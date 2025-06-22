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США ударили по Ирану. Что это значит для Украины?

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

США ударили по Ирану. Что это значит для Украины?
США ударили по Ирану. Что это значит для Украины?
  1. Начать надо с того, что удар произошел "22 июня, ровно в четыре утра". Вкладывали ли американцы какой-то символический смысл в дату, сказать трудно, но точно можем говорить, что в Кремле это будут воспринимать как "тонкий намек на тесты обстоятельства".
  2. Прежде чем попытаться проанализировать возможные варианты развития событий, нужно обратить внимание на то, что режим аятолла сейчас перешел в режим самосохранения, где единственной целью является сохранение режима. И все дальнейшие действия будут определены исключительно в следующем ключе: это поможет или не поможет сохранить режим.
  3. Вариантов у Ирана немного: или сделать имитацию ответа (это мы неоднократно видели за несколько последних лет) или же зайти из козырей и начать перекрывать движение по Ормузскому проливу Исходя из п.2, первый вариант более вероятен.
  4. Похоже, что этот лайт-вариант полностью устроит Трампа. Но остается непонятным, как дальше будет себя вести Израиль, который, похоже, считает, что есть возможность изменить режим.
  5. Мы не можем исключать, что слова о посредничестве России в этой войне имели в виду, что Россия должна донести Ирану, что в случае имитационного ответа и окончания боевых действий без "глупостей" в Персидском заливе, США не будут настаивать на изменении режима в Иране.
  6. Если все пойдет по мягкому сценарию, можно не сомневаться, что Трамп улучшит свой рейтинг и с большой долей вероятности, войдет в осень с положительным рейтингом.
  7. В случае негативного сценария резко возрастут цены на энергоносители, и США будут иметь огромные проблемы на Ближнем Востоке.

Нам точно более выгоден лайт-вариант. Ведь Россия не получит дополнительных финансовых ресурсов.

Источник:facebook.com

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