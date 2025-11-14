Регіони Росії бунтують проти Кремля: що пішло не так?

Російський мінфін нарешті помітив зростання закредитованості російських регіонів. Спонтанне зростання комерційних запозичень у державних банках під рясні 20-25% в рублях з метою здійснення соціальних виплат не могло не вплинути на стійкість місцевих бюджетів РФ.

Тому "мудре" федеральне керівництво вирішило заборонити видачу бюджетних кредитів тим регіонам РФ, які мають дефіцит бюджету більше 10%, а також у яких ринкові запозичення місцевої влади перевищують 25% доходів.

Лобісти регіональних еліт у Москві між першим та другим читанням пом’якшити цю драконівську норму, але у досить дивний спосіб. Вони переконали уряд розраховувати встановлені нормативи закредитованості не на 01.01.26 року, а на 01.01.25. Таке вирішення проблеми робить сектор місцевих запозичень у РФ одним з самих ризикових в країні.

Втім опричники з російського Мінфіну продовжують робити все, щоб сильно зменшити попит з боку російських регіонів на майже безкоштовні бюджетні кредити. Якщо додати до цього протести з боку губернатора Мурманської області з приводу відсутності компенсацій місцевим бюджетам для підвищення мінімального рівня оплати праці для заполярних регіонів РФ, то амнезія російського Мінфіну пояснюється банальною відсутністю коштів і бажанням цей дефіцит перекласти на регіони.

Тож найбільш цікаві і "смачні" податки федеральний центр забирає собі, а найбільш великі проблеми перекладає на регіони. Така політика вказує на те, що в Москві не сильно розуміють потреби регіонів і не розмірковують над тими ризиками, які реалізуються, якщо регіони масово почнуть висловлювати своє невдоволення.

Ну а поки що ми бачимо початок відвертого регіонального страйку: якщо у середині жовтня тільки 8 регіонів відмовились від доплат дурникам, які підписували контракт на війну в Україні (так зване "СВО"), то у листопаді кількість таких регіонів вже зросла до 16.

З такою регіональною політикою РФ виникає купа питань на тему: навіщо РФ так звані "нові регіони", які ліплять з окупованих територій України, коли очевидно, що федеральний центр не може впоратись і зі старими регіонами? Розумної відповіді на це питання годі й очікувати.