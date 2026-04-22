После второй удачной атаки украинских дронов на военные или оружейные базы оккупантов, которые они использовали по всем оккупированным городам Донбасса, местные жители опасаются ездить по центральным трассам, таким как Луганск-Ростов или Луганск-Новошахтинск, потому что по ним везут 200-х, а это плохая машина.

А еще можно дать по морде примером, если в это время включен видеорегистратор. Это еще повезет, если только по морде и примеру. Бывало и хуже, по съемке видеорегистратора колонны, ввезшей 200-х в Ростов, людей обвинили в работе на СБУ и фиксацию военных целей и посадили за шпионаж.

Поэтому в ОРДЛО все знают, когда и куда не следует ехать. Нет, никаких предупреждений нет, ни объявлений, ни знаков. Люди в ОРДЛО просто научились выживать. Кроме того, кто в 2014 году был фундаментом, строительным "новороссиям" сейчас тихо, как мыши, передвигаются ОРДЛО, выполняя все требования "братьев". Все тела с фронта или погибших во время рейдов украинских БПЛА везут в Ростов. Там в аэропорту им. Платова создали самый большой в мире морг, именно поэтому ростовчане прозвали свой город Трупо-хаб.

Ростовщина вообще интересный край. Те, кто постоянно меня читает, знают, как я изучаю российское приграничье, и какое у меня к нему особое отношение.

Я 40 лет своего прожила в украинском пограничном, это город Свердловск (Довжанск, Луганщина) и от того, что рядом другой край, другую территорию я конечно же знала, но это было где-то там, что ко мне не имело отношения. Ну, приграничье, ну, русское, но ведь это норма для нашего земного шара иметь географических или геополитических соседей. Украина граничит с семью странами: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Россия и Белоруссия. Конечно, жизнь на пограничных с любой страной имеет свой сосок, свои правила, свои нюансы, свои риски. С до 2014 года украинское пограничное жилье своей жизнью, по своим лескам (конечно была контрабанда), законам (конечно пограничники закрывали глаза на провоз товаров), из нюансов это были появившиеся маркированной границы и люди степями могли ехать на велосипеде или машине к родственникам в Гуково, а у Дов-то из родов в Гуково, а у Дова Ростовщина. Также бизнес в украинском пограничном был ориентирован на ростовчан, которые дали украинскому Довжанскому по качественным товарам и продуктам.

Отношение к Ростовщине с "существующей доверенностью, не мешающей" изменилось к "это враг" в 2014 году, когда жители Ростовской области радовались, когда наш город обстреливали из ГРАД и радостно приветствовали российские войска, которые ехали через Ростовскую область в Украину.

Я много пишу о Ростовщине, потому что это ворота войны. Ибо все дороги из Ростовщины это логистика. Логистика, везущая оружие, солдат, смерть. Любые изменения в российском пограничном, это очень важно, потому что с помощью них мы отслеживаем не только логистику, передвижение, но и уязвимые места оккупантов, изменения в социальной жизни россиян.

Я часто пишу и о том, что в 2014 году критически тяжелых жителей Донбасса придумала себе иллюзорную страну счастливых людей, где все одинаково состоятельны, одинаково счастливы или одинаково бедны. Они верили в свою выдумку и даже в нее умирали за, хотя была рядом Ростовская область, черное зеркало русской правды и стоило просто посмотреть, как живут ростовчане, чтобы понять, что ожидает их в объятиях России.

Ростовской областью русские гордились, потому что "ворота войны". Ведь лучшие логистические военные центры. Но однажды так случилось, что с самого начала войны, я имею в виду 2014 год, Ростовская область стала всероссийским Труппохабом. Это название мне нравится больше чем "ворота войны", так пусть будет.

Что интересно, это название Ростовщины сами дали ростовчане. Именно так, Трупохаб, называют Ростов в соцсетях. Это связано с тем, что Ростовский аэропорт им. Платова является самым большим хабом России, куда свозят трупы с фронта, сортируют, проводят ДНК-экспертизу, рассылают гробы по адресам.

