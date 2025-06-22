США ударили по Ирану. Что это значит для Украины?

Начать надо с того, что удар произошел "22 июня, ровно в четыре утра". Вкладывали ли американцы какой-то символический смысл в дату, сказать трудно, но точно можем говорить, что в Кремле это будут воспринимать как "тонкий намек на тесты обстоятельства". Прежде чем попытаться проанализировать возможные варианты развития событий, нужно обратить внимание на то, что режим аятолла сейчас перешел в режим самосохранения, где единственной целью является сохранение режима. И все дальнейшие действия будут определены исключительно в следующем ключе: это поможет или не поможет сохранить режим. Вариантов у Ирана немного: или сделать имитацию ответа (это мы неоднократно видели за несколько последних лет) или же зайти из козырей и начать перекрывать движение по Ормузскому проливу Исходя из п.2, первый вариант более вероятен. Похоже, что этот лайт-вариант полностью устроит Трампа. Но остается непонятным, как дальше будет себя вести Израиль, который, похоже, считает, что есть возможность изменить режим. Мы не можем исключать, что слова о посредничестве России в этой войне имели в виду, что Россия должна донести Ирану, что в случае имитационного ответа и окончания боевых действий без "глупостей" в Персидском заливе, США не будут настаивать на изменении режима в Иране. Если все пойдет по мягкому сценарию, можно не сомневаться, что Трамп улучшит свой рейтинг и с большой долей вероятности, войдет в осень с положительным рейтингом. В случае негативного сценария резко возрастут цены на энергоносители, и США будут иметь огромные проблемы на Ближнем Востоке.

Нам точно более выгоден лайт-вариант. Ведь Россия не получит дополнительных финансовых ресурсов.