Россия завозит иностранных бойцов гораздо больше Украины. Что делать?

По сообщению Главного управления разведки МО Украины Россия запланировала привлечь в свою армию в 2026 году 18,5 тысяч иностранцев. Это большая цифра – 50% от месячного плана мобилизации во всей РФ, такого количества людей хватит на 185 штатных штурмовых рот.

О чем это говорит:

Россия ищет дополнительный ресурс для продолжения перманентного наступления пехотой в 2026 и 2027 годах. Враг выделил большой финансовый и организационный ресурс для завоза бойцов из-за границы. В настоящее время в украинском плену граждане 48 стран мира, и количество иностранцев в оккупационной армии заметно растет ежемесячно. Враг пытается избежать принудительной мобилизации по образцу 2022 года, чтобы сохранить для своей экономики налогоплательщиков и рабочие руки, избежать социально-политического кризиса, то есть враг планирует продолжение войны на последующие годы.

А что в Украине?

По состоянию на 1 июля 2026 года Украина организованно завезет до 1300 бойцов – это будет результат первых шести месяцев.

Из них 60% тех, кого уже завезли на данный момент, - завезли за счет частных средств нескольких украинских волонтеров.

Надо отдать должное, государство включилось в работу, два уполномоченных по работе с иностранцами ТЦК работают.

Но, очевидно, с такими темпами работы, даже если результаты первых двух месяцев будут удвоены, мы завезем в 2026 в 6 раз меньше, чем запланировала Россия.

На данный момент только у корпуса "Хартия" находится почти 2 тысячи заявок о готовности немедленно прибыть в Украину от иностранных бойцов, которым необходимо оплатить трансфер.

У нас есть все возможности ввезти иностранных бойцов не меньше, чем это запланировала Россия. Причем, качество людей, которых мы завозим – значительно выше.

Все руководители этот вопрос поддерживают, министр обороны Н.Федоров и министр внутренних дел Клименко лично контролируют вопросы.

Но для того чтобы не отставать от России, вопрос завоза иностранных бойцов должен стать в центре внимания и быстрых согласованных решений всего высшего руководства страны.

Можем ли мы завозить иностранных бойцов столько же, сколько Россия или даже больше, чем Россия?

Да. Потому что нам гораздо выгоднее завозить добровольцев, чем ловить налогоплательщиков на улицах.

Что делать?

Во-первых - деньги, а во-вторых - процедуры их использования, в-третьих - усовершенствование порядка дисциплины и условий для иностранцев, организованно завозимых. Государственных средств нужно гораздо больше. И такие расходы нуждаются в определенных не простых государственных процедурах, согласованиях на нескольких уровнях, с чем возникают сложности. Лучшим вариантом быстрого увеличения темпов завоза могут быть частные средства или средства волонтерских фондов. Я оплатил завоз около сотни иностранных бойцов именно через фонд благодаря пожертвованиям неравнодушных украинцев. Но опять-таки – сколько можно собрать на фонд через соцсети? Здесь также нужна инициатива государства типа Фонда United 24, который в свое время стал двигателем масштабирования производства дронов. Частичное финансирование через фонды нужно даже в том случае, если будут открыты закупки трансферов за средства государственного бюджета. Дополнительные затраты необходимы для обеспечения работы рекрутинговой системы. Не буду расшифровывать детали, но без качественного рекрутинга массовый завоз не сработает. Одновременно необходимы изменения в условиях контракта и прохождения службы, в порядок выплат для иностранцев, кого завозят организованно, чтобы улучшить дисциплину и ответственность. Такой ключевой вопрос, как завоз иностранцев на фронт, должен получить скорую дополнительную поддержку от государства. Эта проблема должна объединять все государство и всех руководителей независимо от отношений между ними.

Для Украины привлечение иностранцев это не просто вопрос ведения боевых действий и остановки российского наступления – это вопрос физического выживания украинской нации.