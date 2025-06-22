Штаты ударили по союзнику России: приступит ли теперь Москва к промышленному уничтожению украинских городов

То, что Штаты ударили по союзнику России и та никак не отреагировала – это очевидный плюс. Но, учитывая, что технологии изготовления Шахедов переданы России, иран уже выполнил программу максимум для нашей войны.

Ключевой вопрос, который существует: воспользуется ли Москва аргументами США и Израиля, чтобы приступить к промышленному уничтожению украинских городов, аргументируя это тем, что, мол, под Одессой, Киевом, Харьковом или Житомиром собирают "грязную бомбу"? Речь идет именно о процессе оправдания потенциальных террористических актов, которые теперь запросто можно списать на тактику американцев.

Есть еще один момент, который может повлиять на нашу войну. И это стоимость нефти. Влияющая на процесс запуска/не запуска дополнительных санкций в отношении РФ. Для Путина цена нефти – это деньги на войну. Не будет порога по цене закупки - РФ будет чем наполнять военный бюджет.

Подводя итог, можно сказать, что История вокруг Ирана открывает еще больше вариативностей относительно будущего устройства мира, чем это было до этой ночи.