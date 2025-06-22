Лучшие отели Португалии с волшебными видами, которые радуют глаз каждый день

Земля скал, драматических каменистых обрывов и романтических бухт наконец-то стала полноценным мировым туристическим направлением. Живописное побережье сыграло немаловажную роль в этом, но значительные капиталовложения также стали причиной стремительного роста популярности в последние десятилетия.

Являясь регионом виноделия, страна имеет многое предложить для вкуса, и мы уже составили для вас идеальный список лучших мест для проживания в Португалии. Лучшие отели в Португалии удивят вас исторической роскошью и современным комфортом. Как замки на ухоженных берегах, отели Португалии предлагают потрясающие виды из окон, которые завораживают с первого взгляда. Независимо от того, выберете ли вы океан или подниметесь в долину между двумя горами, разнообразие активностей не даст вам заскучать ни на секунду и позволит в полной мере насладиться природными сокровищами Португалии. Романтика троп и сельских дорог, извивающихся, как виноградная лоза, откроет скрытые жемчужины, которые для нас уже не секрет. Возьмите список лучших отелей Португалии и бронируйте авиабилеты для идеального отпуска.

1. Hotel Vermelho, Melides

Дом для отдыха в Португалии. Источник: https://www.vermelhohotel.com/

Эксклюзивность этого фантастического места для остановки в Португалии весной 2023 года приобрела новое значение, когда Кристиан Лубутен переступил порог его 13-комнатного роскошного здания, возглавив модный показ.

Интерьеры номеров совмещают традиционные испанские стили и историческую роскошь, созданную португальскими мастерами. Комфортные глубокие ванны, душевые и террасы формируют гармоничный ансамбль контрастных цветов и материалов. Создать что-то непохожее, но неделимое – это изюминка творца. Отель предлагает прекрасный выбор услуг для отдыха, в том числе отель.

Вспомогательный персонал поможет составить лучшие маршруты по городу, ведь вы остановитесь в самом центре, что позволит охватить все желаемые популярные достопримечательности.

Ресторан и бар отеля удивят вас комплиментами из свежевыжатых соков и свежей выпечки, чтобы сделать завтрак в постели ритуалом.

На территории отеля есть небольшой спа-центр, но его услуг достаточно для омоложения и ухода за кожей и телом.

Товарищеская атмосфера изысканной гостиницы Melides в Португалии позволяет получать самый внимательный сервис и наслаждаться каждой локацией без толпы.

Откройте сады Melides, чтобы вдохнуть ароматы и ощутить гармонию атмосферы.

"Дом вдали от дома" — так Лубутен окрестил этот модный, как и его творчество, отель в Португалии Vermelho.

2. Four Seasons Ritz, Lisbon

Привлекательность Four Seasons в Лиссабоне, Португалия. Источник: https://www.fourseasons.com/

Эта роскошная сеть отелей известна по всему миру. Комфорт и роскошь не обошли стороной и Лиссабон. Хотя здесь чувствуется воздержание и классицизм, что, возможно, только придает шарму, ведь классика вечна. Пребывание в этом выдающемся отеле Португалии будет очень насыщенным и познавательным. Вы познакомитесь с произведениями современных португальских художников, скульпторов, картинами и экспонатами, украшающими холл и номера.

Невероятная панорама города откроется из самой удивительной локации – беговой дорожки на крыше. Вы не ошиблись.

Вас поразят роскошные завтраки и королевские бранчи. Иначе и быть не может, ведь рестораном руководит шеф-повар Педро Пенья Басто. Звезда Мишлен станет дополнительным доказательством того, что разочарование вас не постигнет, а ваши гастрономические потребности будут более чем удовлетворены.

Бар у бассейна – это также место для релакса и вкусностей, где захочется надеть купальник, даже если вы этого не планировали. Вы легко можете добавить в свой отпуск оживляющий массаж всего тела или восхитительную процедуру для тела, воспользовавшись спа-комплексом, который, несомненно, является самым роскошным в Лиссабоне. Ваш ребенок проведет незабываемый отпуск в одном из лучших отелей Португалии, Four Seasons Ritz.

