Ядерный шантаж России: самое страшное сейчас – не ракеты, а слухи

Ставки подняты слишком высоко. И следующие дни мы будем жить на эмоциональных качелях, которые будут истощать больше чем что-либо другое

• 1 •

Повторю то, что говорил раньше: никакого ядерного удара не будет. Или, во всяком случае, их вероятность абсолютно минимальна. Ядерный удар – это абсолютно неизвестное, при котором резко растут санкции, Трамп не сможет клеить глупую, потому что будет абсолютная консолидация демократов и республиканцев против России, Китай, с очень высокой долей вероятности займет жесткую позицию. В конце концов эта ситуация приведет к обострению внутри России. Путин просто побоится.

• 2 •

Есть еще один аспект: Хиросима окончила войну. Ядерный удар тактическим оружием не обязательно приведет к его окончанию. И это отлично понимают в Москве.

• 3 •

Решение о ядерном ударе Путин будет принимать коллегиально через Совбез. В России все идет быстро. Об этом мы узнаем из всех чайников.

• 4 •

Если уж совсем страшно – нужно смотреть китайский ли посол в столице. Пока он здесь никакого ядерного удара не будет.

• 5 •

В ближайшие дни самыми страшными будут слухи. Война вообще во многом является историей слухов. А в информационный возраст роль этих слухов максимально растет. Большинство из них будут лживыми, но люди хотят слышать то, что они хотят слышать. К сожалению, уровень страха в обществе будет увеличиваться и количество тех, кто вокруг вас будет истерить (тошнить) может резко возрасти. И эти люди, как те энергетические вампиры, будут сеять свой страх вокруг себя, потому что они нуждаются в поддержке своего страха.

• 6 •

Массированные удары по Киеву и не только запланированы. И они состоятся безотносительно к тому, будет что-нибудь 9.05 или нет. Но за последние четыре года мы пережили сотни таких атак. Переживем и эту.