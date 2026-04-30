Запад одной рукой помогает Украине, а другой – финансирует российскую агрессию

Поездка Владимира Зеленского в Кипр на неформальный саммит лидеров стран Европейского Союза была связана с очевидной победой. После того, как Виктор Орбан перестал блокировать решение о выделении Украине денег на ближайшие два года, Евросоюз сумел согласовать пакет на 90 миллиардов евро, пишет Виталий Портников для Vilni-media.

Но это очень удивительная победа. Ведь решение о выделении этого пакета было принято еще на предыдущем саммите Евросоюза. И Виктор Орбан не был против. Компромисс с Венгрией, а также со Словакией и Чехией заключался в том, что эти три страны не будут принимать финансовое участие в кредите.

Однако потом последовал российский удар по нефтепроводу "Дружба" – и обвинение в том, что Украина не спешит с его ремонтом. И Орбан, и словацкий премьер-министр Роберт Фицо подчеркивали, что продолжат процедуру предоставления кредита только после того, как по Дружбе снова пойдет российская нефть. И что интересно – Брюссель и Киев выполнили требование венгерского и словацкого премьеров, Орбан и Фицо ничем не уступили. В Брюсселе даже высказывали предположение, что Украина ускорилась с запуском "Дружбы", чтобы вскоре не столкнуться с новой возможной блокировкой – со стороны будущего болгарского премьер-министра и бывшего президента Румена Радева, известного своей пророссийской позиции во время пребывания на высшем посту в государстве.

И в этом есть определенная шизофрения. Европейский Союз, с одной стороны, выделяет Украине десятки миллиардов долларов для поддержания макроэкономического баланса. И с продолжением российско-украинской войны эти расходы будут только расти.

С другой стороны, Брюссель уже четыре года не может ничего сделать с желанием венгерского и словацкого правительств продолжать закупать российскую нефть. И существенных изменений здесь не предвидится. Победитель венгерских парламентских выборов Петер Мадьяр подчеркнул, что будет пытаться диверсифицировать поставки нефти – но от российского сырья тоже отказываться не спешит.

То есть выходит, что европейцы не только финансируют украинское сопротивление российской агрессии, но и на саму российскую агрессию тратят миллиарды долларов – потому что все мы понимаем, что Путин делает с венгерскими и словацкими "нефтедолларами". Он тратит их на войну. И это даже не китайские юани – деньги с Запада Путину действительно нужны.

Похожую шизофрению мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах. Вашингтон продолжает продажу оружия по программе, предусматривающей европейские закупки американского оружия для Украины. Но в последние недели Министерство финансов США уже дважды выдавало лицензию на продажу российской нефти с находящихся в море танкеров. Правда, министр финансов США Скотт Бессент говорит, что в дальнейшем Соединенные Штаты не собираются продлевать эту лицензию. Однако перед предварительным продлением лицензии министр делал аналогичные заявления, а Россия все же получила желаемое разрешение. Разрешение на получение десятков миллиардов долларов для пополнения бюджета и продления войны. И это при том, что президент Дональд Трамп постоянно подчеркивает свою заинтересованность в прекращении войны России против Украины. Но чем больше у России будет денег – тем дольше война будет продолжаться. Ведь для Путина возможность продолжать войну – это, прежде всего, ресурсы.

Итак, мы продолжаем наблюдать тенденцию, которая не может меня не удивлять в последние годы. Запад одной рукой помогает Украине бороться с агрессией, а другой рукой финансирует эту агрессию. И, учитывая происходящее на Ближнем Востоке и вероятность энергетического кризиса, нельзя быть уверенным, что ситуация существенно изменится в ближайшем будущем.

А значит эффект двух рук останется частью западного подхода к русско-украинской войне. Но я даже не уверен, что это просто эффект. Иногда мне кажется, что это настоящий приговор – приговор здравому смыслу.