В 2014 году на въезде в ОРДЛО оккупанты и коллаборанты поставили табличек "Добро пожаловать в Ад". Они полагали, что это смешно. Но Вселенная приняла их мечту или пожелания или просто прочитала и махнула рукой – пусть будет – и реализовала этот лозунг. Оккупированный Донбасс таки стал Адом, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Вонь от горящего мусора на свалках, вонь от канализации, вонь от терриконов, вонь от людей…

Мусор в ОРДЛО всюду. На улицах, в парках и скверах, возле домов, в редких уцелевших лесопосадках. Воды в ОРДЛО нет, но канализация льет.

Мусор стал визитной карточкой ОРДЛО. Кроме своего, здесь еще добавилось российское. Я сейчас не об оккупантах, а о мусоре, который в ОРДЛО завозят из Ростовской области.

Когда кто-то начинает говорить о деоккупации и жизни после войны, я всегда думаю только об одном: как жить на той отравленной земле? Понимают ли люди все риски того, что в Донбассе уничтожено все – земля, вода, недра.

После войны здесь будет этакая зона отчуждения. оккупанты все сделали именно для этого.

Если кто-то думает, что у кремля нет плана на случай выхода из Украины на границы 1991 года, ошибается. Такой план есть, и предполагает он совершенно безлюдную милитаризованную зону на городе того, что когда-то называли городом роз – Донецка и Луганска.

Но Вселенная решила, что мусор, закрытые шахты, отсутствие воды и других проблем будет маловато, чтобы выполнить пожелания жителей ОРДЛО жить в аду, поэтому слово ад перестало быть фигуральным и стало реальным.

Небрежно закрытые шахты начали гореть, земля начала проваливаться, на поверхность начал выступать огонь, а в воздухе магически пахнет серой. Ну, и чем вам не Ад?

В закрытых оккупантами шахтах фиксируют быстро распространяемый под землей подземный пожар и в некоторых местах его видны провалах и глубоких ямах, которые образуются в результате обвала земли.

Скоро мертвые Жилуховского кладбища в Петровском районе Донецка попадут в ад в буквальном варианте, потому что именно под кладбищем горят подземные выработки.

Донецкий каменноугольный бассейн, который все привыкли называть Донбасс, имеет разные по составу пласты.

Вот, к примеру, Краснодон стоит практически на метановом "озере". Загазованность шахт там самая высокая. И если метан где-то загорится, то взрыв может образовать Ростовское море, потому что заканчивается "Донбасс" около Таганрога.

А взорваться метан может от детонации боеприпасов, которых напихали в закрытые шахты, от смещения пластов, от изменения температур, ну и от движущегося под землей пожара.

Кроме метана, в угольных пластах в разной концентрации находится сера. В Донецкой области ее больше, в Луганской меньше.

Вот читала, как оккупанты решили засыпать ямы, из которых виден подземный пожар, землей, чтобы закрыть доступ кислорода к огню и "само погаснет". Ой, тяжело с людьми, которые выкурили не только букварь, но и учебники химии, физики и геологии. Ибо шахты, это не только подземные выработки наполненные кислородом, но и воздухоподающие штреки, вентиляционные штреки.

Для вывода метана из шахт когда-то выводили на поверхность такие метановые трубки и не дай бог поджечь там воздух…

Природа все подготовила на Донбассе, все, чтобы ад из иллюзии стал реальностью. Одна спичка и…

А спичка бывает разной. "Референдум", на котором жители востока в критическом своем большинстве захотели пожить по-русски и вернуться в ссср, является некой "спички", которая поджег ад.

Этот пожар уже не остановить, не локализовать, не потушить. Это до полного выгорания пластов.

Нет, можно посоветовать залить все это водой (сарказм), чтобы скорее уж это Ростовское море увидеть, но воды в ОРДЛО нет.

Консервация шахт требует знаний, а та шелуха, которая стала "властью" в ОРДЛО, не имеет специальных знаний, кроме одного – воровать.

Поэтому пласты будут выгорать, а выгоревшие угольные пласты будут приводить к провалам и просадкам грунта, конечно, они потянут за собой дома и коммуникации, дороги, железнодорожные пути.

Донбасс будет проседать, пропасти будут увеличиваться, а выражение "пусть земля горит под ногами окупантов" тоже из фигурального станет буквальным, потому что проклятия украинцев имеют страшную силу.