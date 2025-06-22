Ямайка: лучшие курорты ''все включено'' в Карибском бассейне

Ямайка – настоящий карибский рай со спокойными пляжами, ярким солнцем и уникальной культурой. От роскошных приютов на берегу моря до прекрасных спа-гостиниц, окруженных тропической природой, Ямайка предлагает широкий выбор лучших курортов "все включено", которые привлекают путешественников со всего мира. Здесь вы найдете идеальное сочетание роскоши, удобств и развлечений для незабываемого отпуска.

От бесконечных песчаных пляжей Негрила, где можно забыть о жизненных заботах и погрузиться в покой, до бурных волн Очо-Риоса, где ждут водные активности и приключения, Ямайка поздравляет вас с теплыми улыбками и открытыми объятиями. Давайте погрузимся в карибскую атмосферу и откроем топ-10 курортов "все включено" на Ямайке.

Sandals Royal Plantation

Это место идеально подходит для пар, медового месяца или просто отпуска без забот и обязательств.

Адрес: Main St, Ocho Rios, Jamaica

Телефон: +1 888-726-3257

Бронирование: на сайте курорта

Рейтинг: 4.7 ⭐

Sandals Royal Plantation – это роскошный курорт, райский приют, расположенный на блестящем море в прекрасном городе Очо-Риос, Ямайка. Он предлагает уникальный опыт отпуска в атмосфере роскоши и релакса, что делает его одним из самых привлекательных курортов "все включено" на острове.

Sandals Royal Plantation предлагает только самый высокий уровень сервиса. Вас встретят приветливые улыбки персонала, готового предоставить всю необходимую информацию и помощь в течение вашего пребывания. Комфортные номера предлагают уникальный вид на море.

Курорт гордится широким спектром активностей и удовольствий на золотых песчаных пляжах. Погрузитесь в бассейн с эффектом бесконечности с водопадами, вдохновляйтесь прекрасными видами океана и зеленых гор или окунитесь в романтику с изысканным ужином в ресторане с видом на залив.

Sandals Royal Plantation предлагает бесплатные поля для гольфа и теннисные корты. Расслабьтесь и посетите спа, где высококвалифицированные специалисты позаботятся о вашем здоровье и красоте.

Sandals Royal Plantation – идеальное место для погружения в мир баланса и гармонии. Этот курорт "все включено" на Ямайке подарит вам незабываемые эмоции и мечту вернуться сюда снова и снова.

Round Hill Hotel and Villas

Удивительная природа: курорты ''все включено'' на Ямайке. Источник: Image by Andreas Volz from the Pixabay website

Исторический курорт с элегантными виллами, спроектированными известными дизайнерами и прекрасным рестораном. Его уникальное расположение на холме очарует великолепными видами Карибского моря, а отдых под нежными лучами солнца окутает вас магическим миром.

Адрес: John Pringle Drive, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 876-956-7050

Вебсайт: https://www.roundhill.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Отель предлагает уникальные номера и виллы, оформленные с блестящим вкусом и вниманием к деталям. Каждый номер имеет просторные интерьеры и кровати с мягким бельем. Стеклянная дверь открывается на частный патио или балкон с прекрасными видами на море или сады. Дружественный персонал всегда готов помочь с любым вопросом.

Одним из главных активов этого курорта является его приватный пляж, украшенный белым песком и пальмами. Здесь можно прогуляться по берегу, поплавать в чистых водах или просто расслабиться под шум прибоя. Пляжный бар предлагает прохладительные напитки и закуски.

Для активного отдыха курорт предлагает широкий выбор активностей. Играйте в теннис на профессиональных кортах, отправляйтесь на велопрогулку по окрестностям или окунитесь в мир подводного плавания и рыбалки. Посетите спа с различными омолаживающими и расслабляющими процедурами.

Round Hill Hotel and Villas рекомендует рестораны высокой кухни, где можно насладиться традиционными ямайскими блюдами, а также международными кулинарными шедеврами, созданными опытными шеф-поварами.

Round Hill Hotel and Villas – это изысканный элегантный курорт на Ямайке с отличным сервисом, потрясающими видами и роскошным расположением. Незабываемый опыт сделает ваш отпуск уникальным.

Jamaica Inn

Жемчужина среди лучших курортов "все включено" на Ямайке. Непревзойденный класс и высокий уровень комфорта на побережье Карибского моря подарят восторг и множество незабываемых эмоций.