3. Имани Country House, Évora

Если вы хотите увидеть достопримечательность Португалии, Almendros Cromlex (6000 до н.э. – 4000 до н.э.), вы не могли бы быть ближе. Только несколько минут пешком – и вы на месте.

Однако не спешите называть эту локацию лучшей остановкой в Португалии, ведь сам отель и его территория – достаточно сказочное место, где захочется задержаться.

Атмосферность гостиницы проявляется в мельчайших деталях. Ключи от номеров прикреплены к маленькому колокольчику, а роскошные спальни расположены в бывших конюшнях, к которым ведет длинная кипарисовая аллея. Привлекательные стулья из коровьей кожи и мраморные раковины стали частью винтажных вкраплений современного стиля.

Меню ресторана меняется в зависимости от сезона и смотрится довольно аппетитно и эффектно. Здесь можно насладиться здешним вином от Пауло Лауреано. Возьмите бутылку с собой, ведь вы можете соскучиться по природному глотку ароматного напитка.

Лежа на массажном столе в саду, слушая музыку природы и улетая в астрал – это то, что предлагает спа-центр Imani Country House. Воспользуйтесь эксклюзивным предложением этого прекрасного отеля в Португалии и сядьте в корзину воздушного шара – этот опыт останется с вами на всю жизнь. Если вы не столь авантюрны, как думали, прогулка на лодке также будет превосходной активностью в Imani Country House, в Эворе.

4. Рейдс Palace, Belmond Hotel, Madeira

Замок на скале Мадейры – лучшее место для отдыха в - Португалия. Источник: https://www.belmond.com/

Скалистые берега Мадейры были домом для королей и королев на протяжении более 125 лет. Территория розового дворца возвышается над белыми волнами океана, выше верхушки высоких сосен. Именно поэтому здесь так много смотровых площадок, ракурсов и неожиданных уголков, с которыми трудно развестись с камерой.

Изюминкой одного из лучших мест для остановки в Португалии является бассейн с морской водой у подножия скал, позволяющий стереть границу между водоемом и океаном. Несколько других больших бассейнов расположены на вершине скал, и все они соединены красивой плавно спускающейся по камням лестницей.

Роскошные номера с большими кроватями и подушками с нежными цветочными принтами. Вы можете выбрать вид из окна и размер спален, но в любом случае будете чувствовать себя комфортно и уютно.

Спа-центр станет полноценным путешествием в мир релакса и восстановление как внешне, так и внутренне.

Ресторан William со звездой Мишлен базирует свои кулинарные шедевры на сезонном меню, предлагая гостям только самые лучшие сочетания вкусов, искусно раскрывающихся с каждым кусочком.

Путешествуя семьей, выберите специальный пакет, разработанный для того, чтобы сделать путешествие радостным и впечатляющим для всех возрастов.

Reid's Palace обожают молодожены и романтики, ведь здесь есть чем удивить и очаровать.

5. Hospedaria, Algarve

Уединенный отпуск в Португалии с вкусными активностями. Источник: https://www.hospedaria.com.pt/

Откройте что-то по-настоящему подлинное. Крошечная Hospedaria, когда-то служившая почтовым отделением для прошлых поколений, превратилась в жемчужину туристического направления Португалии для современных ценителей.

Нынешние владельцы сумели сохранить шарм и атмосферу места отдыха в Португалии, которое обожали местные весельчаки и любители танцев. Красное обрамление окон контрастирует с побеленными стенами и является культурной особенностью.

Забота и идиллия витают в воздухе и происходят от улыбки главного лица этого приюта Марии Леонел. Завтраки, обеды и ужины "по рецепту бабушки" доставляют огромное удовольствие и приятное ощущение, разливаемое телом с каждым блюдом.

Фруктовые деревья фиг, лимонов и черных оливок прорываются сквозь окна каждой из пяти спален и наполняют атмосферу еще большим ароматом. Частные садовые участки прилегают к спальням, поэтому у вас будет личное пространство для вдохновения и перезагрузки. Открытые душевые также придают романтический комфорт.

