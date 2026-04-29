На россии новый пик гордости и надменности за новый аналоговнетный проект. Показывают по телевидению, восхваляют возможности, россияне даже светятся от радости, потому что "как тебя, Илон Маск" и все такое в цифрах и фактах, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Не знаю, как по другим городам, но российские города и деревни, которые попали "на карандаш ВСУ", устанавливают стационарные телефоны. Вот Ростовщина, как передовик аналоговнетов с 2014 года – напомню, Ростовщина – это ворота войны, российский военный хаб – за 2025 год ее жители установили 530 стационарных телефонов – это на 20% больше, чем в 2024 году, в первом квартале 2026 года.

Ага, после каждого массированного обстрела Ростовщины народ бежит устанавливать стационарные телефоны, потому что это единственная связь, которая у них остается. Подключение стационарных телефонов по Ростовщине выросло на 86 процентов.

Но пропагандистами это представлено как аналоговая технология, то это уже становится модным. Даже среди молодежи.

Все бегают, гордятся, хвастаются, что у них "снова, как в ссср", а еще почему-то пишут, что это шанс, уникальная возможность "поговорить голосом". Боюсь спрашивать, чем они до этого говорили по мобильной связи, но это такое.

Люди радуются тому, что у них все, как в СССР. Как скоро будет "девушка, дайте Смольный", я не знаю, но россияне уже вспоминают, как отправлять телеграммы, заказывать звонок в другой город. Есть небольшая категория, которая с удивлением смотрит на этот телефонобум и спрашивает, как возвращение в стационарную связь может разрадовать ситуацию с отключением мобильного интернета.

Вот здесь я вспомнила жителей Донбасса в их критическом большинстве на время 2014 года, которые были уверены, что если Донбасс перейдет под руководство России в их жизни, ничего не изменится, даже будет еще лучше.

Россияне тоже думали, что большой стратег путин сделает им хорошо, а может быть и еще лучше. Что ж, возвращение стационарных телефонов, отсутствие мобильной связи и интернета, это только начало возвращения в СССР, времена отсутствия медицины, замалчивания эпидемий и отсутствия технологий.

Я вот еще что заметила, что покупают телефонов меньше чем подключают, то есть на россии существует какое-то количество людей, которые роются где-то на балконах, сараях, антресолях, достают дедовский телефон, протирают пыль, суют палец в дырочку для набора, прокручивают и довольно цокают! Интересно, когда на россии исчезнет туалетная бумага, они тоже вытащат из ящиков журналы советских времен или газету "Правда" и причмокивая будут разглаживать пожелтевшую бумагу и жмурить глаза, - это качество!