Ядерная карта Лукашенко. Игра, которая может изменить правила

США начали войну против Ирана из-за наличия у последнего 440 кг обогащенного (до 60%) урана. Беларусь имеет сопоставимые запасы ядерных материалов. А по "весу на душу населения" они превышают запасы Ирана. И здесь речь идет как об обогащенном до 45% уране, так и, возможно, об оружейном плутонии.

Да, Беларусь имеет запас материалов для создания собственного ядерного оружия. Так называемой "грязной бомбы" – хоть сейчас. А полноценного ядерного оружия – в скором будущем.

И это одна из причин, почему США активно развивают переговорный трек с Лукашенко. Более того, в первую каденцию Трампа стороны подошли вплотную к соглашению. До этого США и Беларусь выходили на уровень практического соглашения по утилизации. Это было в 2010 году. Но от 200 до 230 килограммов ядерных материалов, значительная часть из которых – U-235, обогащенная до 45%, и Pu-239. Даже 200 кг – это уже тема для торга.

И Лукашенко торгуется. Активно. Учитывая фактор войны в Иране, Трамп хочет быстро договориться. Быстро – значит заплатить. Либо политически, либо просто деньгами.

А в случае заключения соглашения есть вариант участия Беларуси в решении и "иранской проблемы". Но здесь нужны незаурядные способности переговорщиков в окружении Лукашенко. С чем, учитывая политику замены разумных, но самостоятельных громкими, тупыми и лояльными, – проблема.