклад, посольство РФ у Туреччині висловило співчуття сім'ям загиблих і турецькому народу загалом, підкресливши скорботу з приводу трагедії, але зробило воно це за допомогою замітки в Telegram-каналі. Своєю чергою, ні офіційний Кремль, ні МЗС РФ не випустили додаткових коментарів щодо цієї трагедії.

На перший погляд, це має кращий вигляд, ніж, наприклад, заяви Марії Захарової, які пролунали 11 листопада, з приводу часткового обвалення середньовічної вежі Torre dei Conti в центрі Риму, що призвели до дипломатичного скандалу. Але є й інші нюанси.

Ні для кого не секрет, що останній рік відносини між Азербайджаном і Росією були, м'яко кажучи, дуже напруженими, і причиною тому було наполегливе невизнання своєї провини російською стороною в катастрофі азербайджанського цивільного авіалайнера AZAL. З Туреччиною, не просто найважливішим геополітичним союзником, а й братньою Азербайджану країною, у РФ так само стосунки хоч і підтримують, але натягнуті до стану дзенькотливої струни.

І за відсутності не тільки офіційних співчуттів, а й властивої сучасному рівню російської дипломатії хамської зловтіхи, а також за повної мовчанки відвертих російських шовіністів і туркофобів, як-от Маргарита Симоньян і Володимир Соловйов, виникла тиша, яка викликає багатозначні запитання. Як так Росія могла повністю проігнорувати подібну трагедію?

Хоча, якщо проаналізувати російський сірий сегмент інформаційного простору, то там можна виявити цікаві конспірологічного рівня посили, з натяками на російську дистанційну спецоперацію.

Загалом Lockheed C-130 Hercules не просто належить до одних із наймасовіших військово-транспортних літаків у світі, а й таких, що підтвердили свою надійність і безвідмовність. Крім того, сигналів про несправності або проблеми з літаком від екіпажу не надходило, а єдине відео, на якому зафільмовано падіння турецького С-130, чітко вказує як на чудову, ясну погоду, так і на те, що падав Hercules з великої висоти... розвалившись надвоє.

Це найважливіший момент!

Тому розслідування цієї катастрофи, причини, що призвела до такої болючої трагедії, без сумніву, буде проведено з максимальною увагою до всіх деталей.

Адже, конспірологія конспірологією, але й справді, в небі над мирним Кавказом, останнім часом, стається занадто багато авіаційних трагедій.

Щирі співчуття родинам загиблих!