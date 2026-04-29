На фронте не все так здорово для Путина

Впервые с 2007 года парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники. Вероятно, и в остальном, он будет сильно урезан. Крайне важный момент, в том числе, с точки зрения развития событий на фронте. Попробую объяснить.

1. Война РФ против Украины, несмотря на продолжительность больше "великой отечественной", все же была скорее фоновым процессом для граждан России. Они ее не особо чувствовали до 2025 года. Да и в 2025-начале 2026 имел место, скорее финансовый вопрос (% по кредитам, сжатие потребительского рынка). Тема потерь была не так остра, учитывая "найм за деньги" - для "среднестатистического россиянина" погибший же "сам пошел". А выплаты "гробовых" были в срок и выводили семьи на другой уровень доходов. Со многими не на долго, но все же.

2. Попытки быстрого завершения, используя благоприятную для РФ активность Трампа и его мотивацию "развивать отношения с Москвой", пока безрезультатны. И если не получится завершить войну по "американскому треку", то следующие рамки будут создавать не только США, но еще и ЕС+КНР. Не факт, что они будут настолько приемлемы для России, но участие Китая заставит пойти на договорённости. Война в Заливе дала Кремлю дополнительные 3-4 месяца – первая встреча Трампа и Си произойдет в середине мая, а не 1-4 апреля как планировалось. Да и ключеовой вопрос мировой повестки для них сегодня - Иран. Но к концу осени, к визиту Си в США, видение как завершать российско-украинскую войну может сложиться. То есть у Путина есть время, условно, до ноября. Чтобы продемонстрировать "успехи".

3. Но на фронте не все так прекрасно для Путина. ВС РФ продвигаются, но крайне медленно. Это не назовешь ни переломом в войне и тем более масштабным успехом. Видения как добиться изменений, кроме увеличения числа людей на фронте нет. Но ресурс найма уменьшился. Нужна мобилизация.

4. В 2026 году 20 сентября, в единый день голосования будут выборы в Госдуму, выборы 10 глав субъектов федерации (пока что – думаю в мае-июне будут новые отставки и число возрастет до 14-15), включая "главу чеченской республики". А так же выборы законодательных собраний (парламентов) в 39 субъектах федерации, включая Московскую, Тюменскую, Нижегородскую, Новгородскую и Свердловскую области и Санкт-Петербург. Одним словом, самая масштабная электоральная кампания за последние 10 лет.

5. Ситуация с выборами уже осложняется тем, что граждане РФ впервые с 2022 года массово ощутят что такое война. Во-первых, дроны долетают уже далеко. Это видно, это заметно, это страшно. И если Белгород можно было представить как "локальная проблема" и создать историю про "всенародную помощь" одному региону, то расширение географии успешных ударов, уже не скроешь. Усть-Луга видна жителям Ленинградской области, Екатеринбург и Урал - шок для местных. Туапсе – больше чем порт и НПЗ. Это курортный сезон – "моречко", которого в 2026 году не будет. На это накладываются бытовые проблемы и история с Боней, на мой взгляд, была не проявлением "гласа народа",а попыткой замерять "температуру по больнице" весной, чтобы летом принять меры. Уж никак данный кейс не тянет на "бунт против путина". Но всё это создает проблемный фон для выборов. Отсутствие истории успехов на фронте лишь усугубит ситуацию.

6. Возвращаемся к вопросам мобилизации. Учитывая "год больших выборов", проводить ее летом рискованно. Проводить осенью – возможно, бессмысленно. Ведь могут уже складываться новые контуры заморозки войны с точки зрения ключевых геополитических центров. Просто не успеешь добиться эффекта на фронте.

И вот тут подходим к главному. Оставить ситуацию без быстрых решений для Путина равнозначно созданию проблем для системы власти и себя лично. Не критичных на данном этапе, но крайне болезненных. Ведь с одной стороны будут недовольные те кто "войну не замечал", с другой – правые имперцы (те же военкоры и их аудитория), на которых рассчитывает Путин, но которых так и не поставили под полный контроль.

Выход из проблемы может быть в виде старого анекдота - не можешь побороть проблему, возглавь ее. В случае с РФ сыграть на страхе и все же перевести российско-украинскую войну в категорию пропагандитсткого штампа "война народная". То есть нагнать чуть больше страха, усилить пропаганду через СМИ и продемонстрировать готовность "жертвовать" и "жертвы народной ради Победы". Тут мобилизация, наоборот, может стать фактором, добавляющим баллов власти: страшно, значит мы идет на непопулярные меры ради того, чтобы это быстро закончилось.

Такой шаг крайне рискован, поскольку не решает проблему а лишь откладывает ее, давая усиление политических позиций максимум на год. Но Путину больше и не надо – ведь к концу 2026 года может сложиться консенсус глобальных игроков о том что данную войну пора замораживать.

Поэтому я буду внимательно следить за ключевыми тезисами пропагандистов, кремлевских чиновников, да и самого Путина в первые майские дни. Это время принятия решения. Если играть на страхе в мобилизацию – начало процесса должно быть положено в период с 7-8 по 14-15 мая.

Как-то так.