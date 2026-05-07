Ловушка сработала: Кремль не смог сыграть даже в простую игру

Кремль по разбегу попал в примитивную ловушку, которую мы для него расставили быстро и очень явно. Я думал, что они не будут вести себя так тупо. Последняя неделя все путинское окружение просто боролось за тишину 9 мая. Чтобы провести свой "главный гей-парад года". Песков трижды за один день выходил с заявлениями, предложениями и попытками шантажа. Но это не дипломатическая переписка – в игнор.

Обуздав гордость, Путин позвонил по телефону Трампу и попросил повлиять на Зеленского. Трамп отфутболил его или, вероятнее всего, что-то туманно пообещал, но не позвонил по телефону Зеленскому. Ограничился словами журналистам, что Путин хочет перемирия. Вчера последний шанс – Лавров позвонил по телефону Рубио. Говорят, сравняли часы и обсудили российско-американские отношения. Об Украине ни слова. Но позже Госдеп распространил заявление, в котором указал, что именно об Украине и говорили. И, самое смешное – этот самый Госдеп, возглавляемый Рубио, объявил о продаже Украине JDAM на $373,6 млн. Видимо, нытье кремлевской собачки уже задолбало и Трампа. Или в разговоре Путин сказал что-то не то?

Так или иначе, эти два заявления Госдепа с пятого мая рядом выглядят очень красиво и показательно. Побеседовали с главой российского МИД. Решили продавать Украине новые авиабомбы. Что здесь непонятно? В воздухе зависло заявление Путина, что Россия в одностороннем порядке объявляет перемирие на 8 и 9 мая. Расчет на то, что мы не рискнем нарушить тишину даже в таком ультимативном формате. А если нарушим – можно будет кричать для Трампа и Европы о российском миролюбии и агрессивности Киева. Но Зеленский сделал ответный ход. Тоже объявил перемирие, но с нуля часов шестого мая. Потому что, как сказал президент Украины, бомбить наши города каждый день, а затем объявлять тишину на один день ради своего праздника – нечестно.

Ловушка была примитивной, и я думал, что Кремль согласится. Но они нарушили перемирие сразу.

СБС, ГУР, СБУ и ВМФ будут методично развертывать свои силы на очень большой территории. Пока не придет в упадок экономика и воевать придется каменными топорами. Где-то осенью. А мы, пехота, будем удерживать позиции на земле. Разбивая вдребезги сказки Путина о стратегическом превосходстве и успешном наступлении на всех фронтах. Нет успешного наступления

И не будет. А будут войска, разгромленные нашей обороной, и горящий тыл. А в какой-то момент – и Кремль. Именно в таких условиях Кремлю придется объявить о победе над нацизмом и завершении СВО в связи с достижением всех поставленных целей. И на Красной площади будет установлен памятник Путину. Огромный, конный и с позолотой. Представляете – в центре Москвы, желтый как самовар – торжествующая крыса на Лаврове! Через двести лет археологи обалдеют…