Новый Wyndham Days Inn в Шаньтоу: Больше гостиниц в регионах Китая

Wyndham Hotels & Resorts открыл свой 100-й отель Days Inn в Китае, что знаменует новый этап расширения в секторе среднего класса гостеприимства страны. В Шаньтоу, прибрежном городе провинции Гуандун, гостиница расположена между центральным районом Цзиньпин и недалеким побережьем залива Шаньтоу. Это открытие отражает более широкую стратегию Wyndham по увеличению доступа к надежному размещению в развивающихся городах по всей стране.

За последние пять лет бренд Days Inn стабильно расширялся в Китае, охватывая около 60 городов. Новый отель в Шаньтоу присоединяется к локациям в крупных городских и перспективных центрах, таких как Пекин, Чэнду и Харбин. Присутствие бренда в городах второго уровня направлено на удовлетворение потребностей растущего сектора внутреннего туризма Китая, предлагая более стандартизированные варианты размещения для путешествующих между регионами путешественников.

Расширение предложений среднего класса в развивающихся городах. Источник: Wyndham Hotels

Сценическая зона Цюэши, известная своими живописными прибрежными тропами и уникальными скальными образованиями, расположена неподалеку от Days Inn by Wyndham Shantou Jinping. За короткую поездку на автомобиле можно добраться до парка Чжуншань, который предлагает зеленые зоны и панорамные виды города, тогда как набережная Цзиньша-Бэй идеально подходит для вечерних прогулок вдоль моря. Эти места дают путешественникам возможность ощутить местную среду и культуру вдали от привычных туристических точек.

Days Inn by Wyndham Beijing Haidian расположен вблизи динамичного коммерческого хаба Чжунгуаньцунь, который часто называют Кремниевой долиной Китая. Недалеко от Ботанического сада Пекина предлагает расслабляющую атмосферу, а парк Юйюаньтань становится горячей точкой для созерцания цветения сакуры весной. Путешественники могут наслаждаться сочетанием городской жизни и природы, не удаляясь вдали от отеля.

Смещение фокуса из мегаполисов на региональные хабы. Источник: unsplash

Поскольку международные гостиничные бренды проникают глубже в развивающиеся города Китая, они делают региональные путешествия более удобными как для внутренних, так и для иностранных посетителей. Благодаря стабильным вариантам размещения вблизи практических и живописных мест путешественники могут исследовать регионы независимо, не полагаясь исключительно на крупные городские центры. Этот смещение в инфраструктуре способствует более длинным и разнообразным поездкам и открывает доступ к районам, которые раньше было труднее включить в стандартные туристические маршруты.