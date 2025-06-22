Вопрос: вот зачем Кремль собрал в Питере большую околоэкономическую тусню из своих и тех, кого смогли привлечь обещаниями продуктивного общения и дешевого эскорт-сервиса?

Ибо пути не могут жить изгоем. Он должен быть в центре внимания, его должны слушать, аплодировать, верить, обожать или даже проклинать — лишь бы не попасть в забвение.

Подобные международные собрания для путина — очередная крайне необходимая наркотическая доза при признании его "величественной миссии".

Недоимперия — она и форумы проводит симулякровые. Путинские экономические и финансовые специалисты на уровне министров говорят о рецессии, стагнации, остановке развития и других негативных процессах.

Если реальность не совпадает с видением взбалмошного вождя, то это проблемы реальности.

Но надо констатировать: с приходом в Белый Дом Д. Трамп заметно осмелился. Получил заверение в своей полезности. пренебрежение и пренебрежение ко всему демократическому миру.

А для начала, чтобы немного утолить жажду крови, фюрерку нужны Сумы и Сумская область. Пожалуй, Трамп по уже постоянной привычке дашь ему две недели, потом еще две, потом еще.

Кстати, изречение о земле, которая становится русской, если на нее ступил русский солдат – это фактически цитата из выступления Гитлера по Сталинграду Путин уже не скрывает своего духовного учителя.

В недоимперии утверждают, что путин – это их стратегическое преимущество. И что пока существует путин, существует и россия.