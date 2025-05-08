Еда, разрешенная TSA для авиаперелетов: подробные инструкции для путешественников

В последние десятилетия наблюдается четкая тенденция к ужесточению ограничений в перевозке продуктов питания. Это связано с тем, что пассажиры все чаще пробуют провозить запрещенные вещества и предметы через государственные границы.

Кроме традиционных проверок в аэропортах сегодня используются усиленные меры безопасности. К ним относятся специально обученные собаки, которые помогают выявлять нарушителей и специализированные проверки с помощью рентгена. Многих туристов соблазняет возможность провоза запрещенных продуктов, но все же не стоит нарушать установленный порядок.

При авиапутешествиях всегда важно знать, какие продукты и жидкости можно брать с собой, а какие запрещены к провозу Управлением транспортной безопасности США (TSA).

Конечно, еду можно приобрести и на борту самолета, но она часто не отвечает требованиям и вкусовым предпочтениям пассажиров. Это особенно актуально для людей, страдающих аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Многие авиакомпании прекратили продажу пищи пассажирам из-за массовых эпидемий, в том числе коронавируса.

Есть в самолете – неплохой вариант для перекуса. Источник: Pixels Есть в самолете – неплохой вариант для перекуса. Источник: Pixels

На борту самолетов путешественникам предлагают еду, разогретую в пластиковых контейнерах. Она может выглядеть довольно привлекательно, а ее вкус быть приемлемым, однако домашняя пища всегда является приоритетом.

В этом смысле единственным правильным вариантом остается заранее запастись провизией самостоятельно, но только с учетом требований Службы транспортной безопасности. Если впереди вас ждет длительное путешествие, позаботьтесь о еде, которая пригодится в пути.

В нашей статье мы хотим пролить свет на актуальный вопрос – какую еду можно провозить в самолетах в ручной клади и зарегистрированном багаже.

Особенности еды, которую предлагают в самолетах

Естественно, от еды в самолетах не стоит отказываться. К примеру, в Соединенных Штатах Америки на питание в авиакомпаниях ежегодно выделяются колоссальные суммы — до 6 миллиардов долларов. Еду готовят в специализированных местах, под строгим контролем профессиональных поваров и по четким рецептам.

После доставки в аэропорты еду перевозят на борта самолетов, где хранят в холодильниках и разогревают перед подачей пассажирам. В меню включаются только те блюда, которые сохраняют свои начальные свойства при переменном давлении и высоте.

При приготовлении блюд для авиакомпаний специалисты учитывают, что вкусовые ощущения людей меняются. При покупке пищи в самолетах всегда следует помнить, что она может содержать большое количество натрия. Это может негативно повлиять на здоровье пассажиров, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

Есть определенные стандарты для заведений, специализирующихся на авиационном питании. Каждые 3–5 лет FDA организует проверки, направленные на выявление нарушений в этой сфере для их дальнейшего устранения. Всегда следует иметь в виду, что даже выявление нарушений и наложение санкций на заведения питания не исключает дальнейших сбоев, поэтому домашняя еда всегда безопаснее.

Правило 3-1-1

При перевозке жидкостей пользуйтесь правилом 3-1-1. Это означает, что вы можете взять пакет с жидкостями, гелями, кремами, пастами и аэрозолями определенного объема. Их можно размещать в контейнерах, причем вес каждого предмета не должен превышать 3,4 унции. Если вы перевозите большие объемы жидкостей и паст, их следует положить в зарегистрированный багаж.

Овощи и фрукты

Управление транспортной безопасности позволяет перевозить целые фрукты и овощи в контейнерах или другой упаковке. Их можно размещать как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Если измельченные фрукты или овощи, применяется правило 3,4 унции.

Овощи и фрукты можно перевозить в самолете при одном условии — они должны быть целыми. Источник: Pixels Овощи и фрукты можно перевозить в самолете при одном условии — они должны быть целыми. Источник: Pixels

Следует иметь в виду, что некоторые страны устанавливают ограничения на ввоз экзотических фруктов. Например, в США действуют ограничения на перевозку фруктов из Гавайев, Виргинских островов и Пуэрто-Рико на материковую часть из-за повышенного риска распространения инвазивных вредителей растений.

Сухофрукты

Хотя со свежими фруктами есть некоторые нюансы, сухофрукты можно перевозить при условии, что они хорошо упакованы.

Выпечка

Все виды выпечки разрешено брать в самолет, включая пироги и кексы, печень и торт, пряники и пончики. По желанию можно взять с собой хлеб или пиццу в герметичном контейнере. Единственное – их могут не позволить класть на верхнюю полку, а попросят держать при себе.

Детское питание

Управление транспортной безопасности лояльно относится к перевозке детского питания. Оно не подпадает под ограничение 3,4 унции как другие жидкости. Перед осмотром багажа предупредите инспекторов о наличии детского питания в чемодане – в разумных количествах оно не запрещено к перевозке. То же касается твердой пищи и напитков для маленьких путешественников.

Кофе

Можно пронести свежесваренный кофе через контроль TSA только при одном условии – если его объем не превышает 3,4 унции. Если же вы перевозите кофе в зернах или молотом, ограничений нет.

