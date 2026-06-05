Как Китай извлек выгоду из нефтяного кризиса

Итак, много говорили о проблемах для Китая из-за войны в Заливе. Дескать, останется без нефти. Но не обращали внимание на один занимательный аспект - начиная с августа 2025 года КНР резко увеличила закупки сырой нефти. До среднемесячных показателей 1,6..1,8 млн баррелей в день. При потребности НПЗ в 1,2..1,4 млн баррелей.

То есть товарищи в Пекине, видимо, трезво оценили риски и не прогадали. В результате, к концу 2025 года Китай вышел с рекордными за всю историю запасами сырой нефти. Мощности хранилищ (как государственных компаний, так и частных на юге) составляют примерно 1,3...1,5 млрд баррелей. Хотя, некоторые аналитики называли цифру 2 млрд - слабо верю. А вот примерно 1,6...1,7 накопить смогли. Это, на минуту, более 80 дней потребления всего (!) Китая либо более 120 дней всего (!) импорта. (речь идёт об обычных условиях - потребление внутри + среднегодовой экспорт нефтепродуктов).

Это позволило КНР достаточно жёстко сыграть с США в вопросах Венесуэлы. Когда Трамп завёл весь экспорт под контроль США он не запрещал торговлю с Китаем. Просто рассчёты должны были проходить через контролируемые Вашигнтоном механизмы. КНР просто запретила (!) на 3 месяца импорт из Венесуэлы своим компаниям. Потом рекомендовала быть осторожней.

С Ираном ситуация вообще забавная. Была блокада, но до встречи Трампа и Си в Пекине китайские танкеры через пролив проходили. После встречи - тем более. Точнее они пару недель были единственными танкерами которые это делали.

Но мировые цены на нефть несколько пошли вверх. И тут китайские независимые переработчики (преимущественно кластер провинции Шандунь, где сосредоточены т.н. чайники) решают... меньше покупать. И постепенно перерабатывают излишние (накопленные сверх нормы) запасы. А так же на фоне падения спроса в регионе уменьшают экспорт нефтепродуктов. И, соответственно, меньше покупают.

Соответственно, КНР выходит на "нормальные" для себя показатели импорта - 1,1..1,2 млрд. А в мае на 1,04 млрд (хранилища надо опорожнять, всё таки).

Результат - иранская тяжёлая нефть начинает торговаться с дисконтом к Brent, российская Urals - так же. Потому что НПЗ на юге КНР - основные покупатели таких сортов в стране. А что северная часть страны -- они же брали лёгкую нефть из Сахалина и Восточной Сибири. Те тоже начинают давить по ценам и премия российской ESPO падает с 5 до 2 долларов к Brent.

Что будет дальше? Цены ещё несколько просядут на фоне переговоров Тегерана и Вашингтона. Поможет и Пекин уменьшая импорт до примерно 1 млн баррелей в сутки. Как минимум до августа. А дальше новые контракты с новыми ценами, где включится режим выкручивания рук на понижение. В том числе с Россией. И в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому и пытались влезть (и будут пытаться) в сделку с Ираном в вопросах вывоза урана. А в идеале ещё и максимально замедлить процесс переговоров.

Пострадают ли интересы КНР в Иране от этого? Вряд ли. Ведь в вопросах восстановления страны Тегерану кроме как к Пекину и Дели обратиться не к кому. И если будут ослаблены санкции, Иран станет "открытым" для мировой экономики, тогда будет разморожен проект пятилетней давности - договор о всестороннем сотрудничестве и вливание 400 млрд китайских инвестиционных и кредитных денег на модернизацию инфраструктуры и экономики страны. Согласно договору, в ответ Иран поставляет в КНР нефть с дисконтом к мировым ценам. Срок действия соглашения - 25 лет. Дата подписания - 2021 год.

Пекин получает дешёвую нефть (возникает вопрос зачем тогда "чайникам" на юге российский Urals) и благодаря рекордным инвестициям прочно входит в иранскую экономику, интегрируя страну в свои проекты "Пояс и путь" и ШОС+

Остаётся лишь один вопрос - после этого будут ставить памятник Трампу в Пекине. Или всё же силами "волонтёров" от частных НПЗ поставят на подходах к горе тысячи Будд неподалёку от Цзинаня (столицы провинции Шандунь)?