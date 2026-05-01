Венгерский вопрос в Украине: чем отличается Мадяр от Орбана

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр еще до вступления в должность поставил условие: разблокирование переговоров Украины с ЕС в обмен на расширение прав украинских граждан венгерского происхождения. Агентство Bloomberg подтверждает: эти условия напоминают то, с чем выступал Орбан. И некоторые уже поспешили сказать: вот и новый Орбан, только помоложе.

Я бы не торопился.

Да, позиция похожа. Но есть вещи, принципиально отличающие ситуацию. Орбан блокировал Украину потому, что это была часть его глобальной игры — с Путиным, с Трампом, со всем тем, что он выстраивал годами. Для Мадяра ситуация с венгерским меньшинством в Закарпатье — это демонстрация способности решать вопросы, которые не решал Орбан. Разница принципиальна.

ФИДЕС уже характеризует конкурента в своей пропаганде как человека, предающего интересы венгров за рубежом. То есть, любой шаг, который будет выглядеть как капитуляция перед Брюсселем или Киевом, сразу станет оружием в руках оппонентов. А Мадяру нужно доказать свою эффективность – показать, что конструктивный подход дает больше результатов, чем орбановские скандалы.

И здесь самое интересное. То, что для Орбана было поводом – заблокировать все и найти для этого веские аргументы – для Мадяра является причиной, то есть реальной целью. Он хочет решать вопросы венгров, а не использовать их.

Для Украины это значит: если дипломатия сработает, проблема пойдет. Но если Зеленский попытается давить на Мадяра так же, как привык давить на партнеров по переговорам, ничего не получится. Мадяр сам себе Зеленский.

Проще говоря, Зеленскому придется дать Мадяру что-то, что можно было бы назвать компромиссом. И тогда переговорный процесс сдвинется.

Но это еще не всё. Есть большая проблема, которую венгерский вопрос только иллюстрирует.

Для вступления в ЕС Украине нужно взаимопонимание с соседями. Без этого ни одна евроинтеграция невозможна даже если мы успешно закроем все переговорные главы. И здесь дело не только в Венгрии. Болгария годами блокирует переговоры Северной Македонии – через историю, через идентичность. Если Украина не найдет формулу дипломатии, позволяющей решать такие сложные двусторонние вопросы, нашей евроинтеграции ждет та же участь.

Только в отличие от Северной Македонии мы тогда окажемся не в серой зоне.

Мы окажемся в зоне влияния Путина.