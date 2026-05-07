Какое будущее РФ после падения путинского режима

Рано или поздно, любой режим рушится. Упадет и путинский. Не верю в революции, в потрясения, бунты и пламенную российскую оппозицию.

Вот, простите, ни на секунду не верю в то, что этот гребаный чекистский режим падет от внешних санкций или внутреннего возмущения.

Единственный фактор, который я учитываю, – это возвращением домой "героев СВО", привыкших получать большие деньги за убийства, решать проблемы с помощью оружия. Вот они могут принести это самое оружие вовнутрь России, дестабилизировать ситуацию и.т.д.

Есть две проблемы.

1. Режим, который эта рвань установит, будет ничем не лучше нынешнего.

2. Кто ж их домой пустит?

Война должна продолжаться, чтобы:

– работала российская экономика, переведенная на военные рельсы.

– чтобы продолжала функционировать властная вертикально.

– чтобы не было возможности сформировать хоть какую-то более менее вменяемую оппозицию режима, для участия в выборах.

– чтобы продолжать "затягивать гайки" идеологического пресса на население, формируя новую российскую мифологию.

Никакие из нормальных приоритетов, типа образования, науки, здравоохранения, культуры, путинскую власть не волнуют.

В принципе, сейчас идет формирование еще одного закрытого кластера, типа Северной Кореи.

Ничего хорошего в этом нет.

Но такова судьба всех диктаторских режимов – рано или поздно, для того, чтобы выжить, он и должны капсулироваться.

Возможно, мы увидим еще один большой исход из РФ, еще пара миллионов "прозревших" россиян кинется прочь, пока клетка не захлопнулась окончательно.

Он не будут борцами за свободу или сторонниками демократии, нет. Они будут просто более-менее нормальными, чтобы выбрать открытую модель для существования.

А остальные будут жить по Оруэллу и неплохо себя чувствовать.

Ведь Евразия всегда воевала с Остазией. Весь мир против нас. Сомкнем ряды, братья!

Если же режим падет, а вероятность этого все же есть и я искренне надеюсь, что чудо свершится, и однажды утром прислуга найдет в одной из резиденций, на полу возле кровати, еще одного обоссавшегося в смерти повелителя Вселенной. И никакие технологии и лекарства для бессмертия этой истоте не помогут.

И вот тогда, после отчаянной борьбы за власть, начнется или период презрения (где ж мы были все эти годы?) Или дальнейшая эскалация безумия, что при отсутствии внятной оппозиции, наделенной нормальным мышлением, представляется мне наиболее вероятным вариантом.Но, если чудо таки будет чудом, сколько слов раскаяния мы услышим – не сосчитать. Мы не знали, не вешали, это все он! Царь был плохим, бояре – негодяи, опричники – звери!

Как будто царь, бряре и опричники – это рептилоиды с Марса, а не те самые люди, что голосовали, соглашались, поддерживали или им было просто плевать.

Но это я о будущем.

В настоящему все более определенно.

Война продолжается. Путин жил, путин жив и пока остается живым и у власти.