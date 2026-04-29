Слова Мерца вызвали резонанс в Украине: в чем главная проблема

27 апреля издание Die Welt процитировало некоторые высказывания канцлера ФРГ Мерца во время его выступления в гимназии города Марсберг. Наибольший резонанс в Украине вызвало то, что глава немецкого правительства допустил возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, который будет содержать территориальные уступки.

Полная цитата его выражения на этот счет выглядит следующим образом: "В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может произойти так, что часть территории Украины больше не будет украинской".

Для многих украинцев эти слова кажутся изменой. На самом деле измены нет, но есть серьезная проблема, на которую надо реагировать. Однако следует понимать, что в данном случае речь не идет об официальной позиции ЕС, и даже Правительства Германии. Это лишь субъективное мнение, даже скорее предположение, но со стороны канцлера ФРГ. А вот это уже серьезно.

Парадокс позиции Мерца в том, что он таким образом хотел обосновать необходимость ускоренного вступления Украины в ЕС. Именно в этом состоит главный смысл его высказываний.

Канцлер ФРГ убежден, что для получения большинства голосов (на всеукраинском референдуме) за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС по поводу будущего членства Киева. Как не вспомнить известный афоризм: Хотели как лучше, а получилось как всегда.

В чем главная проблема с не очень изящным и не очень корректным высказыванием Мерца? В том, что далеко не впервые известны западные политики и эксперты, в том числе наши друзья и сторонники, не проводят четкой грани между де-факто и де-юре в вопросе о дальнейшем статусе оккупированных украинских территорий.

Если российско-украинская война прекратится путем полного и всеобъемлющего прекращения огня вдоль линии фронта, то де-факто мы согласимся с тем, что как минимум часть оккупированных украинских территорий на неопределенное время останется под контролем России.

Некоторые из этих территорий уже длительное время находятся под российской оккупацией. Но это не значит, что мы должны юридически признать российский статус этих территорий. Официальная позиция Украины на мирных переговорах именно в том и заключается, что для нас недопустимо признание этих территорий российскими. Именно поэтому мы настаиваем на принципе территориальной целостности Украины.

Но похоже, что канцлер Мерц, а также, по всей вероятности, и некоторые другие наши партнеры, почему-то этот принципиальный нюанс не совсем понимают. И, пожалуй, нужно им это еще раз настойчиво объяснить.

И еще один странный тезис Мерца – что украинцы с радостью согласятся на территориальные уступки в обмен на воображаемое, неполноценное и ограниченное вступление Украины в ЕС. В этой теме также нужна активная разъяснительная работа.

Мерц не является предателем и противником Украины, наоборот, он активно поддерживает нашу страну и в вопросах европейской интеграции и в отношении финансовой и военной помощи Украине.

Поэтому на Мерца нужно не наезжать с обвинениями, а по дружески, деликатно, однако содержательно и настойчиво объяснить сущность украинской позиции по условиям завершения российско-украинской войны.