Расположение вблизи исторического города Тавира и ухоженной Касела Велья расширит границы отпуска и создаст целое путешествие в картинках и воспоминаниях.

Для тех, кто не хочет двигаться, территория оборудована бассейном, винтажной столовой и уютными локациями, где можно побыть наедине с собой в объятиях наполняющего просторы солнечного света.

Hospedaria станет вашим убежищем и лучшим бегством в Португалию.

6. Pine Cliffs Luxury Resort, Algarve

Роскошь и красота Португалии в одном отеле. Источник: https://www.booking.com/

Неподдельная роскошь на скалах, подходящая как для семейного, так и для романтического отдыха в Португалии. Расположение вблизи аэропорта делает место очень удобным для путешествий. Территория площадью 72 гектара имеет смотровые площадки со столами, где вы найдете разнообразные океанские закаты под мелодии португальских мотивов и уютные места для релакса с фонтанами.

Современный лифт доставит вас на пляж, где можно устроить пикник и танцевать босиком на мягком песке.

Найдите свой идеальный "аквариум" из 8 представленных вариантов, боюсь вам все равно придется попробовать каждый. Поднявшись на вершину скалы, у вас будет не только потрясающая панорама, но и красиво обустроенное поле для гольфа на 9 лунок.

Вы сможете насладиться всеми процедурами спа-центра только при длительном пребывании, поэтому выбирайте по своему вкусу.

Pine Cliffs имеет один из самых больших детских центров, что делает лучший отель Португалии очень привлекательным для семей с детьми.

Рестораны и бары отеля созданы так, чтобы ни один из ваших дней не был похож на другой. У вас будет 12 локаций, чтобы найти победителя для вашего желудка и удовлетворить ваши гастрономические предпочтения.

7. Torel Avantgarde, Порто

Гостеприимство и исключительные виды отеля Torel Vanguard в Португалии. Источник: https://www.torelavantgarde.com/

Большие города предлагают множество возможностей для роскошной остановки в Португалии, но не каждый может похвастаться такими непревзойденными видами как внутри, так и с крыши с обустроенными бассейнами. Сеть отелей Torel может служить примером гостеприимства, взвешенного списка услуг и вкуса к оформлению и сочетанию деталей и материалов.

Вы можете подумать, что вход слишком скромен. Просто переступите порог центрального холла, и вы окажетесь в мире, наполненном искусством местных ремесленников и смыслом, вложенным в маленькие акценты. Пробковые стены и потолки, расписанные прорастающими цветами, чтят местную культуру, производство и ремесленников.

Недавно отель расширился, добавив 11 новых апартаментов и современную спа-зону, быстро ставшую популярным местом. Комфортные номера имеют огромные глубокие ванны, которые позволяют ежедневно расслабляться в частном пространстве.

Ресторан станет вашей зоной исследования и приятного удивления. Сложные обеды и красивые гурманские блюда на тарелке составят сбалансированное и здоровое питание для активного дня.

Как только вы выйдете из гостиницы в портовую зону, вы не сможете остановиться в открытиях. Для любителей длинных прогулок отель может предложить несколько маршрутов по холмам и горам, чтобы расширить горизонты ваших приключений.

Torel Avantgarde станет одной из лучших гостиниц Португалии, вкус которой вы захотите вдохнуть еще раз.

8. 3HB Faro, Faro

Лучшая крыша для вашего уик-энда в Португалии. Источник: https://3hb.com/

Городской шик прямо в центре столицы Алгарве – это точно оаза, которую нельзя пропустить в Португалии. Архитектор Мигель Абреу и дизайнер Пауло Лобо, похоже, работали в увлекательном и креативном тандеме, сочетая классические вечные догмы с лучшими современными идеями.

Приятная эластичность и мягкость 11 люксов проявляется в лаконичной и сдержанной мебели, желтом свете ламп и сочетании тонов с белой. В некоторых люксах есть собственная джакузи и балкон.

