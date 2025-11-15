Стає зрозумілою загадкова історія зустрічі Путіна з Трампом у липні 2018 року в Гельсінкі. Нагадаю: після неї у Трампа був наляканий, якийсь опущений вигляд, а Путін світився самовпевненістю і виглядав страшенно задоволеним. Найімовірніше, Путін налякав Трампа компроматом від Епштейна.

З оприлюдненого конгресменами листування Епштейна випливає, що 24 червня 2018 року він писав колишньому прем'єр-міністру Норвегії Ягланду, який очолював тоді Раду Європи: "Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров отримав інформацію, поговоривши зі мною". Також Епштейн повідомив у цьому листуванні, що зустрічався з послом Росії при ООН Чуркіним і розповідав йому про Трампа. Ягланд відповів, що говорив із помічником Лаврова про можливий контакт з Епштейном.

Таким чином, Епштейн запропонував Лаврову компромат на Трампа за чотири тижні до зустрічі в Гельсінкі. А на ній Путін, мабуть, розповів про це Трампу нібито як дружню послугу, але насправді — приховано шантажуючи американського президента, який справді сильно злякався і не зміг приховати замішання.

Зустрічі російських представників з Епштейном — тільки один із каналів отримання компромату на Трампа. Як тепер зрозуміло, Епштейн був засиджений російськими шпигунами, як шматок лайна — мухами. Британське видання Byline Times повідомило, що широко відома кремлівська підстилка Марія Дрокова (Бучер), колишня прессекретарка руху "Наші", та її партнерка Анастасія Швецова співпрацювали з Епштейном через свою агенцію M&A PR Studio у 2017–2018 роках.

Також з Епштейном співпрацювала і сестра Марії — Вікторія Дрокова. Вона ще 2016 року разом з асистенткою Епштейна, випускницею МДІМВ, імовірно також пов'язаною з російськими спецслужбами Світланою Пожидаєвою, стала співзасновницею проєкту WE Talks.

Центр "Досьє" розповідав ще кілька років тому, що Епштейн тісно спілкувався з випускником Академії ФСБ Сергієм Бєляковим (колишнім головою фонду Санкт-Петербурзького економічного форуму і заступником міністра економічного розвитку). Цей чекіст допомагав Епштейну розбиратися з російською моделлю, яка шантажувала американських бізнесменів, і організовував зустрічі з видатними російськими чиновниками.

Епштейн співпрацював із російською владою — і це багато що пояснює в поведінці Трампа. Чи є сумніви, що у Кремля є бомбічний компромат на американського президента? За всієї своєї самовпевненості і тефлонової репутації він не може з цим не рахуватися. Зайвий доказ страху Трампа перед компроматом — відчайдушні спроби запобігти публікації Конгресом файлів Епштейна.