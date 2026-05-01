Коррупция в Украине: следующая серия этой драмы будет еще хуже

Очевидно, что в мире есть немало сил, которые не заинтересованы в украинской победе. Это не только россия, но и достаточно широкие круги американских и европейских политических и экономических элит. Даже те, кто поддерживает Украину, не заинтересованы в появлении мощного ракетного государства, что создает конкуренцию традиционным производителям и меняет правила на поле боя.

Очевидно, именно эти темные силы заставили президента давать своим близким друзьям внеконституционные полномочия руководить назначением министров, депутатов и послов, а затем раздавать этим людям указания. Очевидно, именно эти темные силы стояли за разработкой коррупционных схем масштабного обкрадывания бюджета, погруженной в долгую изнурительную войну страны. Очевидно, именно эти темные силы разрабатывали схему вывода "любих друзів" из-под удара путём лишения гражданства.

По-видимому, предыдущий параграф был саркастическим. Он направлен против тех, кто поспешил объявить борьбу с коррупцией исключительно американским (или американо-европейским) изобретением, направленным на лишение Украины суверенитета. Из этого следует, что ради подлинного суверенитета с коррупцией нужно не бороться, а всячески ее поддерживать. Главное, чтобы это была собственная суверенная коррупция.

Я все это пишу, чтобы вы понимали, что мы находимся в ловушке, которую сами себе и создали. Борьба с коррупцией приведет к уничтожению большого числа украинского оборонного потенциала. Отсутствие борьбы с коррупцией приведет к тому же результату.

Вот и называется цугцванг. Когда каждый ход усугубляет ситуацию, лучше не делать никаких ходов. Политика, в отличие от шахмат, позволяет пропустить ход. Именно это было сделано после первого взрыва коррупционного скандала осенью. Но цугцванг оказался полным: не только любой ход, но и отсутствие хода усугубляет ситуацию. Сейчас нас догнали последствия тогдашнего пропуска.

Тогда шансы были потеряны. Но история не знает "если бы". Вопрос в том, что делать сейчас. Скорее всего, снова будет выбран путь ничего не менять, а сделать вид, что ничего не произошло. И это значит, что следующая серия этой драмы будет еще хуже.

Классика стратегического мнения учит нас, что в таких случаях нужно решительно сойти с плохого пути, пока есть шанс. Это приведет к немалым потерям (на языке бизнеса, "зафиксировать убытки", то есть признать и принять убытки, чтобы прекратить их накапливать). Но стремление каждый раз откладывать болезненную, дорогостоящую и рискованную операцию может привести больного кладбищем. Лучше начинать раньше, чем позже, но лучше позже, чем никогда.

Напомню: у нас есть полноценный политический кризис, факт которого не признается (следствием чего является непринятие необходимых законов по евроинтеграции, Ukraine Facility Plan, по обязательствам перед МВФ, Всемирным банком и т.п.). У нас немало "людей Миндича" на ключевых должностях, никто их не трогал. Мы имеем еще десятки людей на пленках, втянутых в коррупционные сделки; часть фамилий известна, хотя подозрения не выдвинуты, часть неизвестна. Замалчивание проблем означает, что разразится в следующий раз сильнее и еще более неожиданно.

Признание проблемы и ее название является первым шагом к ее решению. Шагом не достаточным, но необходимым. При предварительном обострении ничего сделано не было.

Самое главное сейчас сохранить компанию, потому что украинское оружие означает сохранение украинских жизней, в том числе путем приближения к завершению войны. Как я уже писал, хорошего решения здесь нет. Должны согласованно действовать СНБО, МО, НАБУ, САП и другие органы. Ряд плохих решений уже предложен, из них придется выбирать лучшее по критерию сохранения компании.

Сейчас в комментарии придут люди, которые скажут, что я ничего не написал о Миндиче. Потому что эти люди привыкли не читать тексты, а искать триггерные слова. Специально для вас подсказка: в этом тексте есть слово Миндич, вот оно в этом предложении взято в кавычки, видите? Теперь должны быть довольны.