Адрес: Main Street, Ocho Rios, Jamaica

Телефон: +1 844-209-6751

Вебсайт: https://www.jamaicainn.com/?nck=8442096751

Рейтинг: 4.6 ⭐

Jamaica Inn – это уединенное место, где можно ощутить настоящее блаженство релакса в окружении роскошной природы и удивительных пейзажей. Номера и виллы отеля спроектированы с любовью и заботой о вашем комфорте, каждая деталь отражает исключительную элегантность и стиль.

Jamaica Inn предлагает множество возможностей для развлечений и активного отдыха. Плавайте в чистых бассейнах отеля, наслаждайтесь водными видами спорта или прогуливайтесь по живописным тропинкам, окружающим отель. Курорт предлагает спа-услуги с расслабляющими процедурами и массажами. Бар порадует широким выбором коктейлей и закусок на песчаном пляже с теплым песком и приятным легким бризом.

Ресторан отеля предлагает широкий выбор изысканных блюд, удивляйтесь кулинарным шедеврам, созданным опытными шеф-поварами, и наслаждайтесь ямайскими специалистами, приготовленными из свежих местных продуктов.

Jamaica Inn – идеальное место для встреч и празднований. Отель предлагает отличные условия для свадеб, корпоративных мероприятий и других особых событий. Профессиональный персонал курорта всегда готов позаботиться о каждой детали.

Jamaica Inn – это не просто курорт "все включено" на Ямайке, это место, где роскошь, элегантность и красота сочетаются с идеальным сервисом. Здесь вы найдете истинное удовольствие от отпуска и получите незабываемый опыт.

Iberostar Grand Rose Hall

Романтика в каждом уголке Ямайки. Источник: Image by Josef Pichler from the Pixabay website

Iberostar Grand Rose Hall в Монтего-Бей – это жемчужина ямайского побережья, роскошный курорт только для взрослых с 295 номерами, каждый из джакузи, мини-баром и балконом. Курорт расположен на берегу бирюзового моря и окружен увлекательной природой, создавая идеальные условия для релакса.

Адрес: Branch Development, Rose Hall Main Road, Little River, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 876-680-0000

Бронирование: на сайте курорта

Рейтинг: 4.8 ⭐

Номера Iberostar Grand Rose Hall – это воплощение роскоши и изящества. Просторные и стильные интерьеры оформлены современной мебелью и предлагают все необходимые удобства. Расположение окон порадует великолепными видами на море или тропические сады.

Курорт предлагает широкий выбор развлечений и услуг. Плавайте в великолепном бассейне, окруженном пальмами, или купайтесь в море в приватном песчаном заливе. Прекрасный спа-центр поможет расслабиться и насладиться массажем и процедурами для восстановления сил и энергии.

Для любителей активного отдыха Iberostar Grand Rose Hall предлагает широкий выбор спортивных возможностей. Играйте в теннис, попробуйте водные виды спорта или посетите современный фитнес-центр, чтобы оставаться в форме.

Рестораны и бары предлагают обилие вкусов и ароматов на любой вкус. Изысканное меню включает в себя широкий выбор международных и ямайских блюд, готовых соблазнить ваши вкусовые рецепторы.

Iberostar Grand Rose Hall – это топовый курорт "все включено" в Карибском бассейне. Сочетание роскоши, комфорта и безупречного сервиса сделает ваш отпуск незабываемым.

Couples Tower Isle

Шикарный курорт "все включено", расположенный в прекрасном Очо-Риосе, Ямайка. Идеальное место для пар, желающих провести незабываемый романтический отпуск.

Адрес: Tower Isle, Ocho Rios, Jamaica

Телефон: +1 876-975-4271

Бронирование: на сайте курорта

Рейтинг: 4.6 ⭐

Couples Tower Isle предлагает гостям широкий выбор активностей и комфортное размещение. Попробуйте себя в подводном плавании или покатайтесь на скоростном катере. Если предпочитаете спокойный отдых, сыграйте в рамме или покатайтесь на паруснике. Вечером можно расслабиться в одном из четырех открытых бассейнов и насладиться изысканными коктейлями под звездным небом.

Couples Tower Isle порадует широким выбором ресторанов с разными кухнями. Наслаждайтесь изысканными блюдами в ресторанах и кафе, которые предлагают все – от местных специалистов до международной кухни. Если вы хотите романтический ужин вдвоем, можно заказать обед или ужин на пляже, где вас будут обслуживать частные официанты.

Couples Tower Isle предлагает полный спа-центр с различными процедурами и массажами. Расслабьтесь и наслаждайтесь профессиональным руководством по уходу за телом и душой.

