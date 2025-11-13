Збройні сили М'янми отримали 3 нових транспортних вертольота Мі-38 російського виробництва. Таким чином військово-повітряні сили М'янми стали другим закордонним оператором Мі-38. Першим стало Зімбабве, президенту якого Еммерсону Мнангагве подарували VIP-версію у липні 2023 року, на подяку за підтримку росії.

Про Мі-38 я писав багато, але мені завжди здавалося, що недостатньо.

Справа в тому, що Мі-38 це один з найбільш яскравих довгобудів Росії, що є гомункулусом, який народжували з 1981 року і народили настільки дефективним, що його існування вже небезпечне для Всесвіту.

Гелікоптер за 40 років свого створення неодноразово перероблявся, доводився, і вносилися до його конструкції виправлення, що вимагають нового циклу випробувань. Наприклад, після заміни американських двигунів PW127TS на російські ТВ7-117В, він кардинально змінив свої ТТХ та льотні якості.

Коли розгорнулося виробництво Мі-38 на користь морф, то замовлено було всього 2 одиниці даних машин, які поставлялися протягом 3 років! Три роки! 2 вертольоти!

А 5 червня 2020 року досвідчений Мі-38 здійснив аварійну посадку в Підмосков'ї.

Станом на серпень 2021 року було припинено виробництво Іл-144 та розвиток проекту Іл-112В, які мали ідентичну силову установку з Мі-38 - двигун ТВ7-117В. До речі, у 2021 році глава "Ростеху" Сергій Чемезов на виставці IDEF 2021 у Туреччині пропонував Мі-38 турецьким покупцям, але його проігнорували.

Загалом роздають Мі-38 всяким Зембабвам, або продають М'янмі, де при владі проросійські путчисти. А в кого ж покапати ще, не в США ж… Думаю, незабаром путчисти відчують на собі повною мірою якість і надійність російської гелікоптерної техніки нового покоління із сорокарічним душком.

"На тобі, небоже, що мені негоже!"