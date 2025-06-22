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Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран не очень

Сергей ФурсаСергей Фурса

Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран не очень
Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран не очень

Напряглись и на фондовом рынке. Как оказалось, Трамп не всегда сдает назад. И TACO, на котором все росло в мире последние несколько месяцев, не всегда работает.

А еще радуется Путин. И нам в темноте несет ничего хорошего. Кроме приятного ощущения мести. За шахеды. Но это эмоции. Рацио говорит о другом.

Россияне, конечно, для вида будут топать ножками, писать злые посты и кричать о нарушении суверенитета.

Но это для вида. Ибо сделанное Трампом этой ночью дает им несколько весомых плюсов.

- цена на нефть снова может подрасти. Еще до бомбометания нефть стоила на 15 процентов дороже, чем мы видели в последние месяцы. Что очень помогает проблемному российскому бюджету. И проблемной российской экономике. Покупая Путину время для продолжения войны. Теперь есть риск эскалации и давление на цену будет дополнительно. Трафик в персидском заливе уже ограничился. Трейдеры боятся ответа Ирана.

– США втягиваются в новую войну. И это будет ослаблять Вашингтон и НАТО в целом. И чем глубже США втянется, тем Путину лучше.

– увеличение хаоса в ключевом регионе. А Россия всегда сеет хаос. Постоянно. Это их основная стратегия.

- меньше внимания российской агрессии против Украины.

Да, Трамп, конечно, продемонстрировал, что он способен на поступки. Но продемонстрировал он это в тот момент, когда Израиль проделал всю основную работу. Когда риски стали минимальными. И можно просто повесить медальку. Это точно не означает, что Трамп способен к решительным действиям против России. У России уже есть ядерная бомба, и много, а у Ирана их нет. Поэтому Путину нечего бояться, что в следующий раз Трамп сбросит бомбу на его бункер.

И да, Иран не друг России и не союзник. Они использовали друг друга. В том числе Россия за деньги купила в Иране (ранее покупала) шахеды, убивавшие украинцев. И сейчас у нас нет симпатии к Ирану. Но это не значит, что эскалация на Ближнем Востоке в наших интересах. И не значит, что Россия страдает ослаблением Ирана.

Многое зависит от того, как ответит Иран. И во что он что-то значит. Но это все влияет уже на уровень вреда, но, конечно, не меняет сущности.

И если вы ждете, что вдруг в Тегеране может произойти революция и к власти придет демократ либерал, то не хочется вас разочаровывать… но…

Источник:facebook.com

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