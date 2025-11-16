Ви вже почали продавати долари?

Зробив з колегами непублічне дослідження про перспективи нової фінансової/економічної кризи.

Заснованого на аналізі:

- поточних економічних показників

- стан та динаміка міжнародної торгівлі

- стан та динаміка міжнародних резервів

- Вплив тарифних воєн

- Вплив боргів

- оцінки міжнародних аналітиків, інвестиційних фондів та компаній

та інших факторів.

Документ вийшов досить об'ємним, ділюся його коротким резюме (не для поширення) - жартую)

Сім критичних факторів одночасно досягають переломних точок, створюючи 60-70% (!) ймовірність фінансової кризи протягом наступних 12-24 місяців:

Тарифний шок історичного масштабу (спровокований США)

- Ефективна тарифна ставка США: 17,9% - найвища з 1934 року (базовий рівень 2024: 2,4%)

- Втрати американських домогосподарств: $1200-1800 щорічно (це розрахунки американських аналітиків)

- Прогнозована втрата робочих місць в США: 490 000-715 000

- Реталіаційні заходи охопили $223 млрд американського експорту

- JP Morgan оцінює ймовірність рецесії у 60% (!), МВФ знизив прогноз зростання США до 1,8% (з 2,7%)

Масштабний вихід з доларових активів (вже йде пару років)

- Китай скоротив володіння американських трежеріс на 44,5% - до $730,7 млрд (найнижчий рівень з грудня 2008)

- Липневий розпродаж Китаю: $25,7 млрд - найбільше місячне скорочення за два роки

- Японія втратила $140 млрд за 3,5 роки (володіння впали до $1,15 трлн)

- Іноземні володіння трежеріс: лише 30% публічного боргу США (проти піку 50-55% у 2008)

- Частка долара в резервах: 57,8% станом на Q4 2024 - найнижча з 1994 року, падіння на 7,3 п.п. за 10 років

Золота лихоманка як індикатор недовіри

- Центробанки купили 3 220 тонн за 2022-2024 - подвоєння середнього показника 2010-2021 (473 т/рік)

- 77% центробанків планують збільшити володіння золотом протягом 12 місяців

- Ціна золота: історичний максимум $4 381/oz у жовтні 2025 (зростання 55-59% за рік)

- Прогнози на 2026: $5 000-5 300/oz (JP Morgan, Bank of America)

- Вперше з 1996 року центробанки тримають більше золота, ніж трежеріс (36 700 тонн проти 30% у трежеріс)

БРІКС+ будує альтернативну фінсистему

- 10 повноправних членів контролюють 37-41% світового ВВП (ПКС) та 45% населення

- CIPS обробила $24,47 трлн у 2024 (+42,6% р/р), 1 629 учасників у 121 країні

- У квітні 2024 CIPS вперше перевищив SWIFT за місячним обсягом

- mBridge: розрахунок за 7-8 секунд (проти 3-5 днів SWIFT), зниження витрат на 75%

- 99%+ торгівлі росія-Китай ($245 млрд) у юанях/рублях, 90% торгівлі росії в БРІКС у національних валютах

Геоекономічна фрагментація прискорюється

- Торгівля між блоками зростала на 4% повільніше, ніж усередині блоків (з 2022)

- >50% зовнішньої торгівлі Китаю з країнами "Поясу і Шляху" вперше у 2024

- Китай контролює 60-92% критичних мінералів: рідкісноземельні (85-92% переробки), літій (67% переробки), кобальт (95% рафінованих хімікатів), графіт (79% видобутку, США — 0%)

- ~600+ китайських субєктів під санкціями напівпровідників

Системний ризик конвергенції факторів

- Сценарій "Тарифи + Вихід з трежеріс + Колапс долара": 30-40% ймовірність протягом 12-24 місяців

- Американський борг >$37 трлн (>120% ВВП), річні дефіцити $2,5 трлн

- Потреби рефінансування 2025-2026: >$9 трлн

Зростаючі геополітичні ризики

- Тайвань: 30-40% ймовірність конфлікту 2025-2030, потенційні витрати $10 трлн (10% світового ВВП)

- Іран: 40% ймовірність морської конфронтації, закриття Ормуза = $150-200/барель нафти

- росія: 30-40% ризик ескалації до тактичної ядерної зброї

Сценарії 12-місячного горизонту (листопад 2025 - листопад 2026):

- (!)Базовий "Помірна рецесія" (60-70%): втрата ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4 500-5 200/oz

- Стресовий "Фінансова криза" (25-30%): втрата ВВП -2% до -4%, золото $5 500-6 500/oz, екстрене QE $500 млрд - $1 трлн

- Катастрофічний "Системний колапс" (5-10%): втрата ВВП -4% до -8%, золото $7 000-10 000/oz, долар падає на 20-25%

Тож

Наступні 12-24 місяці визначать, чи відбудеться трансформація глобального фінансового порядку керовано або через катастрофічну дестабілізацію.

Поточна політична траекторія США робить кризовий сценарій все більш імовірним з кожним кварталом.

А разом з ним і майбутнє кожного з нас.

Важливо додати що, цей сценарій добре знають лідери світу, тому Кітай вкрай мотивований не зупиняти війну в Україні.

А Штатам ця зупинка вкрай необхідна.

Як і залучення Кітая у нову війну, але це вже інша розмова і про це будемо писати трохи пізніше;)