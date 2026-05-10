США выкатили ''мяч'' перемирия и ждут, кто первым коснется его

Трамп вытребовал с РФ перемирие на три дня до 12 мая и сказал, что надеется на его продление. Он снова отправил "мяч" перемирия как предтечи переговоров в центр поля и ждёт, кто первым ударит по нему.

Трампа можно обозначить как "доброго полицейского", который всех мирит, отправляя миссию Виткофф – Кушнер, а Рубио как "сурового полицейского", так как он пригрозил 8 мая из Рим, что США теряют терпение и уйдут с переговорного трека РФ – Украина, если в ближайшее время на нём не будет подвижек.

Рубио входит в роль разочарованного Трамп, поскольку сам Трамп исчерпал лимит на разочарования. Он не может каждые две недели говорить, что разочаровался в каком-то из двух Владимиров или в обоих сразу. Это имеет предел. Во-вторых, разочаровался – и что дальше? В-третьих, он сразу не был в восторге от обоих. Поэтому начинается разделение на доброго и разочарованного Трампа и на сурового Рубио, который никогда не говорил, что очарован кем-то из них. Разделение на Рубио, как "глубинное государство" Госдепа, и на офис Трампа, как борца с "глубинным государством".

Технология переговоров, которую с сарказмом называют "Зятёк и Витёк", должна была не только охранять их от "кротов" и утечек от сотрудников Госдепа, но и помочь решить другие проблемы. В том числе и в ситуации, похожей на текущую, когда удобно отделить мнение Трампа от мнения Госдепа и Рубио.

На данный момент её чисто переговорный ресурс исчерпан, или на грани исчерпания, так как Москва публично замерла в позе зарвавшегося бандита. Кремлёвцы могут наедине говорить Виткоффу нечто иное, но официально упрямо твердят только одно: прекращение огня и начало переговоров возможно лишь после ухода ЗСУ из районов Краматорска и Славянска.

В кремле знают, если Зеленский на такое согласится, то это похоронит его рейтинг. Кремлёвцев это не печалит, так как он для них отыгранный ресурс, и они готовят ему замену. У них задача юридически оформить на международном уровне отторжение от Украины территорий, а не сохранить его любой ценой. Это не ситуации Сирии, где за Асада они цеплялись до последнего, не решаясь на ребрендинг режима. К ребрендингу в Украине они активно готовятся, но есть парочка "но" и они не гарантируют, что "мягкий" захват Киеве тоже пойдёт не по плану, как и десант в 2022 г.

Одним из таких "но" является Трамп, который ставит условие, если подвижек на треке переговоров не будет, то пусть Рубио и Госдеп внесут тему войны РФ против Украины на обсуждение в Конгресс. Пусть избиратели посмотрят, как самая Демократическая партия поведёт себя, когда её поставят перед необходимостью голосовать за массовую отправку войск США в Украину или к членам НАТО – в Польшу и страны Балтии, для отражения агрессии РФ и против них.

Основание для второго есть – в Латвии 7 мая два дрона врезались в нефтехранилище в городе Резекене. Если бы один, то это можно было бы назвать случайностью и списать на Украину. Но два – это система. В Польше на границе с РФ найден 8 мая дрон с маркером кириллицей. Поляки пока молчат, есть ли на нём буквы, которых нет в российском языке. Молчат, так как не знают, Трамп отреагирует как Байден осенью 2022 г., когда в Польше российская ракета убила двух человек или как-то иначе.

Байден тогда не рискнул проверять свою партию и весь Конгресс на верность идеям и ценностям. Трамп и республиканцы за шесть месяцев до выборов и в ситуация накала страстей могут подвергнуть Демпартию и весь Конгресс такому испытанию. Не случайно, что в СМИ зачастили соцопросы не только об отношении в США к политике Трампа, но и как различные группы избирателей поддерживают Украину в оказании сопротивления РФ. В лидерах поддержки группа "МАГА" – свыше 90%. Публикация результатов соцопросов – это инструмент выборов, и если они учащаются, то это кому-то нужно.

Сейчас в Белом доме ждут, кто первым в понедельник 11 мая коснётся "мяча", который Трамп выкатил на центр поля, когда написал вечером 8 мая в "Социальной правде", что он договорился о прекращении огня на три дня. Работает правило – "Кто первый встал, того и тапочки". Трамп сам подкинул следующий шаг – "обмен всех на всех", когда написал, что договорился об обмене военнопленными "тысячу на тысячу".

При это к "мячу" в пятницу энергично потянулась Кая Каллас и ответила на надменные сетования Москвы – в Европе так много государств, что непонятно с кем разговаривать об Украине. Москве предложили пока поговорить с "тройкой" из Великобритании, Германии и Франции. Утром в субботу Эрдоган заявил – архитектура Европы не будет полноценной без Турции. Анкара тоже тянется к "мячу", который выкатил Трамп. Возможна ситуация, когда "мяч" разыграют при минимальном участии Москвы или она в этом "матче" будет лишь "воротами".