В 2014 году это было не очень заметно, не очень напряжно, а вот последние 2 года, когда гробы и трупы лежат уже по всей территории аэропорта, их количество просто впечатляет, то скрыть правду об утрате теперь сложно. Именно поэтому ростовчане стали называть свой город Трупохаб.

Если честно, то задействованность Ростова в передержке военных трупов стала практикой. Во время всех советско-российских войн именно в Ростове сохранялись и ожидали отправку в родные трупы советских солдат. Это были цинковые гробы из российско-афганской войны и та же 124 судебно-медицинская лаборатория министерства обороны, куда поступали тела погибших или фрагментированных тел из Афгана или Чечни сейчас проводят обработку и экспертизу тел российских 200-х.

Ростов всегда со времен СССР был Трупохабом куда приехали родственники пропавших, убитых и откуда потом тело рассылались страной для погребения. Это название для города – Трупохаб, настоящая аномалия. Но сегодня об еще одной "аномалии" Ростовщины – выбросить на свалку гроба.

Прочит язык оригинала: "В первый раз с этой аномалией, гробами и упаковками от груз-200 в парках и гаях Ростова, я столкнулась в 2018 году. Связано это было с большой встречей вагнеровцев с американцами на нефтяных полях Сирии в феврале того же года. Тела везли в Ростов, причем не на военный аэродром, а в гражданский. Оттуда их перегружали в другие рейсы или отдавали родным. За наличностью приехал в гостиницу "Ростов", где сидели люди Пригожина с чемоданами денег. И когда в городских парках начали обретать этот ужас, мне знающие люди объяснили: часто родня погибшего психует, не верят, что в ящике их товарищ, и поэтому покрывают гробы в ближайшем лесополосе. Чтобы далеко не уехать от кассы и если что предъявить за подменю. Очевидно, что отношения с Шойгу и Путинского повара уже тогда были не очень, почему не был использован военный госпиталь на ул. Дачной. Кроме огромной госпитальной морги, там несколько лет стояли вагоны-рефрижераторы с неопознанными телами объединенных чеченских кампаний, благо, отдельная железнодорожная ветка для этого была предусмотрена еще при СССР. Думаю, что с тех же времен Ростов и был трупным хабом для военных. Сейчас там построены целые ангары для хранения и выдачи тел, часть холодильных контейнеров стоит прямо на улице. Жители близлежащих домов сетуют на трупный запах, который в теплую погоду распространяется по округу. С 2014 года через этот же морг увозили "ихтамнетов" из Донбасса. Их минобороны признавало своими. А вагнеровцев – нет. Поэтому ящики с телами выдавали только чуть ли не в зоне выдачу багажа старому ростовскому аэропорту. И Александровская роща, и парк Вересаева, кстати, оттуда недалеко, потому очень похоже не правду. Но кто и зачем теперь разрушит гробы в лесополосах Ростова, мне трудно понять. Елена Романова".

Бояре сортируют своих рабов по скрепам, чистоте расы и любви к ним путина. Интересный отбор. Ну, а еще ростовчане по давней советской традиции используют морги для собственной наживы, воруют телефоны, карточки, паспорта, золотые коронки, крестики, берут на украденные документы мертвецов кредиты. Это очень прибыльный морской бизнес в Трупохабе, поэтому чтобы попасть на работу у морских ростовчан приходится платить большие взятки.

В Ростовском Трупохабе можно приобрести покойника, чтобы выдать его за своего уничтоженного на "своего" родственника, купить результаты ДНК, купить тело для ритуалов черной магии – это на России очень популярно или, удивитесь, для изготовления амулетов и посуды из костей человека.

Возможно, именно поэтому на мусорниках в лесопосадках все чаще ростовчане находят гробы без начинки, то есть без покойников. В интернет-магазинах россии тоже свободно продаются амулеты и другие изделия из костей людей. Часто, чтобы поднять цену изделия, пишут, что это "правосек" или "нацик", но учитывая, что в горячей зоне войны эти мамки черешенькие ездить боятся, чтобы покупать для своих изысков любые тела в моргах. Что сказать, скрепи, православие, как оно есть. Мир еще не видел самых гнусных созданий со времен своего образования.