Крыша станет отдельным приключением в вашем отпуске. Великолепный городской пейзаж подчеркивается большим бассейном, который постоянно переливается через край. Ресторанные столики будут манить вас каждый вечер на изысканный ужин, где все сходится: 360-градусный пейзаж и изысканная вкусная кухня.

Ресторан Hábito будет обслуживать ваши номера круглосуточно, но рано или поздно привлечет вас на дегустацию за баром.

Когда вы не можете отключить голову от хаотической суеты будней, стоит воспользоваться спа-центром. В прекрасном отеле 3HB в Португалии есть профессионалы, которые сделают вам массаж, порекомендуют турецкую баню или сауну и расслабят гидромассажем или сенсорным душем.

Современный тренажерный зал поможет привести себя в тонус после страстного релакса. Профессиональные тренеры посоветуют и проконтролируют правильное исполнение комплекса для более эффективного результата.

Попав в 3HB Faro, вы почувствуете всестороннюю заботу, которая сделает ваш отпуск в Португалии блаженством.

9. Six Senses Douro Valley

Жемчужина Португалии среди гор и виноградников. Источник: https://www.sixsenses.com/

Если вы в Португалии не ради океана, а ради кристально чистого пространства и дегустаций, вы в долине Дора. Здесь среди гор у реки, между зелеными виноградниками, лучший отель Six Senses в Португалии созревает как хорошее вино.

Окружающий пейзаж поражает и вдохновляет на приключения с длинными прогулками пешком, на велосипедах или, если решитесь, верхом на лошадях. Посещая винодельческий регион, будьте готовы к тому, что вино льется рекой за окном вашего апартамента.

Не сомневайтесь просить лучший винтаж к вашему роскошному ужину в ресторане Vale d'Abraão, вы получите подробную консультацию и дельный совет. Сеть отелей Six Senses славится прекрасными спа-центрами, и Дору – не исключение, а скорее сильное подтверждение правила. Масло и продукты для процедур максимально естественны, некоторые из них прорастают прямо в саду отеля. Сауны и паровые бани очистят тело, в то время как бассейн, ледяная ванна и джакузи приведут в тонус освободившееся тело.

Романтические мелодии Португалии здесь звучат даже без музыки. Пары могут провести незабываемый отпуск вдали от толп и каменных джунглей, вдыхая природу и друг друга.

Разнообразные мастер-классы от кулинарии до росписи плитки, пикники и прогулки с интересными историями, плавание и лазание по деревьям – все это и многое другое ждет вас в роскошной романтической гостинице в ПортугалииSix Senses Douro Valley.

10. Ivens Hotel, Lisbon

Место релакса и удовольствия в ''джунглях'' Португалии. Источник: https://www.theivenshotel.com/

Новинка, которая превзошла все ожидания и быстро заняла лидерство на мировом пьедестале лучших отелей. Очень живая палитра зеленого с яркими оттенками красного, синего цвета передает джунглей и придает общей авантюрной атмосфере.

Вы можете встретить огромного жука на стене, которого точно захотите погладить, или оказаться посреди библиотеки с пальмами. Хотя эти джунгли достаточно урбанисты, владельцам и дизайнерам удалось создать переход от городской обыденности к тропическому отпуску.

Среди 87 роскошных номеров есть 968 люкса и 12 премиум-апартаментов. Все номера имеют общий стиль с необычными картинами на стенах, круглыми мраморными столами и плетеным декором. Балконы и террасы – это портал к реальности с прекрасными видами на город.

Ресторан, бар и гастро-бар переливаются цветами радуги, смешиваясь в единственный опьяняющий коктейль вашего поразительного пребывания. В меню вы найдете итальянскую кухню, слегка переосмысленную Португалией, но в лучшую сторону.

Очень внимательный сервис позволит спланировать интересное путешествие по Лиссабону, выбирая только самое лучшее и захватывающее.

Вдохновенная роскошь прекрасного отеля Ivens в Португалии оставит вас в состоянии восторга, который будет сопровождать вас еще несколько дней.