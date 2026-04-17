Закрытие Интернета в РФ и мобилизация. Мифы и реальность

Вокруг вопросов Интернета и мобилизации существует целый ряд конспирологических теорий. Попробовал очень коротко объяснить те процессы, которые сейчас происходят в РФ.

2024-26 новая национальная идея и новый общественный договор

В 2024 году после президентских выборов появилась новая национальная идея, которая теперь звучит так: Путин должен править как можно дольше и комфортнее и уйти из жизни как можно позже, будучи до последнего Президентом РФ, пишет Вадим Денисенко для "Деловой столицы".

В 2026 году эта идея трансформировалась в новый общественный договор, который сводится к следующему: субъектом в России является лишь один человек: Путин. Он лично придает квазисубъектность небольшому кругу своего окружения. Все остальные вправе только подчиняться и выполнять отведенные им функции. При этом главная задача народа – умереть за Родину. Главная задача бизнеса — давать деньги на обеспечение военных путей для этой смерти и при необходимости быть готовыми отдать и бизнес.

При этом нужно отметить одно весомое изменение по сравнению с предыдущими годами: пряников нет. Точнее, пряник один – выжил, значит, должен быть счастлив.

Четыре главных процесса в РФ

В России идет четыре важнейших политэкономических процесса, которые определяют повестку дня сегодняшнего и завтрашнего:

Национализация (передел имущества);

Увеличение посадок (под видом борьбы с коррупцией круг неприкосновенных резко сужен);

Рост уровня политических интриг (элиты живут в логике транзита власти, которого нет, но начинают активно интриговать, особенно на фоне предстоящих выборов);

Закрытие интернета как источника свободомыслия.

Все эти процессы нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.

Почему закрывают Telegram?

невозможность справиться с Z-военкорами;

Резкое ухудшение экономического состояния населения и ужас перед бунтами;

страх перед иностранными влияниями;

Экономическая логика разработчиков мессенджера Max;

Подготовка к возможной мобилизации.

Власти вынуждены были пойти на определенные уступки и притормозили борьбу с Telegram. Но это на время. И пробуксовки с закрытием мессенджера будут использоваться во внутривидовой борьбе.

Силовики против политической системы

Выборы в Думу станут проверкой для групп влияния на степень их возможностей для будущих политических интриг.

В этом контексте ливни о войне за места в Думе между Кириенко и Белоусовым – вершина айсберга. Вопрос не в Белоусове. Вопрос о том, что большие группы начинают бороться за свои политические влияния на фоне обострения войн, связанных с реприватизацией. Но как и в вопросах реприватизации, в политических играх есть шансы на субъектность 8-10 персон. Уже сейчас можно говорить, что силовики будут стремиться максимально ослабить технократов. Судя по всему, сейчас происходит период невероятно активного поиска и сбора компромата.

Главная цель силовиков – подмять под себя политическую систему (этот термин употребляет сам Путин). Дело в том, что после "Болотной" в России есть два столба, на которых держится режим - силовики и бюрократия, возглавляемая технократами. И сейчас силовики посадками качают бюрократический столб, чтобы самим его возглавить.

Но в этом процессе есть два больших тормоза. Первое – Владимир Путин, боящийся усиления ФСБ. Второе – тривластие в ФСБ, созданное самим Путиным (сейчас ФСБ руководит его председатель Бортников, первый зам Королев, а также руководитель контрразведки, человек Сечина Ткачев).

Средний класс лишний в этой схеме

В этой системе координат средний класс не нужен — тем более что он является преимущественно носителем "революционных идей". Средний класс все больше загоняют в налоговое гетто (увеличение проверок, криминальные статьи по криптовалюте). Уничтожить его невозможно, но его будут еще больше пугать. И все это происходит на фоне войны в Иране, которая де-факто сделала непривлекательной юрисдикцию в ОАЭ (Европа и так была закрыта).

Иными словами, для обеспечения общественного договора требуется минимизация среднего класса.

Закрытие Telegram никак не уничтожает ура-патриотическую прослойку (в районе 20-22%), хотя потеря информационных ресурсов приведет к определенной их дезориентации. Кремлю будет невероятно сложно загнать их в стойло "Единой России". Точно так же, как мы видели в 2024 году запрос на Надеждина, мы будем видеть запрос на кандидата (партии) от этого сегмента избирателей. И здесь вопрос не только в нише, освободившейся войной, а в четком запросе общества на смену поколений. Закрытие Telegram может замедлить этот процесс, но его невозможно остановить. Ура-патриоты становятся главными врагами режима, которое и породило массовое движение ура-патриотов.

Протестный потенциал Telegram

Telegram (интернет) – единственная тема, которая затронула всех россиян и вызвала общий негатив и частичное осознание нового общественного договора. Протестный потенциал, к сожалению, тормозится отсутствием лидеров протеста и отсутствием идеи протеста. Важно, что закрытие Telegram не стало причиной протестов в армии. Единственная структура, которая готова без страха разговаривать с силовиками – армия. Но она пока совершенно несубъектна. И против нее в этом вопросе объединены силовики и технократы.

Закрытие интернета и мобилизация

Если до июня не будет закрыт Telegram (вероятность низкая), в ближайшие месяцы широкая мобилизация (200-300 тысяч человек одномоментно) – малореалистичная.

Telegram могут закрыть в течение первых месяцев после выборов в Думу (мобилизация будет играть ключевую роль в темпах этого процесса). Но решение пока не принято.