Couples Tower Isle – настоящий рай для пар, желающих провести романтический отпуск в роскоши и комфорте. Курорт предлагает все необходимое для незабываемого отпуска на Ямайке.

Half Moon

Идеальные пляжи Ямайки в курортах ''все включено''. Источник: Image ASSY from Pixabay website

Роскошный курорт "все включено", расположенный в прекрасном городе Монтего-Бей, Ямайка. Белый песок и голубые воды Карибского моря создают удивительный вид, о котором вы мечтали.

Адрес: Rose Hall St James Jamaica WI, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 800-626-0592

Вебсайт: https://www.halfmoon.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Half Moon предлагает разнообразные активности для всех возрастов. Занимайтесь водными видами спорта, такими как подводное плавание, виндсерфинг или каякинг. На территории отеля есть несколько бассейнов, включая отдельный бассейн для детей, где они могут безопасно играть и развлекаться. Посетите огромные конные конюшни и дельфинарии, чтобы познакомиться с местной фауной.

Half Moon предлагает несколько ресторанов с разнообразными кухнями. Наслаждайтесь изысканной кухней, свежими морепродуктами и местными специалистами в атмосфере роскоши и стиля. Есть возможность заказать романтический ужин на пляже или праздничный ужин на яхте.

Half Moon оснащен спа-центром с многочисленными процедурами и терапиями, которые помогут расслабиться, освежиться и восстановить энергию.

Half Moon – идеальное место для роскошного и расслабляющего отпуска на Ямайке. Здесь есть все для незабываемого отпуска, от стильного размещения до множества активностей для всех возрастов.

Sandals South Coast

Прекрасный курорт "все включено", расположенный на побережье Вайтхаус, Ямайка. Роскошное место для отпуска с изысканным сервисом, прекрасными видами и безграничными развлечениями.

Адрес: White House, Jamaica

Телефон: +1 888-726-3257

Бронирование: на сайте курорта

Рейтинг: 4.5 ⭐

Этот курорт раскинулся на многих гектарах прекрасной тропической зелени и распространяется вдоль частного пляжа с белым песком и теплыми волнами Карибского моря. Проведите незабываемые дни, наслаждаясь солнцем, прогуливаясь по пляжу или занимаясь водными видами спорта. Погрузитесь в подводное плавание и исследуйте подводный мир в водных садах, займитесь виндсерфингом или просто расслабьтесь у одного из многочисленных бассейнов и джакузи. Посещайте всевозможные мероприятия или вечерние шоу.

Sandals South Coast предлагает широкий выбор ресторанов и баров. От международной кухни до местных специалистов здесь вы найдете все, чего хотите. Наслаждайтесь разнообразными блюдами из свежих морепродуктов и высококачественных ингредиентов в романтической атмосфере ресторанов с видом на море.

Sandals South Coast оснащен прекрасным спа-центром, где можно расслабиться и отдохнуть. Посетите его для различных массажей, терапий и процедур, которые помогут восстановить энергию и ощутить полное блаженство.

Sandals South Coast в Вайтхаусе – это место, где роскошь встречается с природной красотой. Здесь есть все для релакса, романтики и удовольствия. Этот курорт "все включено" сделает ваш отпуск на Ямайке по-настоящему незабываемым.

The Caves

Прекрасные рассветы в курортах Ямайки. Источник: Image by luis bartolome from Pixabay website

Уникальная и роскошная гостиница в Негриле, которая предлагает незабываемый отпуск. Расположенный на скалистом побережье с прекрасными видами Карибского моря, это идеальное место для ищущих романтики и уединения.

Адрес: Lighthouse Road, West End, Negril, Jamaica

Телефон: +1 876-957-0270

Вебсайт: https://www.thecaveshotel.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Caves предлагает уникальные номера, расположенные в природных пещерах, что создают уютный и комфортный опыт среди природы. В каждом номере есть частные террасы и балконы, предлагающие потрясающие виды на закаты. Удобный прямой доступ к морю и секретным гротам поможет исследовать подводный мир без ограничений.

Рестораны The Caves предлагают широкий выбор блюд, приготовленных из свежих местных продуктов, в сопровождении изысканных вин, в открытых зонах с прекрасными видами.

На территории The Caves есть много активностей. Попробуйте подводное плавание, виндсерфинг или покатайтесь на каяках. Для более спокойного отдыха есть прекрасные бассейны и уединенные зоны для отдыха. Расслабьтесь и наслаждайтесь уникальными процедурами для тела в прекрасном спа-центре.

