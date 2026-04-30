Путин попросил у Трампа перемирие на 9 мая

Это выглядит смешно, но Путин просит Трампа, чтобы тот повлиял на Украину, чтобы та не била по Москве в день Победобеседания.

1. Несмотря на то, что российские власти уже приняли решение не проводить полноценный парад, Путин вынужден унижаться и просить перемирия. Однако я бы не переоценивал всю эту историю для внутренней российской аудитории. Это приятная сатисфакция для нас, это расширение круга сомневающихся, но это еще далеко не излом системы. Хотя и шаг к этому.

2. Империи рушатся не по одной причине, а по совокупности факторов. И один из весомых факторов – ложь власти из-за бессилия. Об этом я подробно в свое время писал в книге "Как разрушить русский мир", ссылка будет в комментариях. Сейчас скажу только: для Союза таким фактором стал Чернобыль. Власть относительно легко справилась с переселением, строительством и другими вещами, но случилось так, что миллионы людей одновременно увидели, что власть лжет не с точки зрения силы, а с позиции бессилия. И это один из значимых факторов подрыва доверия к власти и веры во власть.

3. Сейчас мы переживаем конец первой серии "Король голый". И ее квинтэссенцией являются слова одного из военкоров: "Довольно врать, что мы воюем в полсилы. Мы воюем по полной и осталось испытать ядерку и мобилизовать миллион". Обращение Путина к Трампу – красивый финал этой серии длиной в четыре года, два месяца и шесть дней.

4. Путин окончательно перешел в режим самосохранения. Автократия же, живет, пока она расширяет свои рамки (надеюсь, более подробно напишу об этом в своей следующей книге). К сожалению, этот процесс "сужения в самосохранение" может быть более чем продолжительным.

5. С позитива, все что я понимаю о Путине – он невероятный трус. А потому он всегда опаздывает на 1-2 шага.