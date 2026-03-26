Ядерна карта Лукашенка. Гра, яка може змінити правила

США розпочали війну проти Ірану через наявність у останнього 440 кг збагаченого (до 60%) урану. Білорусь має порівнянні запаси ядерних матеріалів. А за "вагою на душу населення" вони перевищують запаси Ірану. І тут мова йде як про збагачений до 45% уран, так і, можливо, про збройовий плутоній.

Так, Білорусь має запас матеріалів для створення власної ядерної зброї. Так званої "брудної бомби" – хоч зараз. А повноцінної ядерної зброї – у недалекому майбутньому.

І це одна з причин, чому США активно розвивають переговорний трек з Лукашенком. Більше того, у першу каденцію Трампа сторони підійшли впритул до угоди. До цього США і Білорусь виходили на рівень практичної угоди щодо утилізації. Це було у 2010 році. Але від 200 до 230 кілограмів ядерних матеріалів, значна частина з яких – U-235, збагачений до 45%, і Pu-239. Навіть 200 кілограмів – це вже тема для торгу.

І Лукашенко торгується. Активно. З огляду на фактор війни в Ірані, Трамп хоче швидко домовитися. Швидко – означає заплатити. Або політично, або просто грошима.

А в разі укладення угоди є варіант участі Білорусі у вирішенні й "іранської проблеми". Але тут потрібні неабиякі здібності переговорників в оточенні Лукашенка. З чим, з огляду на політику заміни розумних, але самостійних на гучних, тупих і лояльних, – проблема.