The Caves в Негриле – идеальное убежище. Роскошь и незабываемые виды в спокойном скалистом и пещерном окружении обеспечат настоящий релакс и множество впечатлений.

Hyatt Zilara Rose Hall

Современный роскошный курорт "все включено" в Монтего-Бей, который считается одним из самых лучших на Ямайке. Идеальное место для расслабляющего и роскошного отпуска на Карибах.

Адрес: Rose Hall Road, Montego Bay, Jamaica

Телефон: +1 876-618-1234

Бронирование: на сайте курорта

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyatt Zilara Rose Hall предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта в просторных номерах с современным дизайном, полностью оборудованных для удобства. Каждый номер позволяет гостям ощутить атмосферу роскоши и комфорта.

Одним из главных преимуществ курорта является богатый выбор ресторанов и баров с разнообразными кухнями, от международных блюд до местных специалистов. Бармены готовы предложить ваш любимый коктейль или новый экспериментальный напиток, чтобы удовлетворить ваши вкусовые предпочтения.

Hyatt Zilara Rose Hall предлагает широкий выбор активностей. Занимайтесь водными видами спорта, сыграйте в гольф, посетите фитнес-центр или участвуйте в увлекательных развлекательных мероприятиях. Расслабьтесь и побалуйте себя массажем, процедурами и спа-уходом в спа-центре, погружаясь в атмосферу спокойствия и благополучия.

Hyatt Zilara Rose Hall в Монтего-Бей – это место, где роскошь и гостеприимство сочетаются. Этот курорт "все включено" подарит вам незабываемый отпуск на Ямайке и оставит самые яркие воспоминания.

Azul Beach Resort Negril by Карисма

Лучший пляжный отпуск ''все включено'' на Ямайке. Источник: Image by Sabine Zierer from the Pixabay website

Роскошный курорт, расположенный на побережье Негрила, Ямайка. Часть известной сети Karisma Hotels & Resorts, этот курорт предлагает гостям незабываемый опыт проживания с изысканным сервисом и роскошными удобствами.

Адрес: Norman Manley Blvd, Negril, Jamaica

Телефон: +1 866-527-4762

Бронирование: на сайте курорта

Рейтинг: 4.6 ⭐

Azul Beach Resort Negril предлагает широкий выбор просторных номеров и люксов, оформленных в современном стиле с элементами местной культуры и дизайна. Люксы оснащены всем необходимым для комфортного пребывания, включая частный балкон или террасу с видом на океан или сады, с прямым доступом к бассейну и пляжу.

На территории курорта есть несколько ресторанов и баров, предлагающих разнообразные кулинарные впечатления. Наслаждайтесь местной ямайской кухней, международными блюдами или разнообразными гурманскими лакомствами, а также напитками и коктейлями.

Курорт расположен на самых красивых песчаных пляжах Негрила. Плавайте в теплых водах Карибского моря, расслабляйтесь на шезлонгах или участвуйте в различных видах спорта. Участвуйте в водных играх, прикоснитесь к магическому космосу йоги или посетите вечерние шоу с развлекательными программами для всей семьи. Для детей есть просторный детский клуб с квалифицированным персоналом.

Для отдыха и развлечений Azul Beach Resort Negril предлагает спа-центр с широким спектром оздоровительных процедур, массажей и терапий, которые помогут почувствовать гармонию разума и тела.

Azul Beach Resort Negril – это роскошное место для отпуска "все включено" на Ямайке. Роскошь и красота карибского солнца и моря подарят множество удивительных и незабываемых эмоций.

Курорты "все включено" на Ямайке предлагают идеальное сочетание роскошного размещения, вкусной кухни, широкого выбора развлечений и кристально чистых пляжей Карибского моря. Они предназначены для неограниченной свободы и полного релакса. Курорты Ямайки предоставляют удобства для всех семей, пар и даже независимых путешественников с любым бюджетом и запросами.

От отдыха на белых песчаных пляжах до активных спортивных занятий и расслабляющих спа-процедур – Ямайка имеет все, чтобы удовлетворить ваши желания. Добавьте к этому радушие и гостеприимство местных жителей, и вы получите фантастическое путешествие, наполненное незабываемыми впечатлениями.

Планируя следующую поездку в карибский рай, обратите внимание на курорты "все включено" на Ямайке. Они обеспечат незабываемые моменты, прекрасные впечатления и роскошный отпуск, который оставит только самые лучшие воспоминания.