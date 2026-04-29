Почему Израиль боится Россию и не останавливает ворованное зерно

В ответ на предупреждение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о возможном прибытии в порт Хайфы еще одного судна, перевозившего ворованное украинское зерно, его израильский коллега Гидеон Саар посоветовал ему предоставить доказательства, а не предъявлять обвинения в социальных сетях.

На первый взгляд, этот ответ отражает позицию опытного политика, объясняющего менее опытному коллеге, чем действовать в щекотливой ситуации.

Если бы только не прецедент предыдущего судна, перевозившего краденое зерно, уже появившееся в Хайфе. Это судно не только вошло в израильские воды, но и сумело без последствий покинуть порт. Министр иностранных дел Израиля просто "не успел" отреагировать на доказательства, предоставленные его украинским коллегой. По словам высокопоставленных дипломатических источников в Киеве, документы, собранные Украиной, даже не попали на стол государственного прокурора Израиля, оставшись в архивах МИД. Теперь Украина намерена предоставить доказательства непосредственно в прокуратуру Израиля. Поэтому возможно, что Гидеон Саар вообще их не пересмотрит.

Когда министр иностранных дел Израиля реагирует на крик "Остановите вора!" из страны, которую он называет другом, первоначально требуя улик, это напоминает сцену в иерусалимском трамвае. Кто-то рядом с вами кричит, что его кошелек украден, и вместо того, чтобы предложить помощь или вызвать полицию, вы советуете жертве сначала доказать, что кошелек – и его содержимое – действительно принадлежали ей. Такая реакция правдоподобна только тогда, когда вы знаете и жертву, и вора. Или, по крайней мере, если вы знаете вора – и боитесь его.

У меня нет оснований обвинять Гидеона Саара в предвзятости против Украины. Я присутствовал на его встрече с представителями еврейского общества Украины в Киеве и слышал, как он выражал поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии. Он также неоднократно публично осуждал эту агрессию, в частности, в своих речах в Совете Безопасности ООН.

Но когда дело доходит до конкретных интересов, таких как продажа ворованного, часто преобладают другие соображения. Коррупция? Страх перед Россией? Страх перед Китаем, чьи компании управляют новым портовым терминалом в Хайфе?

Последние годы показали, что такая осторожность – желание не наступать медведю на лапу – никуда не ведет. Кремль не относится к Израилю как к стране, интересы которой следует уважать. Он продолжает поддерживать противников Израиля. И эти противники разделяют как Израиль, так и Украина. За Ираном стоит поддержка России и Китая. Иран поддерживает Россию в войне против Украины, в то время как Россия помогает Ирану выдерживать конфронтацию с Соединенными Штатами и Израилем. В тот же день, когда Сибига обратился в Саар, Владимир Путин находился в Санкт-Петербурге, обнимая министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Вот почему можно было бы ожидать, что министр иностранных дел Израиля будет искать пути решения проблемы ворованного зерна вместе с Украиной, а не будет читать лекции своему коллеге как нерадивому студенту. Любой другой подход свидетельствует о том, что страх перед Россией и надежда на понимание там, где его нет, все еще остается определяющим фактором в израильской дипломатии.