Конфеты и сладости

Твердые конфеты и сладости в герметичной упаковке можно безопасно перевозить самолетом. Их разрешено класть как в ручную кладь, так и в зарегистрированный багаж.

Сладости разрешено перевозить в самолете, нужно только позаботиться о практической упаковке. Источник: Pixels Сладости разрешено перевозить в самолете, нужно только позаботиться о практической упаковке. Источник: Pixels

Мясные продукты

Любители мяса могут не беспокоиться – разрешено брать мясо как в сыром, так и в приготовленном виде в свою дорожную сумку. Единственное, о чем стоит позаботиться в таком случае – это герметична вакуумная упаковка, чтобы предотвратить утечку жидкости или распространение запахов.

Будьте готовы к тому, что сотрудники TSA могут попросить вас временно извлечь мясные продукты из сумки перед проверкой рентгеновским аппаратом.

Свежее мясо следует транспортировать в замороженном виде в контейнере. Самым практичным вариантом для замораживания продуктов являются пакеты с сухим льдом, которые должны весить не менее 5.5 фунтов.

Важно: если вы планируете путешествие в Соединенные Штаты из других стран мира, будьте готовы к специальным проверкам мяса. Уточните, какие виды мяса разрешены для ввоза в страну, а какие нет.

Алкогольные напитки

Алкогольные напитки подлежат стандартным ограничениям, применяемым к жидкостям. Управление транспортной безопасности позволяет провозить алкоголь в бутылках по 3.4 унции, размещаемых в пластиковых пакетах объемом в один кварт.

Бутылки с алкоголем можно перевозить в зарегистрированном багаже, запечатанном и в оригинальной упаковке. Как правило, употребление алкоголя на борту самолета запрещено, за исключением случаев, когда его предлагает авиакомпания.

Важно : алкоголь крепостью свыше 70% запрещено брать с собой на самолет, и его не разрешат даже в зарегистрированном багаже. К таким относятся зерновой спирт, некоторые виды виски и абсента, рома и ликеров, включая Everclear, поэтому всегда обращайте внимание на крепость алкогольного напитка перед тем, как купить бутылку в подарок.

Твердая еда и сыры

Сухие продукты, такие как орехи и крупы, сыры и шоколад, бобы и макароны можно брать на борт самолета, и их можно перевозить в большом количестве. Для плавленых сыров, однако, действует обычное правило 3.4 унции.

Салаты

Листья салата разрешены для авиаперевозки, но если вы хотите взять с собой заправку, ее следует транспортировать в отдельной емкости объемом 3.4 унции. Неплохим вариантом будет смешать салат до прохождения контроля безопасности, чтобы блюдо дольше оставалось свежим.

Масло, уксус и мед

Бутылка оливкового масла холодного отжима станет отличным подарком для родных и друзей в память о путешествии в зарубежные страны. Для транспортировки его следует сдать в зарегистрированном багаже. То же касается меда, уксуса и других жидких сред. Если же вы хотите положить их в ручную кладь, просто соблюдайте правила 3-1-1.

Специи

Сухие специи можно свободно перевозить при одном условии – они должны быть маркированы и герметично упакованы. Их можно положить как в ручную кладь, так и в зарегистрированный багаж.

Специи можно брать с собой в самолет. Источник: Pixels Специи можно брать с собой в самолет. Источник: Pixels

Протеиновые и энергетические порошки

Для этих продуктов действуют те же правила, что и для специй. Главное – убедиться, что маркировка и упаковка отвечают требованиям к перевозке.

Джем, арахисовая паста и спреды

Правило 3-1-1 применяется не только к жидкостям, но и к пастообразным продуктам, поэтому джемы, спреды, арахисовую пасту и другие смеси с гелевой консистенцией можно брать в самолет в контейнерах до 3.4 унции.

Йогурты, соусы и другие жидкие продукты

Жидкие продукты, в частности йогурты, соусы и подливки, можно перевозить в контейнерах объемом до 3.4 унции, помещаемых в ручную кладь. Если жидкие продукты больше 3.4 унций, их можно перевозить в зарегистрированном багаже. Подходящий вариант транспортировки жидкой пищи – в замороженном виде.

Если вы планируете путешествие по международному рейсу, обратите внимание на ограничения, касающиеся ввоза продуктов питания через границы стран. К примеру, в Китае запрещено перевозить сырые продукты, в частности молоко, сырое мясо и овощи.

Важно: внимательно изучайте таможенные нормы страны, которую планируете посетить. Это поможет избежать неприятностей, связанных с конфискацией продуктов. К примеру, в США список продуктов, разрешенных к перевозке Управлением транспортной безопасности, строго запрещен Таможенной и пограничной службой США.

Теперь вы знаете, какие продукты можно перевозить в самолетах в соответствии с требованиями Управления транспортной безопасности. Используйте материалы, представленные в нашей статье как удобную памятку, но всегда уточняйте информацию из официальных источников, ведь стандарты TSA изменяются и корректируются довольно часто. Предпочитайте домашнюю еду, приготовленную собственноручно, но не относитесь слишком категорично к еде в самолете.

Желаем вам приятного путешествия с исключительно положительными эмоциями!