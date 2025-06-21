Летние рейсы в Токио теперь дешевле из Бангкока, Сингапура и Сеула.

AirJapan объявила об акционной распродаже билетов с 19 по 26 июня 2025 года на рейсы из Бангкока, Сингапура и Сеула в Токио Нарит. Билеты в одну сторону стартуют от 4850 тайских батов, 198 сингапурских долларов и 99 500 корейских вон, включая налоги. Эти тарифы относятся к категории "Simple", которая не включает в себя дополнительные услуги, такие как багаж или питание. Полная оплата требуется при бронировании, а билеты не подлежат возврату или изменению.

Путешественники, планирующие поездки в Японию этим летом, могут воспользоваться пониженными тарифами. Количество мест по этой цене ограничено, и они доступны только на определенные даты, поэтому следует действовать быстро. Билеты необходимо покупать непосредственно через официальный вебсайт AirJapan. Дополнительные услуги, такие как багаж, выбор места или питания, можно добавить за отдельную плату. Следует внимательно проверить календарь тарифов, поскольку не все даты включены.

Эта скидка делает летние путешествия в Японию более доступными, особенно в пиковый сезон, когда цены обычно растут. Токио Нарита является ключевым международным узлом и хабом внутренних рейсов. Низшие базовые тарифы позволяют путешественникам посетить Японию или использовать Токио в качестве отправной точки для дальнейших путешествий по стране по меньшей стоимости.

Предложение особенно подходит пассажирам с гибким графиком или предпочитающим путешествия без дополнительных услуг. Выбирая базовый тариф, путешественники могут потратить больше на проживание, впечатление или передвижение в Японии. Из-за строгих условий бронирования следует окончательно определиться с планами перед покупкой билетов во избежание осложнений.

Акционные тарифы на ограниченное время расширяют возможности путешествий в Токио из Азии. Источник: ANA Group

Хотя акция длится недолго, она отражает более широкую тенденцию авиакомпаний использовать ограниченные скидки для адаптации к переменному спросу. Пассажиры, готовые быстро забронировать и принять ограничения по тарифу, могут воспользоваться этой возможностью для экономии в пиковые месяцы путешествий. Важно внимательно ознакомиться со всеми условиями тарифа и дополнительными расходами перед подтверждением бронирования.