Вторжение из Беларуси: почему этот сценарий нельзя исключать

Вторжение в Украину со стороны Белоруссии. Такой сценарий нельзя исключать, отмечает пресс-офицер, представитель Пограничной службы Андрей Демченко. Конечно, если пресс-офицер озвучивает это не в разговоре с друзьями, а на брифинге, то это не его личное мнение.

К такому выводу пришло командование ГНСУ после анализа данных разведки и оценки ситуации. Ждем? Справедливости ради замечу, что плохих новостей с этого участка границы мы ждем постоянно. И готовимся встречать.

По словам Демченко, Россия все сильнее давит на Лукашенко, чтобы тот присоединился к войне реальными активными действиями. И сам Лукашенко периодически делает жесткие заявления. То о готовности отражать агрессию (нашу, конечно), то о том, что 116 украинских дронов пересекли их границу. То есть агрессия вроде уже есть.

Но! Пограничники и разведка не фиксируют больших групп войск в Беларуси у украинской границы. Есть небольшие подразделения и периодически проводится их ротация. Есть подготовка инфраструктуры, в том числе транспортной. Но это пока все.

Давайте смотреть на вещи реалистично. Кремль уже понимает, что прочно увяз в Украине. На действующей линии фронта. Сил и ресурсов для серьезного прорыва в ближайшее время у них нет.

Следовательно, для достижения результата требуются асимметричные действия, неожиданные походки. Дрон над Румынией, атака турецкого судна в Черном море. Угроза Литве, Эстонии и Латвии – странам, которые входят в НАТО, но не имеют больших армий, зато имеют общую границу с Россией.

Ну и открыть второй фронт со стороны Беларуси – вообще мечта Путина. В Киев совсем рядом. То есть ВСУ обязательно перекинут туда силы. А свои ресурсы можно тратить по минимуму – у Лукашенко все-таки есть армия более 50 тысяч.

Но есть факторы, которые работают против прямого вторжения. Первый – 50 тысяч солдат в Беларуси, которые не воевали. А в Украине одних опытных ветеранов более 400 тысяч. Дроновая составляющая в ВСУ очень мощная, а РБ... не слишком. И Мадяр предупреждал, что цели на территории Беларуси намечены, прорисованы и при необходимости все уничтожат.

Да, Мозырский НПЗ и производство калийных удобрений в Минской области и под Гродно уничтожить легко. Лукавый это понимает. Легкая прогулка в сторону Киева исключена. Поддержка белорусами войны – около 7% официально. Противников – 55%. Так можно вообще лишиться власти. Рисковать "Папа Коли" не хочет.

Поэтому риск вторжения со стороны Белоруссии есть. Был, есть и будет. Но самый вероятный сценарий в этом случае – очень плохой для Лукашенко. И Пюрер знает...