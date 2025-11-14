Прогноз на 2026-й. Світ зробить вигляд, що знає, куди йде?

Обкладинка The Economist із прогнозом на 2026-й - це, як завжди, спроба вгадати тренди. У цій візуально-графічній метушні є сенс - і часто він точніший за багато офіційних прогнозів.

Розберемо по частинах:

1. Геополітика. Війна як новий нормальний фон

Танки, ракети, дрони, розкидані по обкладинці так, ніби це декор на святі життя. Сумно, але факт - війна перестала бути кризою і стала звичкою. Світ потроху вчиться жити з хронічним "геополітичним артритом".

Американський кулак, що вилітає з торта з цифрою "250", нагадує, що США святкують ювілей, але у ролі "головного дорослого" світу їм дедалі менше щастить.

Історичний корабель-дракар — привіт від держав, що ніяк не можуть припинити романтизувати минуле й перекроювати мапи. І не тільки в своїй голові, а й в реальності.

2. Економіка. Пазл, який нікому не хочеться складати

У центрі - знак долара, загублений серед графіків, контейнерів і мікроскопів. Це дуже точна метафора: у світовій економіці, коли всі все рахують, але ніхто нічого не контролює.

2026-й обіцяє нам економіку, в якій буде ще більше інфляції, ще більше падінь і дуже багато втоми. "Втомилась падати", "втомилась працювати", "втомились нервувати". Але всім все одно доведеться грати далі.

3. Технології. Натиснеш не туди - і отримуєш майбутнє

Геймпад на обкладинці - більше не про ігри, а про те, що глобальні процеси вже керуються набором кнопок, які натискає не завжди той, хто сидить за пультом.

Роботи, дрони, супутники - технологічна фауна, що вже не питає дозволу. AI з "модної фішки" остаточно перетворюється на інфраструктуру. І якщо раніше ми боялися, що машини стануть розумнішими за людей, то тепер ми більше боїмося, що вони стануть такими ж хаотичними.

4. Біоіндустрія. Війна за тіло і мозок

Шприци, таблетки, молекули - справжня парадна хода біотехнологій. Ліки для зниження ваги - нові поп-зірки фармринку. Генетика рухається вперед так швидко, що вже скоро ДНК можна буде ремонтувати як велосипед.

Мозок поруч з електронікою - це ніби натяк на те, що головна боротьба XXI століття відбувається не за території, а за нашу увагу, хімію та поведінку.

5. Політичний футбол. Гра без правил

Футболіст, який вибивається за межі глобуса - шикарний символ. Світ хитається, а політики вперто грають у свій матч, і часто - забиваючи у власні ворота (вітання Трампу).

Чемпіонат світу-2026 стане не стільки спортивною, скільки політичною подією. Це ще один спосіб показати, хто "великий", а хто "просто фанат".

Підсумок

За версією журналу, 2026-й буде роком, у якому світ перестане робити вигляд, що може все контролювати.

Для нас він буде роком, у якому доведеться навчитися жити у світі, де стабільність стає екзотикою, а хаос - новою логікою.

Свій прогноз по місяцях я традиційно напишу у перші дні січня. Чекайте:)