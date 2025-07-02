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Экзистенциальная бомба Трампа для Москвы

Сергей КлимовскийСергей Климовский

Экзистенциальная бомба Трампа для Москвы
Экзистенциальная бомба Трампа для Москвы

Сначала сенатор Грэм сообщил 29 июня, что Трамп готов запустить процесс принятия закона о 500% пошлинах для тех стран, которые торгуют с РФ и не помогают Украине. Затем Келлог ответил пескову 1 июня в соцсети: США требуют от РФ срочно перестать стрелять и начать переговоры на троих, а Макрон позвонил "путину". До этого была резолюция саммита НАТО в Гааге о том, что РФ – это террорист, представляющий угрозу миру и демократии.

Когда Республиканская партия запустит в Конгресс утверждение закона Линдси Грэма, то глобально поставит вопрос экзистенциального выбора: если осуждаете нападение на Украину и те бомбардировки, которым её подвергают рашисты, то почему четвёртый год торгуете с РФ?

Закон Грэма – это, прежде всего, о смыслах и ценностях, и лишь затем про торговлю, стратегии и остальное. Это удар по лицемерию формулы "Поддерживать Украину столько, сколько потребуется", но при этом не разрывать торговые, дипломатические и другие контакты с РФ. Этим республиканцы начнут подведение итогов всей стратегии Обамы – Байдена в российско-украинской войне, чем заставят моралистов из Демпартии объяснять, почему у них всё шло так коряво, несмотря на сроки и высокую цену кровью, уплаченную Украиной, и те не смогут отделаться фразой, что Трамп агент кремля и друг "путина".

Для республиканцев такой ход имеет не только геополитический, но и предвыборный смысл. Причём очень глубокий, так как демократия – это не только выборы, но и право задавать госменеджерам вопросы о результатах их деятельности и об ответственности. В США можно, но сложно отвечать в советской манере – не на часі, начальству видней, ты кто, солдат, так иди и копай, или предъявите конструктивную критику.

В США не принято говорить избирателю, что он лох и ни в чём не разбирается, так как он может обидеться. Именно это во многом и определило исход президентских выборов. Демпартия так навязчиво долго кричала, что за Трампа голосуют только тупые и реднеки, неудачники, лица с низкими доходами и малообразованные, что в итоге докричалась.

При этом выяснилось, что половина граждан США – это "тупые", проголосовавшие за Трампа, а другая половина – "сатанисты", по российским понятиям, шедшие всё время на поводу у Байдена. "Простой американский народ", к которому очень любят апеллировать из кремля, бесследно растворился между "сатанистами" и "тупыми". Вероятно, он и есть те 36%, которые не пришли на выборы. Но треть граждан всех странах, где выборы – это право, а не обязанность, не пользуются им, из чего можно сделать вывод: "простой народ" – это везде только треть населения.

Можно не сомневаться, политтехнологи и кандидаты от республиканцев раскрутят такие сюжеты на выборах по полной. "Агент кремля" Трамп дал этому "зелёный свет", когда говорил, что в войне виновна не только РФ, но также Обама, Байден и Зеленский. Трамп всегда лаконичен, и не пишет статьи про половцев и печенегов, но партия разовьёт и углубит его тезисы.

Это внутриамериканский аспект, но его можно спроецировать и на Европу в формате морали и ценностей. Если следовать им, то Польше и странам Балтии придётся после принятия закона сенатора Грэма закрыть границу с РФ и Беларусью. Совсем закрыть, а не только для избранных групп товаров.

Обсуждение закона Грэма будет идти в Европе острей, чем в Конгрессе, где под ним уже подписались 82 сенатора из 100. В Палате представителей будет больше возражений, чем в Сенате, но они не сравнятся с накалом, который возникнет в Европарламенте и в национальных парламентах. Многим, а не только Орбану с Фицо, придётся подтверждать, что они не роботы, и следуют человеческим ценностями, или как минимум христианским. Иначе новый Папа Римский скажет, Орбан жулик, а не истинный проводник христианской морали и в какой-то форме отлучит его от церкви.

Обсуждение закона Грэма в Конгрессе запустит цепную реакцию по всей планете, а не только в Европе. Даже страны Африки, Израиль и китайские коммунисты не отсидятся в сторонке. Правительству Израиля придётся рассказать, как оно помогает Украине, и обычная отговорка "Помогаем, но очень незаметно, почти невидимо", явно не устроит Трампа, у которого Нетаньяху в больших должниках по итогу истории с Ираном, а долг платежом красен.

Поэтому мнение: "агент" Трамп тормозит закон Грэма, так же ошибочно, как и мнение, что Конгресс утвердит закон за два-три дня и после этого все автоматически отключат РФ от всего. В реальности обсуждение его в Конгрессе лишь запустит глобальные дебаты о российской агрессии и способах её прекратить.

Заодно возникнет вопрос, что такое россия и кому и зачем она нужна. До 1721 г. мир вполне обходился без расеи/россии. Московиты и сами были не очень уверены, что они великороссы или россияне. Просто называли себя "людьми русской веры" и для краткости – русскими. Почти как мормоны в штате Юта, называли себя отдельным народом.

По сути, Трамп и Грэм предложат и даже обяжут все государства высказаться, что они думаю про расею и ту политику геноцида, которую она системно проводит по отношению к украинцам. Это та экзистенциальная бомба, которую Трамп, Грэм, Блюменталь и другие взорвут, если РФ не прекратит стрелять и не откажется от имперских амбиций. Именно об этом Москву и предупредили 1 июня Келлог и Макрон, потребовав начать переговоры на троих.

Макрон на них будет третьим, как неформальный представитель Европы, а США так и останутся в роли посредника стоять в стороне. Макрон автор идеи о вводе миротворцев в Украину, поэтому логично, что он берётся за роль неформального представителя Европы и звонит "путину". Если кремлёвцам не подходит Эммануэль Макрон и они хотят мандатов и формальностей, то будут вести переговоры с Каей Каллас, а она вспомнит им про всё. В том числе про "горячих эстонских парней". У Трампа в этой бомбе роль предохранителя и поэтому в кремле относятся к нему с пиететом, чтобы ненароком не вызвать взрыв.

Источник:facebook.com

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