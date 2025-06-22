Глазго вводит обязательный сбор за все ночевки с 2027 года

С начала 2027 года каждый, кто проведет ночь в Глазго, увидит дополнительные 5% своего счета за проживание в рамках нововведенного городского сбора. Этот сбор, утвержденный городскими властями, будет применяться независимо от того, где вы остановитесь: в отеле, хостеле, уютном пансионе, гостевом доме или даже в арендованной квартире с чайником и диваном. Исходя из типичных цен, посетители могут ожидать средний рост расходов примерно на £4.83 на человека за каждую ночь, проведенную в городе.

Городские власти планируют направить полученные средства в поддержку общественных услуг и организацию мероприятий, сосредотачиваясь на районах, испытывающих влияние туризма. Поставщики жилья будут юридически обязаны представлять финансовые отчеты о сборе каждые три месяца. Небольшая часть собранных средств может быть удержана поставщиками для возмещения административных расходов. Подобное собрание уже введено в Эдинбурге, а другие регионы Шотландии активно рассматривают аналогичные политики.

Проще говоря, ночлег в Глазго теперь будет стоить немного дороже, чем в других частях Великобритании, где такого сбора нет. Вы ощутите дополнительные расходы сильнее, если останетесь на несколько ночей или будете бронировать несколько номеров сразу. Если вы следите за бюджетом, может помочь поиск жилья в более дешевых районах, раннее бронирование поездки или сокращение количества ночей в городе, при этом посещая его днем для осмотра достопримечательностей.

Введение этого фиксированного процентного сбора ставит Глазго в один ряд с многочисленными европейскими направлениями, применяющими налоги на туризм. Вы не будете иметь выбора, поскольку этот сбор включен в итоговый счет, независимо от того, заметите вы его или нет. Путешественникам советуют проверять, указан ли сбор в подтверждении бронирования, взимается ли на месте, поскольку практика может отличаться в зависимости от платформы или поставщика, обрабатывающего резервирование.

Независимо от того, вы в крошечном номере или в роскошном люксе, этот дополнительный сбор будет появляться каждую ночь и будет тихо добавляться к вашему счету. Он не будет обозначен как необязательный, поэтому лучше знать о нем перед бронированием. Если вы планируете поездку в Шотландию в 2027 году или позже, следует проверить, какие города вводят подобные сборы, и учесть это при планировании реальных расходов на поездку.