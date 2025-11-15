Від початку 2025 року 12 міжнародних брендів залишили рф. Дослідження та висновки не повні, оскільки стосуються тільки фешн-брендів. Насправді ж компанії почали обмежувати свої операції в рф приблизно з другої половини 2024 року, при чому не стільки через санкції, скільки через зниження попиту на їх продукцію на російському ринку. Китайські Chery та Xiaomi спричинили справжній фурор, коли заявили про обмеження розвитку продажів на ринку рф. Росія просто стає нецікавою глобальним компаніям, незалежно від крани їх походження. Як то кажуть: нічого особистого, тільки бізнес.

Виявлена тенденція досить сильно не сподобалась Мінекономрозвитку рф, де відмітили, що після уходу міжнародних компаній в рф суттєво знизилась конкуренція. Проте якщо в якомусь секторі падає конкуренція, то автоматично зростають ціни та знижується якість продукції (послуг) і продуктивність праці.

Простіше кажучи: раніше в рф міжнародні компанії задавали стандарти якості, а після того як вони пішли, російськи монополії вже ніхто не "підганяє". Саме це і помітило Мінекономрозвитку рф. Уряд рф не зможе переломити цей довгостроковий тренд, бо з рф вже тікають навіть китайські бренди.

Населення ж рф поки що відчуває виявлену тенденцію тільки в сегменті продуктів харчування, але невдовзі відчує і в інших секторах.