Путин вышел из переговоров. Что это значит?

1. Начать нужно с психологии. Путин, когда понимает, что что-то хочется, но он не может этого добиться, принимает коллективное политическое решение, которое закрывает пути к отступлению (так было с признанием Запорожской и Херсонской области частью РФ). Сейчас он следует за этим аналогом. Это связано с тем, что Путин трус и очень тяжело принимает решение. Ему нужно коллективное прикрытие, когда решение принимается не им одним, с одной стороны, а с другой, само решение, будто и принятое, а на самом деле откладывается на потом.

2. ⁠Россия потеряла инициативу в переговорах. И 9 мая стало триггером. Не столько и не только из-за угроз Украины, сколько из-за отказа Трампа и Рубио надавить на Украину. У нас не было утечки информации о том, что Трамп лично просил Зеленского не бить по Москве. Это, похоже, впервые за год Трамп проигнорировал Путина в столь важном для Путина деле.

3. ⁠Все это происходит на фоне резкого ослабления России на международном фронте. Война в Иране показала, что Россия не требуется. Параллельно имеем поражения в Сирии, Венесуэле и даже в Мали (последняя особенно болезненна, учитывая, что часть элит и народа живет в мифе: "был бы Пригожин, такого бы не было".

4. ⁠Переговоры зашли в абсолютный тупик и напрашивается новый формат с привлечением других стран. Визит Трампа в Китай может родить этот новый формат. Следовательно, Россия хочет сыграть на опережение и на поднятие ставок. Кремль уже занял позицию сумасшедшего, размахивающего ядерной ракетой и кричащего: "Донбасс наш". Именно так они программируют предстоящий переговорный процесс.

5. Путин очень хочет провести мобилизацию, чтобы сломать ситуацию на фронте. Но это может вызвать возмущение в народе и элитах. Хотя и вероятность такого сценария (протестов) низка.

Я считаю, что до выборов (сентябрь 2026 г.) он действительно боится это избить. Но, исходя из логики первого пункта, резко растет вероятность того, что 9 мая россия сделает какую-то провокацию на своей территории, чтобы объявить мобилизацию и параллельно сделает несколько очень массированных ударов по Украине. Под угрозой в первую очередь будут Киев, мосты, дамбы и энергетика. Если этого (провокации россиян) не будет, мобилизация может быть объявлена в октябре-ноябре. Что касается ядерного удара, то его вероятность остается низкой.