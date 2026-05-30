В мае минфин РФ вновь решил одолжить на внутреннем рынке России юани на 10 лет. Облигации федерального займа в юанях размещены с доходностью 7,7% годовых. Прошедшая ссуда обошлась Минфину войны в 6-7% годовых в юанях, что в 2-2,5% выше правительства КНР занимает на своем внутреннем рынке. Интересно что условия займа для Минфина России ухудшились по сравнению с дебютным выпуском, заем стал дороже.

Изучение ситуации показало, что юань не сумел заменить доллар США и евро на российском рынке. На межбанковском рынке ставки по кредитам в юанях в марте достигали 43% годовых, а кредиты в юанях российские банки часто выдают под 12-17% годовых, что в несколько раз выше, чем на внутреннем рынке КНР.

Китайские банки в России не стремятся расширять кредитование и внутренний рынок юаня в России живет по своим правилам, которые еженедельно добавляют сюрпризов. Как видим, юанизация российской экономики буксует. Отчасти это происходит из-за санкций.